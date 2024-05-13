슈타이어마르크의 미식을 경험해 보세요!
정성을 맛보세요!
빙하에서 포도밭까지
오스트리아의 녹색 심장, 슈타이어마르크를 통해의 여정은 다흐슈타인 빙하에서 시작되어 즐거움의 수도 그라츠, 온천 지역의 치유 수원, 포도 재배 지역의 구릉지대까지 이어집니다. 이러한 다양한 경관에도 불구하고, 사람들은 한 가지 공통된 특징으로 뭉쳐 있습니다: 바로 슈타이어마르크의 따뜻한 마음입니다. 이는 복잡하지 않은 호기심과 관대함, 그리고 약간의 평온함이 특징입니다.
슈타이어마르크 사람들의 혈관에는 호박씨 오일이 흐른다고 할 수 있습니다. 호박씨 오일은 그라처 크라우트헤우펠 샐러드, 치킨 샐러드, 러너 빈 샐러드 및 디저트 등의 요리에 사용됩니다. 방문객들은 슈티리아마르크 동부를 관통하는 애플 로드에서 알렛, 갈라, 루돌프 왕세자, 엘스타 등 아삭하고 달콤한 사과 품종을 맛볼 수 있습니다. 와인 축제와 슈티리아마르크 와인 루트를 따라 위치한 부셴샨켄(와인 선술집)에서 남부의 풍미와 과일 향이 가득한 와인을 즐길 수 있습니다. 따뜻한 마음을 가진 사람들과 함께하는 이 매력적인 곳, 이것이 바로 "진정한 슈타이어마르크"입니다
미식가들이 즐겨 찾는 슈티이어마르크 맛집
슈타이어마르크의 알프스 요리
산봉우리가 보이는 소박한 알프스 산장에서 슈타이어마르크 치즈로 만든 카스노켄(오스트리아 맥앤치즈), 엔슈탈러 양고기 로스트 또는 바우른크랍펜을 즐겨보세요. 호수 위 나무 보트에서 아침 식사를 하거나 호수 테라스에서 신선한 샘물에서 잡힌 아우스제 송어, 갈색 송어 또는 산 새우를 맛보세요. 하지만 이는 알프스에서 즐길 수 있는 슈타이어마르크 요리의 작은 일부분에 불과합니니다. 올해는 슈타이어마르크의 "리차드 라우흐의 알름쿨리나릭" 프로젝트의 일환으로, 슐라드밍-다흐슈타인 지역에서 유명 셰프 리차드 라우흐가 14명의 산장 주인들과 함께 지역 특산물을 활용한 놀라운 요리를 선보입니다. 슈타이어마르크 사람들은 맥주뿐만 아니라 와인에 대한 사랑도 엄청나기 때문에, 각 요리에 어울리는 슈타이어마르크 와인이 추천됩니다.
슈타이어마르크의 미식 산정
슈타이어마르크 애플 로드
동부 슈타이어마르크의 애플 로드는 진정한 사과 축제의 장입니다! 과일 농장에서 토파즈, 피노바, 갈라, 골든 딜리셔스, 이다레드, 요나골드와 같은 재미있는 이름을 자랑하는 각 품종의 사과를 맛볼 수 있어요. 이 사과들은 주스, 넥타르, 사이다, 증류주, 리큐어 등으로 가공됩니다. 더운 여름날에 딱 맞는 상큼한 저알코올 애플 로드 와인도 놓치지 마세요. 슈타이어마르크 과수원 박물관인 '하우스 오브 애플' 또는 아기자기한 농장 상점에서 수제 간식도 맛볼 수 있습니다.
애플 로드를 따라 즐기는 요리 팁
그라츠 - 오스트리아 요리의 중심지
요리의 수도 그라츠는 현지 식재료를 사용하고 창의성을 중시하는 친절하고 혁신적인 레스토랑 덕분에 그 명성을 얻게 되었습니다. 카이저 요제프 마르크트나 렌트플라츠와 같은 농산물 시장, 미식 도시 투어 또는 하우푸트플라츠에서 열리는 "롱 테이블"에서 현지인, 방문객, 셰프, 농부들이 한자리에 모입니다. 그라츠의 지붕이 내려다보이는 그라츠 시계탑에서, 구시가지의 여관에서 점심을 즐기거나, 성곽 공원에서 소풍을 즐기는 모습 등 미식가들은 도시 곳곳에서 있습니다.
그라츠에서의 미식 체험
슈타이어마르크 온천 및 화산 지역
슈타이어마르크 "온천 및 화산 지역"의 66번 국도는 호박의 씨앗에서 추출한 호박씨 오일, 파란색과 보라색이 점박인 런너빈은 런너빈 샐러드, 수프, 스트루델, 스프레드 등으로 가공됩니다. 또한 바삭하게 튀긴 치킨과 고급 바르카노 햄도 맛볼 수 있습니다. 이 지역의 남부 정취는 창의적인 요리사와 농부들을 끌어들이며, 그들은 자신의 농장 상점, 주점, 여관, 공장에서 여러분의 방문을 기다립니다.
온천 & 화산 지역에서의 요리 체험
슈타이어마르크의 8가지 와인 로드
슈타이어마르크의 8개의 와인 도로는 세 개의 와인 재배 지역에 걸쳐 있습니다:
화산암에 뿌리를 둔 포도나무가 있는 온천 및 화산 지역
가파른 포도밭, 과수원, 숲, 현대적인 와인 재배 건축물이 특징인 남부 슈타이어마르크
작지만 중요한 로제 와인 지역인 서부 슈타이어마르크에서는 블라우어 빌트바허 포도로 쉴셔 와인이 만들어집니다.
방문객들은 포도밭에서 새들을 쫓아내기 위해 덜컹거리는 나무 풍차 클라포테츠를 어디서든 만날 수 있습니다. 이 풍차는 슈타이어마르크 와인 산지의 상징이자 와인 제조 전통의 상징입니다. 방문객들은 부셴샹에서 자전거를 타거나 하이킹을 하며 슈타이어마르크 와인 웰슈리슬링, 모리욘/샤르도네, 쉴셔, 겔버 무스카텔러, 소비뇽 블랑 등 8개의 와인 도로를 따라 슈타이어마르크의 별미와 함께 와인을 맛볼 수 있습니다.