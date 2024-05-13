Aerial view of Hall in Tirol's old town with Münzer Tower, church spires and snow-capped mountains in the background.
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티롤의 여름
알프스에 안겨 보내는 휴가

알프스의 라이프스타일은 단순한 경쾌함을 약속하는 것뿐만 아니라, 웅장한 산악 세계 속에서 누구나 직접 느낄 수 있는 것입니다.

티롤은 웅장한 산맥으로 깊은 인상을 남깁니다. 이 산들은 지역의 풍경을 형성할 뿐만 아니라, 무수히 많은 야외 활동의 기회를 제공합니다. 이 지역의 전체 면적 중 단 13%만이 사람이 거주할 수 있으며, 나머지는 모두 산악 지대입니다. 3,000미터가 넘는 봉우리가 600개 이상 하늘 높이 솟아 있어 하이커, 사이클리스트, 그리고 자연을 사랑하는 이들에게 특별한 환경을 제공합니다.

하지만 티롤을 정의하는 것은 산만이 아닙니다. 이 지역은 온 가족이 함께할 수 있는 즐거움, 휴식, 그리고 잊지 못할 경험도 선사합니다. 수세기 동안 이어져 온 전통과 역동적인 문화가 티롤의 매력을 더하며, 여기에 최고 수준의 서비스와 진정한 티롤식 환대가 조화를 이룹니다. 이곳에서는 자연의 경이로움과 문화유산이 손을 맞잡고 어우러지며, 정말로 매혹적인 독특한 분위기를 만들어냅니다.

한눈에 보는 티롤
주도: 인스브루크(Innsbruck)
면적: 12.648 km²
인구:약 776,000 (2024년)
산림 비율: 41,2 %
그로스글로크너 산(Grossglockner):3.798 m
스키 지역: 154곳
빙하:5개
온천:6곳

티롤의 행사

전통과 현대의 하이라이트를 모두 즐길 수 있는 이벤트를 행사 일정을 확인하세요.

티롤의 여름 풍경

주요 하이라이트

Experience the Swarovski Crystal Worlds

하이라인 179: 세계에서 가장 긴 보행자 현수교

아쿠아 돔 랭겐펠트: 탁 트인 스파에서 즐기는 휴식

아헨제 호수: 티롤에서 가장 큰 호수에서 다이빙

AREA 47: 오스트리아 최대 레저파크에서 펼쳐지는 모험

007 Elements: 죌덴에 위치한 제임스 본드 어드벤처 월드

네이처 아이스 팰리스: 영원한 얼음 속으로 떠나는 탐험

티롤의 액티비티

투어

가이드 MTB 투어

레인저와 함께하는 국립공원 투어

Nationalpark Hohe Tauern

호에 타우에른 국립공원

호에 타우에른 국립공원의 고산지대에서는 일상의 바쁜 속도를 금방 잊을 수 있습니다. 우뚝 솟은 3,000미터급 봉우리, 장엄한 폭포, 빙하의 경험은 스트레스를 받은 이들의 마음과 몸을 진정시켜 줍니다.

마트라이(Matrei)에 위치한 국립공원 센터에는 알프스의 경이로움을 보여주는 현대적이고 인터랙티브한 전시가 마련되어 있습니다. 여기에서 국립공원 레인저를 예약해 야생 투어를 떠날 수도 있습니다. 지역 전문가들과 함께, 알프스 야생동물의 "빅 파이브"인 황금독수리, 산양, 샤모아, 수염수리, 그리고 마르모트를 그들의 자연 서식지에서 볼 수 있습니다. 또한, 공원 내 15,000여 종의 동물 중 더 많은 종들을 발견할 수도 있습니다. 식물학에 관심이 있는 사람들은 스위스 소나무, 에델바이스, 용담, 그리고 이 지역의 3,500여 종의 식물들을 탐험할 수 있습니다.

공식사이트

티롤의 명소

가장 아름다운 지역

아우서페른

티롤 주민들 사이에서 알려진 비밀의 장소: 웅장한 파노라마에 둘러싸인 아우서페른(Außerfern)은 휴식을 원하는 이들과 모험을 갈망하는 이들이 원하는 모든 것을 제공합니다.

Außerfern

인스브루크

이 지역은 인스브루크 시와 그 주변 40개의 마을로 구성되어 있습니다. 도시의 편리함부터 시골의 낭만적인 풍경까지 모든 것을 제공합니다.

Innsbruck

동티롤

티롤의 외곽 지역은 호에 타우에른과 리엔츠 돌로미트 사이에 펼쳐져 있으며, 이곳에는 3,000미터 이상의 봉우리 266개가 인상적으로 하늘로 솟아 있습니다.

East Tirol

티롤 오버란트

오스트리아에서 가장 높은 정착지인 스피스(Spiss)와 같은 매력적인 오래된 마을들이 기다리고 있으며, 협곡, 아름다운 고산 계곡, 그리고 소나무 숲도 함께 탐험할 수 있습니다.

Tirolean Oberland

티롤 운터란트

키츠뷔헬(Kitzbühel), 쿠프슈타인(Kufstein), 슈바츠(Schwaz) 지역을 포함하며, 낮은 인 강 계곡(Lower Inn Valley)의 대부분을 차지합니다. 경치적으로는 그야말로 꿈처럼 아름답습니다.

Tirolean Unterland

가장 아름다운 도시와 장소

이슈글

자연 탐험에 이상적인 큰 마을. 하이킹, 자전거 타기, 혹은 경치를 즐기러 오는 방문객들은 비할 데 없는 산악 파노라마로 보답을 받습니다.

Ischgl

제펠드

자연 속에서 한 걸음만 내딛으면 활기찬 모험과 여유로운 여행, 그리고 삶을 즐기기에 완벽한 장소가 펼쳐집니다.

Seefeld

제어파우스

피스(Fiss), 라디스(Ladis) 마을과 함께 겨울과 여름 모두 완벽한 휴양지입니다.

Serfaus

죌덴

옛 산악 농업 마을인 이곳은 눈길 닿는 곳마다 산이 펼쳐지고, 매혹적인 숲과 신선한 공기가 가득합니다.

Sölden

슈바츠

본당 교회는 티롤에서 가장 큰 고딕 양식의 홀 교회입니다. 슈바츠(Schwaz)는 약 1500년경 은과 구리 광산 덕분에 명성을 얻었습니다.

Schwaz

할 인 티롤

인상적인 도시 집들이 700년 된 성 주위에 늘어서 있습니다. 이 작은 도시는 중세의 분위기를 간직하고 있으며, 나라에서 가장 잘 보존된 구시가지 중 하나를 자랑합니다.

Hall in Tirol

임스트

바로크 양식의 중심지와 도시 집들, 그리고 수도원은 인 계곡의 레히탈 알프스(Lachtal Alps) 가장자리에 위치해 있습니다.

Imst

특별 이벤트

행사 일정

티롤의 모든 주요 행사 - 문화적, 스포츠적, 미식적 이벤트까지

더 보기

소떼 이동

가을이 되면 알프스 풀밭에서 소떼가 돌아오며, 많은 지역에서 이를 기념하는 화려한 축제가 열립니다.

더 보기

티롤 에를 축제

오페라, 관현악 작품, 실내악 공연으로 잘 알려져 있습니다.

Tirolean Festival Erl

특별한 숙소

Hotel Waldklause

Cocoon Alpine Boutique Lodge

The Zhero

Gradonna Mountain Resort

기후 보호 정보

문화유산 보호 – 지속 가능성의 동의어

오스트리아에서 역사적 건물의 보존은 뛰어난 기후 보호 이니셔티브입니다. 그 이유는 다음과 같습니다:

  • 문화유산 보호는 기존 구조물을 유지함으로써 자원을 절약하고, 새로운 건설 프로젝트가 녹지 공간을 차지하는 것을 피하는 데 도움을 줍니다.

  • 또한, 역사적인 건물 보존에 기여함으로써 지역 정체성을 강화하고 문화적 가치를 풍부하게 만드는 중요한 사회문화적 역할을 합니다.

  • 많은 역사적인 건물들은 원래 자연 재료를 사용해 지어졌으며, 이 재료들은 종종 지역에서 채취되었습니다. 복원 작업은 이러한 재료를 사용하여 건물의 진정성을 유지하려고 합니다.

  • 게다가, 다양한 동식물 종들의 서식지를 보호할 수 있습니다. 생태학적으로도 문화유산 보호는 이상적인 접근 방식입니다.

자주 묻는 질문

여름에 티롤은 문화, 역사, 자연이 독특하게 어우러진 매력을 제공합니다. 특히 작은 마을들은 매력적인 구시가지, 전통적인 축제, 그리고 산과의 근접성으로 인상 깊습니다. 여기 몇 가지 하이라이트를 소개합니다:

Innsbruck: 티롤의 주도인 인스브루크는 황금지붕(Golden Roof)과 같은 역사적인 명소와 숨막히는 산의 전망을 함께 제공합니다. 여름에는 하이킹, 산악 자전거, 알프스 투어가 인기입니다.

Kufstein: 이 작은 도시는 요새와 인강(River Inn) 옆에 위치한 것으로 유명합니다. 인근의 카이저 산맥(Kaiser Mountains)은 자연을 사랑하는 이들에게 이상적인 조건을 제공합니다.

Rattenberg: 오스트리아에서 가장 작은 도시는 유리 공예와 낭만적인 거리로 유명합니다. 알프바흐 계곡(Alpbach Valley)으로의 여행에 완벽한 출발점이 됩니다.

Hall in Tirol: 오스트리아에서 가장 아름다운 구시가지 중 하나를 가진 중세 도시입니다. 카르벤델 산맥(Karwendel Mountains)과의 근접성 덕분에 무수한 야외 활동 기회를 제공합니다.

티롤의 많은 수영 호수들은 오스트리아의 삶의 방식을 그대로 담고 있습니다. 여기 몇 가지 최고의 호수들을 소개합니다:

Achensee: 티롤에서 가장 큰 호수는 카르벤델(Karwendel)과 로판(Rofan) 산맥 사이에 위치해 있습니다. 맑고 투명한 물과 세일링, 서핑 등 다양한 스포츠 활동을 제공하여 야외 활동을 즐기는 이들에게는 천국 같은 장소입니다.

Schwarzsee: 키츠뷔헬(Kitzbühel) 근처에 위치한 슈바르츠제(Schwarzsee)는 평화로운 환경과 건강을 촉진하는 따뜻한 무르(Moor) 물로 유명합니다. 휴식과 수영을 즐기기에 완벽한 장소입니다.

Plansee: 로이테(Reutte) 근처에 위치한 플란제(Plansee)는 티롤에서 가장 깨끗한 호수 중 하나입니다. 에메랄드빛 물과 주변 산들이 어우러져 수영, 하이킹, 다이빙을 즐기기에 이상적인 장소입니다.

Reither See: 작지만 매력적인 레이터 제(Reither See)는 알프바흐 계곡(Alpbach Valley)에 위치한 가족 친화적인 호수로, 평화로운 분위기를 자랑합니다. 산 속에서 여유롭게 수영을 즐기기에 완벽한 장소입니다.

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