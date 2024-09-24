벨베데레 궁전의 역사

오이겐 공은 17세기 후반 레오폴트 1세 때부터 3대에 걸쳐 합스부르크가의 황제를 위해 헌신한 명장입니다. 1683년 당시 비엔나가 오스만 제국군에게 포위되자 이를 격퇴하고 발칸반도까지 추격해 베오그라드를 함락했습니다. 이때 오이겐 공이 이끈 오스트리아 군은 막대한 희생을 치르면서도 오스만 제국군을 물리치고 헝가리를 탈환하는 데 성공했습니다.

1700년에 시작된 스페인 왕위 계승 전쟁에서도 각지에서 승리를 거두는 등 오스트리아가 대국으로 가는 길에 군사 천재 오이겐 공이 지대한 공을 세웠습니다. 그는 ‘프린츠 오이겐’이라고도 불리며 오스트리아 국민에게 사랑 받는 영웅입니다.

1736년에 72세로 사망한 후 상속인이 없어 벨베데레를 비롯한 그의 궁전과 막대한 재산은 모두 합스부르크가에서 매입했습니다. 그 후 벨베데레 궁전은 궁정 축제의 장으로써 수많은 역할을 수행했습니다.

제2차 세계대전 후 미국ㆍ영국ㆍ프랑스ㆍ소련 4개국에 의해 10년 동안 분할 점령 통치를 당하던 오스트리아가 1955년 5월 15일 마침내 ‘오스트리아 국가 조약’ 조인을 통해 독립을 회복한 곳도 바로 이곳 벨베데레입니다. 그야말로 역사적 장소가 아닐 수 없습니다.