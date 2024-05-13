오스트리아의 성과 궁전
오스트리아에는 수많은 산과 절벽을 따라 오래된 성과 궁전이 자리하고 있습니다. 목초와 들판, 울창한 숲에 둘러싸여 아름다운 풍경을 배경으로 하는 성과 궁전들은 유네스코 세계 문화 유산 지역으로 선정되기도 하였습니다.
오스트리아 사람들은 문화 유산의 중요성을 잘 알고 있기 때문에, 남겨져 있는 성과 궁전을 보수, 보존하여 이곳을 찾는 관광객들의 관람에 차질이 없도록 노력하고 있습니다.
또한 오스트리아의 성과 궁전은 단순히 역사적 유산으로 남겨져 있는 것이 아닌, 현재까지 숙박, 콘서트, 페스티벌, 이벤트 등의 다양한 용도로 활용되고 있습니다.
오감으로 즐기는 성과 궁전
부르겐란트 주
에스터하지 궁전(Schloss Esterházy)
에스터하지(Esterházy) 가문이 17세기에 머물던 바로크식 궁전으로, 우아한 매력이 돋보이는 하이든 홀(Haydn Hall)이 대표적입니다. 이 홀에서 요제프 하이든이 오랫동안 일했으며, 또한 정기적으로 클래식 공연을 개최합니다.
포르히텐슈타인 성(Burg Forchtenstein)
당당한 위용의 중세 요새로 2만여 점의 전시품과 대규모 무기고를 보유하고 있습니다.
베른슈타인 성(Burg Bernstein)
부르겐란트 남부에 위치한 베른슈타인 성은 에스터하지 공의 금고로 유명합니다. 오늘날에도 이 성의 보물들은 감탄을 자아냅니다. 중세 기사의 삶을 느껴보고 싶다면 가장 적합한 호텔로 추천합니다.
케른텐 주
호흐오스터비츠 성(Burg Hochosterwitz)
호흐오스터비츠성은 언덕에서 150미터(492피트) 높은 석회암벽에 지어져 있습니다. 방문객들은 주변의 산과 언덕, 전원이 어우러진 환상적인 풍경을 감상할 수 있습니다.
란츠크론 성(Schloss Landskron)
아름다운 란트스크론 성의 유적은 필라흐(Villach) 근교에 자리하고 있습니다. 맹금류 전시와 독수리 쇼, “원숭이 산”이라는 별칭에 걸맞게 자유로이 돌아다니는 원숭이들, 고급 레스토랑 등 흥미로운 요소가 가득합니다.
핑켄슈타인 유적(Burgruine Finkenstein)
핑켄슈타인 유적은 파커 호수(Faaker See)를 발치에 두고 있으며, 1천여명 수용 규모의 그림 같은 자연을 배경으로 한 공연장으로 유명합니다.
니더외스터라이히 주
호프 궁전(Schloss Hof)
오이겐 공의 여름 별궁이었던 호프 궁전이 2002년, 3천만 유로가 넘는 비용을 들여 보수 프로젝트를 시작했고 현재 세계에서 가장 아름다운 바로크식 건물로서 재탄생했습니다. 연회장과 저택, 별관과 분수대가 딸린 바로크식 테라스 정원까지 황홀하게 리모델링 되었습니다.
크로이첸슈타인 성(Burg Kreuzenstein)
여행객들에게 인기가 좋은 비엔나 근교의 요새로 본래 중세에 지어졌으나 19세기에 복원되었습니다. 현재 매 사냥을 관람하려는 방문객들로 북새통을 이룹니다.
로젠부르크 궁전(Schloss Rosenburg)
로젠부르크 궁전은 우뚝 솟은 장엄한 산에 위치해 있으며, 성의 매사냥에 등장하는 맹금류들이 하늘 위를 빙빙 도는 모습을 볼 수 있습니다.
샬라부르크 궁전(Schallaburg)
멜크(Melk) 수도원 근처에 위치한 아름다운 르네상스 양식의 궁전입니다. 아치로 이루어진 안뜰과 적갈색 점토 장식, 전시회장 등이 주요 볼거리 입니다.
그라펜에그 궁전(Schloss Grafenegg)
그라펜에그 궁전은 오스트리아 낭만주의를 가장 잘 보여주는 건축물로 평가 받고 있습니다. 여름마다 그라펜에그 페스티벌이 열려 일반에 개방되며, 장엄한 건축양식의 노천극장, 구름탑(Wolkenturm)에서 펼쳐지는 멋진 무대를 선보입니다.
락센부르크 궁전(Schloss Laxenburg)
중세시대에 지어진 락센부르크 궁전은 해자에 둘러싸여 수많은 부속 건물을 갖추고 있으며 탁 트인 정원의 중심에 자리한 '고성(古城)‘입니다. 공원을 거닐다 보면 물의 성으로 유명한 프란첸스부르크(Franzensburg) 성을 마주하게 됩니다.
오버외스터라이히 주
오르트 성 (Schloss Ort)
잘츠카머구트 지방의 트라운제 호수 위에 뜨는 궁전입니다. 그 기원은 무려 1080년으로 거슬러 올라갑니다.
클람 성(Burg Clam)
클람 성은 1149년, 오버외스터라이히의 실소유주였던 오토 폰 마흘란트(Otto von Machland)가 지은 성입니다. 오늘날에는 박물관과 세계적인 컨템포러리 콘서트를 위한 공연장으로 사용되고 있습니다. 성의 객실에서 숙박도 가능합니다.
카이저빌라(Kaiservilla)
바트 이슐에 위치한 신고전주의 양식의 건물로 황제 프란츠-요제프1세 황제와 황후 엘리자벳이 결혼 선물로 받았으며 이후 수년간 여름 별궁으로 이용했습니다. 이 건물을 위에서 보면 엘리자벳의 머리글자인 E의 형태를 띄고 있습니다.
그라인부르크 궁전(Schloss Greinburg)
도나우 강이 내려다보이는 르네상스 양식의 궁전으로 오스트리아에서 가장 오래된 주거형 궁전 중 하나입니다. 현재 여러 개의 전시실과 선박박물관으로 운영하고 있습니다.
슈타이어마르크 주
에겐베르크 궁전(Schloss Eggenberg)
그라츠의 대표적인 바로크 성으로 유네스코 세계 문화 유산 지역인”그라츠 역사지구에 자리하고 있습니다. 17세기 당시의 우주에 관한 최신 지식이 담긴 특이한 구조와 인테리어가 매력적이며, 요하네움 박물관은 선사 및 초기 역사 시대 컬렉션을 보유하고 있습니다.
리거스부르크 궁전(Schloss Riegersburg)
리거스부르크 성은 슈타이어마르크 주 남동부, 경사진 언덕에 둘러싸인 휴화산 꼭대기에 자리잡고 있습니다. 세 개의 박물관과 성에 방문하는 방법은 세 가지 입니다. 첫째, 투명 승강기를 이용할 수 있고 둘째, 7개의 성문을 통과하여 도보로 이동할 수 있습니다. 마지막으로 고정 앵커를 통해 암벽 등반하는, 비아 페라타를 이용할 수도 있습니다.
도이칠란츠베르크 성(Burg Deutschlandsberg)
중세에 건축된 이 성은 현재 호텔과 세계대회에서 우승한 레스토랑, 유명한 고고학 박물관이 자리하고 있습니다.
슈타이어마르크 - 부르겐란트 궁전로드
잘츠부르크 주
미라벨 궁전(Schloss Mirabell)
잘츠부르크의 중심부에 있는 궁전으로, 정원이 아름답기로 유명합니다. 미라벨 궁전이 탄생하게 된 유래도 유명한데, 바로 대주교 볼프 디트리히가 자신의 정부였던 잘로메 알트를 위해 지은 건물이기 때문입니다. 영화 <사운드 오브 뮤직(The Sound of Music)>의 도레미송 무대로서도 유명하고, 명장면을 따라하기 위해 세계에서 팬들이 방문하고 있습니다. 오늘날, 대리석으로 장식된 중앙홀은 세계에서 가장 아름다운 웨딩 촬영장소로 각광받고 있습니다.
호엔잘츠부르크 성(Hohensalzburg)
호엔잘츠부르크 성은 잘츠부르크의 랜드마크이자 중부유럽에서 현존하는 가장 큰 성입니다. 세계에서 가장 오래된 수동식 오르간 중 하나가 있는 것으로 유명하며 이 오르간은 지금도 하루에 세 번 연주되고 있습니다.
헬브룬 궁전(Schloss Hellbrunn)
1615년, 잘츠부르크에 약 60에이커의 소담한 규모로 들어선 헬브룬 궁전은 드넓은 정원 곳곳에 숨겨진 트릭 분수로 유명합니다.
호엔베르펜 성(Burg Hohenwerfen)
커다랗게 툭 튀어나온 암벽이 주변 산세와 어우러져 탁 트인 절경을 만들어냅니다. 이 지역의 매 사냥 센터와 근사한 무기고, 박물관을 보유하고 있으며 거대한 벽에 둘러싸인 성의 숨겨진 이야기도 흥미진진합니다.
티롤 주
인스브루크 호프부르크 왕궁 (Hofburg Innsbruck)
합스부르크왕가의 사람들이 인스브루크에 머물 때 살았던 궁전. 이 궁전과 비엔나에 있는 궁전에만 '황궁'을 뜻하는 호프부르크(Hofburg)라는 이름이 붙여져 있습니다. 특히 각기 다른 색을 입은 5개의 방으로 유명한 황후 엘리자벳 거주공간이 압권입니다.
암브라스 궁전(Schloss Ambras)
암브라스 궁전은 200여 점이 넘는 합스부르크 가문의 초상화 갤러리와 세계 최고 수준의 유리 공예품 전시로 유명합니다. 페르디난트 2세 대공의 예술품과 보물이 보관된 방은 16세기부터 사람들의 이목을 집중시켰습니다.
쿠프슈타인 성(Burg Kufstein)
쿠프슈타인 성에는 세계에서 가장 큰 실외 오르간이 자리하고 있습니다. 4,948개의 파이프로 구성된 오르간으로 매일 정오에 모든 전쟁 희생자들을 추모하는 의미를 담은 연주를 합니다. 요새에서는 정기적으로 문화 행사를 진행하고 있으며 파노라마 케이블카를 타면 편하게 오르내릴 수 있습니다.
트라츠베르크 궁전(Schloss Tratzberg)
트라츠베르크 성은 후기 고딕 양식과 초기 르네상스 양식이 절묘하게 어우러져 유럽에서 가장 아름다운 궁전으로 알려져 있습니다. 투어도 흥미롭지만, 가상현실 체험을 통해 과거로의 시간 여행을 경험해 볼 수도 있습니다.
포어아를베르크 주
샤텐부르크 궁전(Schattenburg)
펠트키리히(Feldkirch)의 샤텐부르크 궁전은 궁전 전체가 박물관으로, 중세 라이프스타일을 엿볼 수 있습니다. 여름에는 콘서트가 개최됩니다.
호에넴스 궁(Palast Hohenems)
1755년, 대서사시 <니벨룽겐의노래(Nibelungenlied)> 의 원고가 발견돼 더욱 주목 받은 궁전입니다. 아름다운 정원과 장방형 구조의 궁전은 보덴 호 연안에 자리한 가장 아름다운 르네상스 건물로 손꼽힙니다.
비엔나
쇤브룬 궁전(Schloss Schönbrunn)
유럽에서 가장 중요한 바로크 건물이자 유네스코 세계 문화 유산으로 지정된 궁전입니다. 1918년까지 합스부르크 황실의 여름 별궁으로 이용되었으며 황제가 머물렀던 방 뿐 아니라 세계에서 가장 오래된 동물원이 자리하고 있습니다.
호프부르크 왕궁(Hofburg)
호프부르크 왕국은 합스부르크 황제의 거주지이자 정치의 거점으로, 이곳에서 넓디넓은 영토를 지배하였으며, 오늘날 세계에서 가장 규모가 큰 궁전으로 여겨집니다.
벨베데레 궁전(Schloss Belvedere)
과거 오이겐 공의 여름 별궁이었으며 구스타프 클림트와 그의 최고 걸작인 "키스", 에곤 쉴레, 오스카르 코코슈카와 같은 거장의 작품이 화려한 바로크식 광휘에 둘러 쌓여 있는 장관을 볼 수 있습니다.
리히텐슈타인 궁전(Liechtenstein Palaces)
유럽에서 가장 유서가 깊은 귀족 가문 중 하나인 리히텐슈타인 가문은 비엔나에서 가장 화려하기로 손꼽히는 이 궁전에 머물곤 했습니다. 현재, 리히텐슈타인 공의 개인 컬렉션에 포함된 걸작들이 전시되어 있습니다.
역사적 보물 보존
유네스코 위원회는 광범위한 문화적 산물의 보호 및 홍보에 헌신하고 역사 유물의 보전에 다양한 방식으로 기여하고 있습니다. 오스트리아에는 12개 지역이 유네스코 문화 유산으로 지정되었습니다.
아름다운 쇤브룬 궁전과 정원
비엔나와 잘츠부르크, 바덴의 역사지구와 그라츠 역사지구 및 에겐베르크 궁전
바하우 계곡과 노이지들러 호수, 다뉴브 강, 할슈타트-다흐슈타인 지역의 그림 같은 자연경관
그외 다수
유네스코는 무형문화유산에도 경의를 표합니다. 여기에는 의례와 기념식, 구전으로 내려오는 전통과 민속 예술, 공예 등 특별히 보호할 가치가 충분한 문화 유산이 해당됩니다. 일례로 매 사냥을 들 수 있는데, 매를 길들이고 훈련하여 날리는 4천년 전통의 문화입니다. 지금까지도 오스트리아의 많은 성과 궁전에서 이루어지고 있습니다.
오스트리아의 성 및 궁전에 대한 흥미로운 사실
성과 궁전의 지속 가능성 고취를 위한 노력
기념비적인 건물의 보호는 유서 깊은 건물의 보존 및 사용을 보장하기 위한 목적과 맥락을 함께합니다.
역사적인 건물을 보존함으로써 훗날의 지속 가능성에 기여하고 장인 기술의 전통을 보호하고자 합니다. 수백년 된 자재와 건축 기술을 사용하려면 전통 지식과 기술력이 필요하고, 예술적/문화적 경험에 대한 꾸준한 노출과 접근은 사회적인 측면에서 지속 가능성을 강화하고 존중감을 높이는 데 도움이 됩니다.