부르겐란트 사람들은 온화한 기후 덕분에 햇볕이 잘 드는 곳에 살고 있으며, 이는 지역 요리와 와인, 방문객 모두에게 영향을 미칩니다.

부르겐란트의 미식

부르겐란트 요리를 이야기할 때 '파노니안'이라는 용어를 자주 듣게 됩니다. 메뉴에는 파프리카와 노란메기 또는 메기를 사용한 '파노니안 생선 수프'와 같은 요리가 포함되어 있습니다. 여기서 '파노니안'은 따뜻하고 건조하며 온화한 기후로 알려진 파노니아 평원을 의미합니다. 대초원 소, 망갈리카 돼지, 방목 거위는 물론 고추, 토마토, 고추와 같은 채소도 풍부한 햇살 아래서 잘 자랍니다. 덕분에 이 지역은 전통 요리와 현지 식재료를 혼합하는 창의적인 셰프들의 천국입니다.

미텔부르겐란트에서는 블라우프렌키쉬와 같은 강력한 레드 와인이 재배되며, 와인 메이커들의 전문성과 기술 덕분에 모든 잔에 햇살을 담아냅니다. 현지 여관과 선술집에서는 호스트가 지역 특산품을 제공합니다. 부르겐란트는 북부, 중부, 남부 어디에서나 햇볕이 잘 드는 곳에서 삶을 즐기며 살아간다는 뜻입니다.