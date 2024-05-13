아헨제 호수
산 속에서 더위 식히기
아헨제 호수에서의 여름 꿈
카르벤델과 로판 산맥 사이에 자리 잡은 아헨제 호수는 맑고 푸른 물과 놀라운 자연경관으로 방문객들의 마음을 사로잡습니다. 신선한 바람이 맑은 물결을 일으키며 사람의 손길이 닿지 않은 자유로움을 선사합니다.
아헨제 호수의 아침은 종종 물 위에 옅은 안개가 피어오르며 신비로운 분위기를 연출합니다. 일찍 일어나는 사람들은 카누 투어를 즐기거나 시원한 물에서 상쾌한 물놀이를 하며 고요함을 만끽할 수 있습니다. 늦은 시간에는 등산객과 산악 자전거를 타는 사람들이 주변 산으로 향하는데, 잘 정비된 트레일은 꽃이 만발한 고산 초원과 울창한 숲으로 이어집니다.
휴식을 취하고 싶다면 해안을 따라 위치한 티롤의 전통 여관에 들러 현지 송어 또는 푸짐한 브렛틀야우제(나무 접시에 담긴 차가운 육류 요리)와 같은 특산품을 맛보세요. 아늑한 일광욕 테라스는 산의 전망과 반짝이는 호수를 즐기기에 안성맞춤입니다.
오후에는 마우라흐와 페르티자우의 해변에서는 시원한 휴식을 즐길 수 있습니다. 가족 여행객들은 이곳에서 일광욕을 즐길 수 있는 잔디밭, 놀이터, 수정처럼 맑은 물을 제공 받습니다. 모험을 즐기는 분들을 위해 세일링, 윈드서핑, 스탠드업 패들 보딩과 같은 수상 스포츠도 준비되어 있습니다.
저녁이 되면 해가 산 뒤로 지고 하늘이 따뜻한 색으로 물들면서 잔잔한 평온이 찾아옵니다. 해안을 따라 산책하거나 여유롭게 보트를 타면 다사다난했던 하루를 완벽하게 마무리할 수 있습니다. 온화한 여름 밤에는 별이 빛나는 하늘 아래서 아첸제 호수의 평화로운 분위기를 만끽할 수 있습니다.
아헨제 호수에서는 자연, 모험, 휴식이 어우러진 독특한 경험을 통해 모든 순간을 잊을 수 없는 추억으로 만들어 드립니다. 티롤 알프스에서 휴가객들은 영감과 아름다움, 그리고 여유를 찾을 수 있습니다.
5가지 팁: 아헨제 호수에서 운동을 즐기세요
아헨제 호수의 근처 리조트 3곳
에메랄드빛 표면이 햇빛에 반짝이고 수심이 최대 10미터까지 드러나는 아헨제 호수는 보는 것만으로도 특별한 경험을 선사합니다. 이 자연의 아름다움은 로판 산맥과 카르벤델 자연 공원이 아헨제 호수를 보호막처럼 둘러싸고 있어 더욱 아름답습니다.
아헨제 호수 위 높은 곳
아헨제 호수의 남서쪽 기슭에 위치한 페르티자우는 세 개의 고산 계곡으로 오르는 관문입니다. 카르벤델 산악 철도의 계곡 역이 이곳에 있습니다. 케이블카에 올라 문을 닫고 경이로운 경치를 감상하세요. 케이블카에 자리를 잡으면 깊은 안도의 한숨을 내쉴 수 있는 모든 요소를 갖춘 자연 파노라마가 기다리고 있습니다:
케이블카는 고요한 침묵 속에서 곤돌라를 1,500미터 높이로 끌어올립니다. 집과 사람들은 점점 더 작아지고, 산봉우리, 거친 바위, 완만한 고산 초원에 둘러싸인 짙푸른 아헨제 호수 전체가 8km에 걸쳐 푸른빛으로 서서히 펼쳐집니다.
아헨제 호수의 추천 호텔 4곳
호텔 리저
게으름뱅이와 스포츠 팬들을 위한 가족 및 웰니스 호텔.
레이크 호텔 아인봘러
호수 가까이서 즐기는 휴식과 여가.
다스 크론트할러
호수와 산 사이에 위치한 알프스 라이프스타일 호텔.
다스 크리스탈
웰빙과 미식의 즐거움을 만끽할 수 있는 호텔.
간략한 역사
... 아헨제 호수는 이미 중세 후기에 첫 손님들을 끌어모았습니다. 푸른 빛깔의 아헨제 호수를 경험해 본 사람이라면, 15세기부터 이 티롤 지역의 첫 "관광객"들이 찾아 왔다는 사실에 놀라지 않을 것입니다. 당시 호수와 땅은 베네딕트 수도사들에게 속해 있었고, 이들은 티롤의 고위 귀족들을 손님으로 맞이했습니다. 산과 물 사이의 이 지역에 살기 좋다는 소문은 빠르게 퍼졌습니다. 귀족들이 시원한 물에 발가락을 담갔는지는 알 수 없지만, 막시밀리안 황제가 이곳에 매우 매료되어 트라츠베르크 사냥 별장에서 살았다는 것은 확실합니다.