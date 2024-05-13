부르겐란트의 미식을 경험해 보세요!
태양을 만끽하세요!

부르겐란트 사람들은 온화한 기후 덕분에 햇볕이 잘 드는 곳에 살고 있으며, 이는 지역 요리와 와인, 방문객 모두에게 영향을 미칩니다.

부르겐란트의 미식

부르겐란트 요리를 이야기할 때 '파노니안'이라는 용어를 자주 듣게 됩니다. 메뉴에는 파프리카와 노란메기 또는 메기를 사용한 '파노니안 생선 수프'와 같은 요리가 포함되어 있습니다. 여기서 '파노니안'은 따뜻하고 건조하며 온화한 기후로 알려진 파노니아 평원을 의미합니다. 대초원 소, 망갈리카 돼지, 방목 거위는 물론 고추, 토마토, 고추와 같은 채소도 풍부한 햇살 아래서 잘 자랍니다. 덕분에 이 지역은 전통 요리와 현지 식재료를 혼합하는 창의적인 셰프들의 천국입니다.

미텔부르겐란트에서는 블라우프렌키쉬와 같은 강력한 레드 와인이 재배되며, 와인 메이커들의 전문성과 기술 덕분에 모든 잔에 햇살을 담아냅니다. 현지 여관과 선술집에서는 호스트가 지역 특산품을 제공합니다. 부르겐란트는 북부, 중부, 남부 어디에서나 햇볕이 잘 드는 곳에서 삶을 즐기며 살아간다는 뜻입니다.

부르겐란트의 미식가들이 즐겨 찾는 곳

레스토랑과 와인 선술집

부겐란트 최고의 레스토랑

판노니아 생활

판노니아 생선 수프 레시피

비엔나의 품종과 미식가 팁

와인 재배 지역 노이시들 호수

부르겐란트에서 가장 큰 와인 지역은 노이시들 호수(노이시들러 제)로 형성되어 있습니다. 모래와 점토로 이루어진 바위 토양에서 레드 와인 블렌드가 번성하며, 단일 품종의 레드 와인도 생산됩니다. 2012년에는 츠바이겔트 포도 품종으로 노이시들러 제 DAC가 설립되었습니다. 제빈클 지역에서는 미세 기후가 늦은 수확(스페트레제)에서 아이스 와인(아이스바인), 그리고 보트리티스 와인(트로켄비어렌아우스레제)까지 다양한 특별 와인의 생산을 촉진합니다. 2017년부터 러스트 마을은 독특한 스위트 와인 DAC 지위를 갖게 되었으며, 그 명칭은 러스터 아우스브루흐 DAC입니다. 레이타 산맥을 따라서는 리타베르크 DAC 라벨 아래에서 미네랄이 풍부한 화이트 와인인 그뤼너 벨트리너, 피노 블랑, 샤르도네, 그리고 노이부르거가 생산됩니다.

DAC는 "Districtus Austriae Controllatus"의 약자입니다 이 용어는 특정 지역의 전형적인 고품질 와인을 의미합니다.

와인 품종과 미식 팁

센트럴 부르겐란트의 와인 재배 지역

라이타 석회암의 고대 산호 둑이 가끔씩 드러나는 깊고 물을 머금고 있는 토양을 가진 도이치크로이츠, 호리트숀, 루츠만스부르크, 네켄마르트, 라이딩의 와인 마을은 블라우프렌키쉬 재배에 완벽한 곳입니다. 로잘리아 지역에서는 블라우프렌키쉬가 과일 향이 나는 로제 와인만큼이나 유명합니다. 와인은 비노테크와 포도밭에서 직접 시음할 수 있을 뿐만 아니라 5월부터 11월까지 와인 이벤트에서 축하를 받습니다.

미텔부르겐란트 DAC라는 이름 아래, 블라우프렌키쉬가 생산됩니다. 이 와인은 루비 레드 컬러에 블랙베리, 다크 체리, 블랙커런트 향과 함께 허브와 민트 향이 가미된 와인입니다.

와인 품종과 미식 팁

남부 부르겐란트의 와인 재배 지역

아이젠베르크는 최고 수준의 떼루아 와인으로 유명합니다. 아이젠베르크 DAC는 독특한 향과 뚜렷한 미네랄-향신료 맛이 특징인 블라우프렌키쉬로 유명한 남부 부르겐란트의 대표 와인입니다. 또한 핀카탈 와인 루트에서는 풍미가 좋은 웰슈라이슬링과 화이트 부르고뉴 품종 등 세련된 과일 향의 화이트 와인도 만나볼 수 있습니다. 야생 딸기나 블랙커런트를 연상시키는 강렬한 풍미를 지닌 특별한 현지 블렌드 와인인 우후들러도 놓치지 마세요.

부르겐란트 와인 지역의 아름다운 파노라마 뷰를 원하신다면, 아이젠베르크의 남쪽 경사면에 위치한 "바인블릭" 전망대에서 비교할 수 없는 경관을 즐기실 수 있습니다.

부르겐란트에서의 미식 체험

부르겐란트에는 최고급 사프란, 부드러운 황소고기, 강렬한 맛의 파노니안 요리 등 모든 것이 있습니다. 초원을 거니는 거위와 포도밭을 가로지르는 매력적인 셀러 레인 등 이 지역의 독특한 분위기를 느낄 수 있는 모든 것을 상상해보세요.

자주 묻는 질문

부겐란트에서는 셰프들이 다음과 같은 맛있는 요리를 만들어냅니다:

  • 보넨슈테츠, 양배추 슈트루델, 그라멜포가쉘(둥근 효모 페이스트리)

  • 부쉔쉔켄과 호리게(와인 선술집)에서는 망갈리차 돼지의 특산품을 맛볼 수 있다

  • 현지 여관의 메뉴판에는 다음과 같은 메뉴가 있습니다 "판노니쉬 피쉬수프" (판노니안 피쉬수프)는 파프리카와 노이시들 호수의 갯장어 또는 메기와 함께 부겐란트에서 방목한 거위로 만든 요리를 맛볼 수 있다

  • 부겐란트의 전통 웨딩 페이스트리는 매우 특별한 디저트이다

