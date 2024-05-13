오스트리아의 산장
알프스의 여유로운 휴식
휘테(Hütte)라고 불리는 오스트리아의 알프스 산장은 나무 테라스와 풍성한 산장 요리로 유명합니다. 스키를 즐긴 후, 아늑한 실내나 햇살 가득한 테라스에서 식사하는 즐거움은 최고의 힐링입니다. 산에서 만든 치즈인 베르크캐제가 듬뿍 들어간 스페츨레, 양귀비 씨앗을 넣은 호빵 같은 디저토인 게름크뇌델, 그리고 수제 소시지와 베이컨, 장작불에 구운 빵으로 구성된 브레틀야우제(Brettljause) 등을 맛볼 수 있습니다. 저녁에는 멋진 산의 야경 속에서 식사를 즐기세요.
각 산장은 개별적인 매력을 지니고 있습니다. 수백 년의 역시를 지닌 전통 산장부터 현대적인 개조 산장까지, 호스트들은 게스트의 편안함을 우선으로 고려하며, 개성이 넘치는 분위기와 음식을 선사합니다.
미식으로 유명한 지역별 산장
우리는 유기농입니다. 푸드 홀 주변에는 텃밭과 온실에서 허브, 샐러드, 토마토를 직접 재배합니다. 벌통을 설치하고 과수원 초원을 조성했습니다.Maria Schmid-Harml, 룸버야크 푸드 홀 주인
지속 가능한 겨울 휴가
스키 지역 "클리마베르그" 카츠베르크 는 "유네스코 생물권 공원 잘츠부르크 룽가우 & 케른텐 노크베르게"의 한가운데에 위치하고 있으며 오스트리아 에코라벨과 독일 "녹색 관광상"을 수상했습니다.
첼 암 제 스키 지역의 케이블카는 100% 재생 에너지원으로 만든 전기로 운행됩니다.
카프룬 스키 지역에서는 눈 농업 빙하를 보호합니다. 다음 겨울을 위해 눈을 저장하고 빙하 혀의 얼음 표면을 덮습니다.
슐라드밍-다흐슈타인 스키 지역은 기후 친화적인 도착으로 기차뿐만 아니라 스키 버스와 현장의 전기 충전소도 이용할 수 있습니다.
빌더 카이저 스키 지역에서는 기차로 도착하는 모든 고객에게 한 눈에 보는 장점이라는 보상이 제공됩니다
질브레타 몬타폰 스키 지역, 골름 및 브란트너탈 스키 리조트에서 스키객은 온라인으로 그린 티켓을 예매할 수 있습니다.