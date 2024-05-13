잘츠부르거란트의 겨울

눈으로 덮인 산들, 얼어붙은 호수, 인상적인 얼음 형성의 폭포, 그리고 빙하 지역: 잘츠부르크 주의 겨울 휴일은 아름다움을 추구하는 이들을 매료시킵니다.

로랜틱하고 편안한 부드러운 겨울 휴일

잘츠부르거란트는 겨울 휴일에 다양한 매력을 제공합니다. 이곳의 겨울 마법은 여전히 존재하며, 평화롭고 로맨틱한 분위기를 느낄 수 있습니다. 말이 끄는 썰매 여행, 열기구 타기, 눈으로 덮인 풍경 속 산책, 또는 스노슈 하이킹 등 느긋한 속도로 이 특별한 경험을 즐길 수 있습니다.

생동감 넘치고 역동적인 활기찬 겨울 휴일

빠르고 에너지가 넘치는 활동을 선호하는 이들을 위해 잘츠부르거란트의 스키 리조트는 다양한 스포츠 도전을 제공합니다. 스키, 크로스컨트리 스키, 썰매 타기, 스릴 넘치는 스포츠가 흥미진진함과 아드레날린을 선사하며, 알프스 오두막에서의 든든한 간식을 기대하게 만듭니다.