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티롤
액션과 아드레날린이 가득한 겨울 휴가

티롤은 스키, 스노보드, 크로스컨트리 스키와 같은 모험 스포츠에 완벽한 배경을 제공하여 잊지 못할 겨울 휴가를 만들어 줍니다.

티롤의 숨막히는 알프스 풍경은 겨울 스포츠를 최대한 즐기고자 하는 사람들에게 "케이크의 아이싱"과 같은 존재입니다. 스피드와 모험이 간절하신가요? 그렇다면 스노우 파크로 가거나 슬로프를 타보세요. 바람의 힘으로 스노우카이팅하며 언덕을 미끄러지거나 얼어붙은 호수 위를 가로지르는 건 어떨까요? 아니면 인플레이터블 튜브를 타고 슬로프를 빠르게 내려가는 것도 재미있습니다. 정말 재미있습니다!

눈과 자연에서 이러한 경험을 함께 나누는 것은 항상 최우선입니다. 그리고 그 후에는 아늑한 산장에 앉아 간식을 즐기며 다음 스키를 준비할 수 있습니다.

티롤에 대한 간략한 정보
수도: 인스부르크
면적: 12,648 km²
인구:775,970명 (2024년 기준)
숲의 비율: 41.2 %
가장 높은 산:그로스글로크너 (3,798 미터)
스키 지역: 154개
빙하:5개
온천 스파:6개

티롤의 이벤트

이벤트 캘린더에서 전통적이고 현대적인 하이라이트를 찾으세요.

모든 관점에서 본 티롤

주요 하이라이트

스와로브스키 크리스털 월드

현대적이고 아늑한 스키 오두막 2.0

세계에서 가장 긴 보행자 현수교 하이라인 179

얼음 등반: 모험을 찾는 이들을 위한 활동

파노라마 천국에서 휴식하는 아쿠아 돔 랭겐펠트

삶의 즐거움이 크리스마스와 만나는 베르크바이나흐트 인스부르크

티롤의 액티비티

티롤의 여행지

가장 아름다운 지역

아우서페른: 인사이더 팁

티롤 주민들 사이의 인사이더 팁: 웅장한 파노라마 속에 자리 잡은 아우서펀은 휴식을 원하는 사람들과 모험을 갈망하는 이들이 원하는 모든 것을 제공합니다.

아우서페른

인스부르크: 만능 도시

이 지역은 인스부르크 시와 40개의 주변 마을로 구성되어 있습니다. 도시의 편의시설부터 시골의 정취까지 모든 것을 제공합니다.

인스부르크

동티롤: 높고 더 높이

티롤의 외곽 지역은 호헤 타우에른과 리엔츠 돌로미테스 사이에 위치하며, 3,000미터 이상의 인상적인 266개의 봉우리가 하늘로 솟아 있습니다.

동티롤

티롤러 오버란트

오스트리아에서 가장 높은 마을인 스피스와 같은 매력적인 오래된 마을들이 탐험을 기다리고 있으며, 협곡, 아름다운 고원 계곡, 소나무 숲도 함께 있습니다.

티롤러 오버란트

티롤러 운터란트: 인상적인 역사

운터란트는 키츠뷔헬, 쿠프슈타인, 슈바츠 지구를 포함하며, 로어 인 계곡의 대부분을 차지합니다. 경치적으로는 그야말로 꿈과 같습니다.

티롤러 운터란트

가장 아름다운 도시와 장소

이슈글

전통적인 겨울 스포츠 목적지로 국제적인 명성을 얻은 큰 마을인 이 곳에서는 항상 무언가가 일어나고 있습니다!

이슈글

제펠트

트레일에서 트레일로: 티롤의 크로스컨트리 스키의 거점은 4성급 및 5성급 호텔이 높은 밀도로 위치해 있습니다.

제펠트

제어파우스

피스 및 라디스와 함께 겨울과 여름 모두 태양이 쏟아지는 고원에서 완벽한 휴양 지역으로 자리잡고 있습니다.

제어파우스

죌덴

옛 산악 농업 마을은 풍부한 눈, 웅장한 산의 전망, 그리고 많은 스키 코스로 휴가를 즐기는 사람들을 매료시킵니다.

죌덴

슈바츠

이 마을의 본당 교회는 티롤에서 가장 큰 고딕 양식의 홀 교회입니다. 슈바츠는 1500년경 은과 구리 광산 덕분에 이름을 알리게 되었습니다.

슈바츠

할 인 티롤

인상적인 타운하우스들이 700년 된 성을 둘러싸고 있습니다. 이 도시는 중세의 매력을 지니고 있으며, 국내에서 가장 잘 보존된 역사적인 중심지 중 하나로 방문객들을 매료시킵니다.

할 인 티롤

임스트

레흐탈 알프스 가장자리에 위치한 인 계곡의 바르크 양식 중심지에는 타운하우스와 수도원이 있습니다. 활기찬 문화 현장은 실망시키지 않을 것입니다.

임스트

특별 이벤트

New Years Eve events

2024. 12. 31. – 2025. 1. 1.
Innsbruck

There is always something going on in Innsbruck at the turn of the year.

New Years Eve events

Christmas markets in Seefeld

2024. 11. 19. – 2025. 1. 6.
Seefeld

The traditional Christmas market in Seefeld promises Christmas atmosphere.

Christmas markets in Seefeld

Innsbruck Mountain Christmas

2024. 11. 15. – 2025. 1. 6.
Innsbruck

Seven Christmas markets, over 200 stalls and a 17.5-metre-high crystal tree – Christmas magic in Innsbruck.

Innsbruck Mountain Christmas

Hahnenkamm Race

2025. 1. 20. – 2025. 1. 26.
Kitzbühel

Every year, the most legendary ski race in the world takes place in the Kitzbühel Alps, with the finish line in Kitzbühel.

Hahnenkamm Race

Four Hills Tournament

One of the most prestigious ski jumping competitions takes place at the beginning of January, in front of a large audience.

Four Hills Tournament

Tirol Carnival

In the Tirolean villages, spring fights against winter. The main roles are played by magnificent hand-carved figures and masks.

Tirol Carnival

레시피

Zillertaler Krapfen

Bring a little piece of the Zillertal Valley into your home.

Show recipe

Tirolean Dumplings

With this recipe, the dumplings taste and smell like the original from Tirol.

Show recipe

Kaspressknödel - Cheese Dumplings

Treat yourself with this hearty recipe of traditional Austrian "Kaspressknödel".

Show recipe

Pretzel Soup

It's not a soup actually, even if the name suggests it.

Show recipe

칠러탈 크라펜

맛있는 “크라펜”으로 질러탈 계곡의 작은 조각을 집안으로 가져와 보세요. 이 바삭한 특산품은 농가의 치즈로 채워져 있으며 특별한 날에만 제공됩니다.

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Tirolean Dumplings

With this recipe, the dumplings taste and smell like the original from Tirol.

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Kaspressknödel - Cheese Dumplings

Treat yourself with this hearty recipe of traditional Austrian "Kaspressknödel".

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Pretzel Soup

It's not a soup actually, even if the name suggests it.

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특별한 숙소

호텔 발트클라우제

코쿤 알프스 부티크 로지

더 제로

그라돈나 마운틴 리조트

기후 보호 정보

유산 보호, 지속 가능성의 동의어

역사적 건물의 보존은 오스트리아에서 뛰어난 기후 보호 이니셔티브입니다. 그 이유는 무엇일까요?

  • 유산 보호는 기존 구조물을 유지함으로써 자원을 절약하고, 이를 통해 녹지 공간에서 새로운 건설 프로젝트를 피하는 데 도움이 됩니다.

  • 또한, 역사적 건물의 보존에 기여함으로써 지역 정체성을 강화하고 문화적 제공을 풍요롭게 하는 중요한 사회문화적 역할을 합니다.

  • 많은 역사적 건물은 원래 자연 재료로 건축되었으며, 종종 지역에서 조달된 재료들입니다. 복원 노력은 이러한 재료를 사용하여 건물의 진정성을 유지하는 것을 목표로 합니다.

  • 게다가 다양한 동식물 종의 서식지도 보호할 수 있습니다. 생태학적으로도 유산 보호는 이상적인 접근 방식입니다.

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