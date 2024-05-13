슈타이어마르크의 미식을 경험해 보세요!

사과나무, 포도밭, 호박밭 사이로 완만한 언덕이 펼쳐진 이 지방은 다양한 지역 특산품으로 방문객을 매료시킵니다.

빙하에서 포도밭까지

오스트리아의 녹색 심장, 슈타이어마르크를 통해의 여정은 다흐슈타인 빙하에서 시작되어 즐거움의 수도 그라츠, 온천 지역의 치유 수원, 포도 재배 지역의 구릉지대까지 이어집니다. 이러한 다양한 경관에도 불구하고, 사람들은 한 가지 공통된 특징으로 뭉쳐 있습니다: 바로 슈타이어마르크의 따뜻한 마음입니다. 이는 복잡하지 않은 호기심과 관대함, 그리고 약간의 평온함이 특징입니다.

슈타이어마르크 사람들의 혈관에는 호박씨 오일이 흐른다고 할 수 있습니다. 호박씨 오일은 그라처 크라우트헤우펠 샐러드, 치킨 샐러드, 러너 빈 샐러드 및 디저트 등의 요리에 사용됩니다. 방문객들은 슈티리아마르크 동부를 관통하는 애플 로드에서 알렛, 갈라, 루돌프 왕세자, 엘스타 등 아삭하고 달콤한 사과 품종을 맛볼 수 있습니다. 와인 축제와 슈티리아마르크 와인 루트를 따라 위치한 부셴샨켄(와인 선술집)에서 남부의 풍미와 과일 향이 가득한 와인을 즐길 수 있습니다. 따뜻한 마음을 가진 사람들과 함께하는 이 매력적인 곳, 이것이 바로 "진정한 슈타이어마르크"입니다