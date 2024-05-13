별 보기 가장 좋은 곳

별 마니아들이 좋아할 만한 5가지 질문

1) 별은 왜 빛날까?

별은 거대한 기체 덩어리로, 덩어리 속 높은 압력이 온도를 높입니다. 어마어마한 열이 수소 원자를 융합합니다.

이 에너지가 별을 빛나게 합니다. 평소에는 온도가 낮다가 다른 항성이 빛을 낼 때만 빛나는 행성과는 다릅니다. 그렇습니다. 태양 역시 하나의 별입니다!

2) 언제 별이 제일 잘 보일까?

별을 보기 가장 좋은 때는 초승달이 뜰 무렵 새벽 2~3시 사이입니다. 단, 구름이 가리지 않아야 합니다.

3) 왜 어떤 별은 색을 바꾸고 반짝일까?

천문학자들은 별의 반짝임을 섬광이라고 말합니다(라틴어 스킨틸라레(scintillare)는 빛난다는 의미). 이는 지구의 대기권 사이로 빛이 굴절하며 생기는 현상입니다. 특히 밝은 별은 반짝일 때 색을 바꾸는 것처럼 보이기도 합니다.

4) 하늘에는 얼마나 많은 별이 있을까?

우리의 육안으로는 가장 밝은 별만 볼 수 있지만, 우리 은하계에는 1000억개에 달하는 별이 있습니다.

5) 밤하늘을 어떻게 촬영하면 될까?

리플렉스 카메라를 수동 모드로 설정하고 셔터 속도 20초, 조리개 값 f/5.6, ISO 800-1600사이, 줌 20밀리미터, 손 떨림 방지 기능 off, 수동 무한대 초점에 고정하고 촬영하면 가장 잘 찍힙니다.