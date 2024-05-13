티롤은 스키, 스노보드, 크로스컨트리 스키와 같은 모험 스포츠에 완벽한 배경을 제공하여 잊지 못할 겨울 휴가를 만들어 줍니다.

티롤의 숨막히는 알프스 풍경은 겨울 스포츠를 최대한 즐기고자 하는 사람들에게 "케이크의 아이싱"과 같은 존재입니다. 스피드와 모험이 간절하신가요? 그렇다면 스노우 파크로 가거나 슬로프를 타보세요. 바람의 힘으로 스노우카이팅하며 언덕을 미끄러지거나 얼어붙은 호수 위를 가로지르는 건 어떨까요? 아니면 인플레이터블 튜브를 타고 슬로프를 빠르게 내려가는 것도 재미있습니다. 정말 재미있습니다!

눈과 자연에서 이러한 경험을 함께 나누는 것은 항상 최우선입니다. 그리고 그 후에는 아늑한 산장에 앉아 간식을 즐기며 다음 스키를 준비할 수 있습니다.