잘츠부르거란트의 겨울
스키, 썰매 타기, 아이스 스케이팅과 로맨틱한 여행지를 포함한 겨울 휴일
Introduction
로랜틱하고 편안한 부드러운 겨울 휴일
잘츠부르거란트는 겨울 휴일에 다양한 매력을 제공합니다. 이곳의 겨울 마법은 여전히 존재하며, 평화롭고 로맨틱한 분위기를 느낄 수 있습니다. 말이 끄는 썰매 여행, 열기구 타기, 눈으로 덮인 풍경 속 산책, 또는 스노슈 하이킹 등 느긋한 속도로 이 특별한 경험을 즐길 수 있습니다.
생동감 넘치고 역동적인 활기찬 겨울 휴일
빠르고 에너지가 넘치는 활동을 선호하는 이들을 위해 잘츠부르거란트의 스키 리조트는 다양한 스포츠 도전을 제공합니다. 스키, 크로스컨트리 스키, 썰매 타기, 스릴 넘치는 스포츠가 흥미진진함과 아드레날린을 선사하며, 알프스 오두막에서의 든든한 간식을 기대하게 만듭니다.
게스트 모빌리티 티켓 (Guest Mobility Ticket)
2025년 5월 1일부터 잘츠부르거란트 지역에 숙박하는 관광객은 지역 내 모든 대중교통을 무료로 이용할 수 있는 '게스트 모빌리티 티켓'을 받게 됩니다. 이 티켓은 시내버스, S반, 지역 및 장거리 열차, 셔틀 서비스 등 다양한 교통수단을 포함하며, 증기 기관차, 특별 열차, 야간 버스는 제외됩니다. 숙박 시 체크인 또는 사전 체크인 시 디지털 또는 종이 티켓이 제공됩니다.
이 프로그램은 숙박세와 연계된 ‘모빌리티 요금’으로 운영됩니다. 현재 15세 이상 숙박객 1인당 1박에 0.50유로가 부과되며, 2027년 5월 1일부터 1.10유로로 인상되어 프로그램의 장기적인 지속 가능성을 지원할 예정입니다. 이 프로그램은 지속 가능한 관광과 교통 체증 완화를 목표로 하고 있습니다.
모든 관점에서 본 잘츠부르거란트
주요 하이라이트
잘츠부르거란트의 겨울 스포츠
잘츠부르크란트 북쪽의 얼어붙은 호수에서 남쪽으로는 스키서커스 잘바흐 힌터글렘 레오강 피버브룬에서 오버타우른, 베르펜벵, 키츠슈타인호른까지 이어지는 겨울 스포츠 지역이 펼쳐집니다. 전설적인 스키 하우스와 인기 있는 알프스 미식이 없다면 겨울의 즐거움은 완전하지 않을 것입니다. 이 지역의 요리로는 감자 그뢰스트, 카스프레스 크뇌델, 블루베리 케이크 등이 있습니다.
잘츠부르거란트의 스키 리조트에서는 최신 케이블카, 조명이 설치된 슬로프, 대중교통, 스키 서킷 등으로 모든 것이 지속 가능한 겨울 시즌을 위해 설계되었습니다.
가장 아름다운 지역
가슈타인 계곡
특별한 알프스의 매력을 지닌 핫스팟에서 최고의 스키 지역, 일류 숙소, 그리고 웰니스 프로그램을 제공합니다. 디자이너, 요가 애호가, 미식가들을 위한 완벽한 장소입니다.
가장 아름다운 도시와 장소
잘츠부르거란트의 "알프스 웰니스"
상쾌한 유황 욕과 편안한 소금풀, 흡입 요법, 미네랄이 풍부한 물에서 수영하기 등 이 지역의 많은 온천과 실내 수영장에서 물의 치유력이 흐릅니다. 온수 야외 수영장에서 떠 있는 사람들은 눈 덮인 산봉우리를 바라보게 될 것입니다. 이것이 바로 잘츠부르거란트의 알프스 웰니스입니다.
그리고 몸과 마음이 따뜻하게 이완된 후에는 신선한 야외 공기가 스키, 크로스컨트리 스키, 스노우슈잉 또는 조용한 산책을 즐기는 동안 여러분을 다시 활기차게 해줄 것입니다.
유명 인물
"사운드 오브 뮤직"
"에델바이스, 에델바이스…!" 가장 성공적인 헐리우드 뮤지컬 중 하나인 "사운드 오브 뮤직"은 잘츠부르크와 잘츠부르거란트에서 촬영되었습니다. 마리아 아우구스타 트랩과 그녀의 유명한 노래 가족의 추억은 전 세계적으로 큰 인기를 끌었습니다.
잘츠부르크의 헬브룬 궁전과 미라벨 정원, 잘츠부르크랜드의 몬드제 바실리카, 그리고 볼프강 호수의 장크트 길겐은 이제 세계 각국의 영화 팬들이 찾는 명소가 되었습니다.
레시피
특별한 숙소
기후 보호와 겨울 휴가를 어떻게 결합할 수 있을까요?
지속 가능한 스키 리조트를 선택하세요.
에코 인증 호텔을 예약하세요.
유기농 농장에서 겨울 휴가를 보내세요.
기차로 여행 계획을 세우세요.
스키 리조트에서 지속 가능한 교통수단을 이용하세요.
지역의 제철 유기농 음식을 즐기세요.
느린 겨울 활동을 시도해 보세요.
Protected nature in SalzburgerLand
알프스에서 가장 큰 국립공원은 가장 거친 알프스의 기대를 초과합니다. 3,000미터 이상의 봉우리가 250개 이상, 342개의 빙하가 이 청정 보호 지역에 있습니다. 이곳의 중심에는 오스트리아에서 가장 높은 산인 그로스글로크너가 3,798미터의 높이로 우뚝 솟아 있습니다. 유명한 그로스글로크너 고산도로는 스릴 넘치는 구불구불한 드라이브를 제공합니다. 하지만 겨울에는 폐쇄됩니다.
독수리, 아이벡스, 마르모트의 서식지는 국립공원 레인저들과 함께 탐험할 수 있습니다. 미터실의 국립공원 박물관은 이 공원의 주요 명소를 창의적으로 한곳에서 선보이고 있습니다.