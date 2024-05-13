오스트리아의 아름다운 도서관 4곳
숨막히게 아름다운 지식의 전당으로 여러분을 초대합니다.
오스트리아 국립도서관 프룬크자알
합스부르크 황제가 살았던 호프부르크 왕궁의 일부인 '오스트리아 국립도서관 프룬크자알(Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek)'은 1723년 황제 카를 6세(마리아 테레지아의 아버지)의 명령으로 지어진 웅장한 도서관입니다. 궁정 건축의 거장 피셔 폰 엘라흐가 시작하고 그의 아들이 완성시킨 바로크 건축의 걸작으로, 천장에는 다니엘 그랑의 화려한 프레스코화가 그려져 있습니다. 중앙에는 영웅적인 모습을 한 카를 6세의 동상이 자리하고 있습니다. 역사적 가치가 높은 필사본과 희귀본을 포함한 20만 권 이상의 장서가 18m에 달하는 천장까지 전시되어 있는 광경은 가히 압권이라 할 수 있습니다.
연중 다양한 특별 전시가 열리며, 2024년의 하이라이트는 작곡가 안톤 브루크너 탄생 200주년 기념전(~2025년 1월 26일)입니다.
*오스트리아 국립도서관 프룬크자알은 호프부르크 왕궁의 미하엘문에서 알베르티나 광장으로 향하는 오른쪽 요제프 광장에 위치해 있습니다. 신왕궁에 있는 오스트리아 국립도서관은 현재도 이용되고 있는 공립 도서관이므로 착각하지 않도록 주의하세요.
클로스터노이부르크 수도원 도서관
클로스터노이부르크 수도원(Stift Klosterneuburg)은 비엔나 숲의 북쪽에 위치한 수도원으로, 1133년 바벤베르크 변방 백작 레오폴드 3세에 의해 설립되었습니다. 부속 도서관은 27만 권의 장서를 보유한 오스트리아 최대 규모의 사립 도서관으로, 1250여 점의 사본과 860여 점의 인큐나블라(1501년 이전 인쇄본)가 소장품의 핵심을 이룹니다. 성 레오폴드가 수도원에 기증한 성경(CCl 1)과 수도원장 게오르크 뮈스팅거(1418~1442)가 의뢰한 4권으로 구성된 화려한 그림이 그려진 성가곡집(CCl 65~68)은 특히 주목할 만합니다.
주변 일대는 와인 생산이 활발하며, 클로스터노이부르크 수도원에는 오스트리아에서 가장 오래된 포도주 양조장이 있습니다. 오스트리아를 대표하는 레드 와인 품종인 츠바이겔트(Zweigelt)가 이곳에서 개발되었습니다. 비엔나에서 당일치기 여행으로 추천합니다.
멜크 수도원 도서관
베네딕트회 소속의 멜크 수도원(Stift Melk)은 도나우 강변의 바하우 계곡 절벽 위에 세워진 거대하고 웅장한 바로크 건축물입니다. 특히, 1735년 바로크 양식으로 개조된 부속 도서관의 천장은 파울 트로거의 프레스코화가 가득한 것으로 유명합니다. 소장 도서 수는 약 10만 권으로, 1800여 점의 사본과 750여 점의 인큐나블라를 포함합니다. 이 중 약 1만 6천 권은 관람객에게 공개되는 도서관 메인홀에 전시되어 있고, 나머지는 아래층에 있는 보존고에 잠들어 있습니다. 또한, 메인홀 내 서가에는 고대 사본과 초기 인쇄본이 전시되어 있어 학술적으로도 중요한 컬렉션을 자랑합니다.
동절기 폐관: 매년 1월 초~3월 하순
*2022년~32년까지 도서관 보수공사 중이나 메인홀 관람에는 지장이 없습니다. 2026년에는 메인홀 공사가 시작되어 일부 관람이 불가능할 수 있으나 공사로 인한 완전 폐관 예정은 없습니다. 자세한 정보는 방문 전에 공식사이트를 확인하시거나 직접 수도원에 문의해 주시기 바랍니다.
백아로 장식된 우아한 인테리어의 아드몬트 수도원 도서관(Admonter Stiftsbibliothek)은 세계에서 가장 큰 수도원 도서관으로 알려져 있으며, 1764년경부터 계획되어 10년이 넘는 시간을 거쳐 1776년에 완공되었습니다. 설계한 건축가 요제프 후버(1715-1787)는 계몽주의 이상에 경도되어 '마음과 마찬가지로 방도 빛으로 채워져야 한다'고 생각했습니다. 그 정신은 당시 80세가 넘은 화가 바르톨로메오 알토몬테가 1775년과 1776년 여름에 그린 7개의 천장화에도 반영되어, 빛과 지식의 상징으로서 도서관의 역할을 표현하고 있습니다.
전체 장서는 약 20만 권이며, 그 중 약 7만 권이 도서관 홀에 전시되어 있습니다. 그 중에는 1400여 점의 사본(8세기부터)과 530여 점의 인큐나브라도 포함되어 있습니다.
동절기 폐관:매년 12월 중순~3월 중순