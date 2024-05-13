티롤
액션과 아드레날린이 가득한 겨울 휴가
Introduction
티롤의 숨막히는 알프스 풍경은 겨울 스포츠를 최대한 즐기고자 하는 사람들에게 "케이크의 아이싱"과 같은 존재입니다. 스피드와 모험이 간절하신가요? 그렇다면 스노우 파크로 가거나 슬로프를 타보세요. 바람의 힘으로 스노우카이팅하며 언덕을 미끄러지거나 얼어붙은 호수 위를 가로지르는 건 어떨까요? 아니면 인플레이터블 튜브를 타고 슬로프를 빠르게 내려가는 것도 재미있습니다. 정말 재미있습니다!
눈과 자연에서 이러한 경험을 함께 나누는 것은 항상 최우선입니다. 그리고 그 후에는 아늑한 산장에 앉아 간식을 즐기며 다음 스키를 준비할 수 있습니다.
모든 관점에서 본 티롤
주요 하이라이트
가장 아름다운 지역
가장 아름다운 도시와 장소
할 인 티롤
인상적인 타운하우스들이 700년 된 성을 둘러싸고 있습니다. 이 도시는 중세의 매력을 지니고 있으며, 국내에서 가장 잘 보존된 역사적인 중심지 중 하나로 방문객들을 매료시킵니다.
특별 이벤트
New Years Eve events
There is always something going on in Innsbruck at the turn of the year.
Christmas markets in Seefeld
The traditional Christmas market in Seefeld promises Christmas atmosphere.
Innsbruck Mountain Christmas
Seven Christmas markets, over 200 stalls and a 17.5-metre-high crystal tree – Christmas magic in Innsbruck.
Hahnenkamm Race
Every year, the most legendary ski race in the world takes place in the Kitzbühel Alps, with the finish line in Kitzbühel.
Four Hills Tournament
One of the most prestigious ski jumping competitions takes place at the beginning of January, in front of a large audience.
레시피
Kaspressknödel - Cheese Dumplings
Treat yourself with this hearty recipe of traditional Austrian "Kaspressknödel".
Kaspressknödel - Cheese Dumplings
Treat yourself with this hearty recipe of traditional Austrian "Kaspressknödel".
특별한 숙소
유산 보호, 지속 가능성의 동의어
역사적 건물의 보존은 오스트리아에서 뛰어난 기후 보호 이니셔티브입니다. 그 이유는 무엇일까요?
유산 보호는 기존 구조물을 유지함으로써 자원을 절약하고, 이를 통해 녹지 공간에서 새로운 건설 프로젝트를 피하는 데 도움이 됩니다.
또한, 역사적 건물의 보존에 기여함으로써 지역 정체성을 강화하고 문화적 제공을 풍요롭게 하는 중요한 사회문화적 역할을 합니다.
많은 역사적 건물은 원래 자연 재료로 건축되었으며, 종종 지역에서 조달된 재료들입니다. 복원 노력은 이러한 재료를 사용하여 건물의 진정성을 유지하는 것을 목표로 합니다.
게다가 다양한 동식물 종의 서식지도 보호할 수 있습니다. 생태학적으로도 유산 보호는 이상적인 접근 방식입니다.