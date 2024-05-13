알프스 산속에 위치한 산장에서 웅장한 자연 경치를 바라보면서 향토 음식을 맛보세요.

휘테(Hütte)라고 불리는 오스트리아의 알프스 산장은 나무 테라스와 풍성한 산장 요리로 유명합니다. 스키를 즐긴 후, 아늑한 실내나 햇살 가득한 테라스에서 식사하는 즐거움은 최고의 힐링입니다. 산에서 만든 치즈인 베르크캐제가 듬뿍 들어간 스페츨레, 양귀비 씨앗을 넣은 호빵 같은 디저토인 게름크뇌델, 그리고 수제 소시지와 베이컨, 장작불에 구운 빵으로 구성된 브레틀야우제(Brettljause) 등을 맛볼 수 있습니다. 저녁에는 멋진 산의 야경 속에서 식사를 즐기세요.

각 산장은 개별적인 매력을 지니고 있습니다. 수백 년의 역시를 지닌 전통 산장부터 현대적인 개조 산장까지, 호스트들은 게스트의 편안함을 우선으로 고려하며, 개성이 넘치는 분위기와 음식을 선사합니다.