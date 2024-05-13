오스트리아의 아름다운 도서관 4곳

오스트리아 국립도서관 프룬크자알

합스부르크 황제가 살았던 호프부르크 왕궁의 일부인 '오스트리아 국립도서관 프룬크자알(Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek)'은 1723년 황제 카를 6세(마리아 테레지아의 아버지)의 명령으로 지어진 웅장한 도서관입니다. 궁정 건축의 거장 피셔 폰 엘라흐가 시작하고 그의 아들이 완성시킨 바로크 건축의 걸작으로, 천장에는 다니엘 그랑의 화려한 프레스코화가 그려져 있습니다. 중앙에는 영웅적인 모습을 한 카를 6세의 동상이 자리하고 있습니다. 역사적 가치가 높은 필사본과 희귀본을 포함한 20만 권 이상의 장서가 18m에 달하는 천장까지 전시되어 있는 광경은 가히 압권이라 할 수 있습니다.

연중 다양한 특별 전시가 열리며, 2024년의 하이라이트는 작곡가 안톤 브루크너 탄생 200주년 기념전(~2025년 1월 26일)입니다.

*오스트리아 국립도서관 프룬크자알은 호프부르크 왕궁의 미하엘문에서 알베르티나 광장으로 향하는 오른쪽 요제프 광장에 위치해 있습니다. 신왕궁에 있는 오스트리아 국립도서관은 현재도 이용되고 있는 공립 도서관이므로 착각하지 않도록 주의하세요.