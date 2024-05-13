카린시아

최남단에 위치한 이 주는 호수와 자연을 사랑하는 것으로 유명한 사람들로 유명합니다.

온화한 기후 덕분에 스키, 크로스컨트리 스키, 천연 아이스링크에서 즐기는 아이스 스케이팅 등 다양한 야외 활동을 즐길 수 있습니다.