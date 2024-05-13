오스트리아의 겨울 주
스키와 부드러운 겨울의 마법, 알프스 요리와 웰니스 사이
스키, 크로스컨트리 스키, 부드러운 겨울 액티비티, 산과 호수, 웰니스, 알프스 요리. 오스트리아의 9개 주에서는 어린이를 동반한 가족, 혼자 여행하는 여행자, 친구 그룹, 연인 모두에게 흥미롭고 활기찬 다양한 즐길거리를 제공합니다.
부겐란트
화창한 부겐란트에서는 평화와 자연을 갈망하는 사람들이 겨울 휴가를 보내며 원하는 것을 찾을 수 있습니다: 편안한 온천 스파에서의 웰니스, 노이에들 호수에서 즐기는 아이스 스케이트, 노이에들 호수-세윙켈 국립공원에서 즐기는 겨울 산책 등 다양한 액티비티를 즐길 수 있습니다.
카린시아
최남단에 위치한 이 주는 호수와 자연을 사랑하는 것으로 유명한 사람들로 유명합니다.
온화한 기후 덕분에 스키, 크로스컨트리 스키, 천연 아이스링크에서 즐기는 아이스 스케이팅 등 다양한 야외 활동을 즐길 수 있습니다.
니더 오스트리아
니더 오스트리아의 겨울은 가장 평화로운 면모를 드러냅니다. 오스트리아의 북동쪽에서는 그림 같은 풍경을 만날 수 있습니다.
스노슈잉과 같은 즐거운 경험은 겨울날을 따뜻한 감정으로 가득 채웁니다. 무엇보다도 눈 위에서 함께 즐기는 액티비티보다 더 좋은 것은 없죠.
오스트리아 북부
주변 풍경이 영혼과 정신에 영향을 미칠까요? 어퍼 오스트리아 사람들은 확실히 그렇다고 말합니다.
이 지역에는 낭만적인 잘츠카머구트부터 험준한 뮐비에르텔까지 오스트리아에서 가장 아름다운 지역이 있으며, 마음이 진정으로 고양되는 느낌을 받을 수 있는 곳입니다. 이 평화롭고 아늑한 명소에는 특별한 이름도 있습니다: 그슈모-플라츨.
잘츠부르크
잘츠부르커란트 사람들은 자연과 그에 수반되는 모든 야외 스포츠 활동에 대한 깊은 애정을 가지고 있습니다. 알프스 산기슭의 호수, 고산 초원, 숲, 산이 이렇게 아름다운데 어떻게 그렇지 않을 수 있을까요?
그리고 모차르트의 도시에서는 문화와 건축의 보물이 찬란하게 빛납니다.
Styria
"오스트리아의 녹색 심장"으로 알려진 슈티리아는 오스트리아에서 가장 높은 산림 비율로 이 타이틀을 얻었습니다라는 타이틀을 얻었습니다.
아침 햇살을 받으며 완벽하게 정돈된 스티리아의 트레일을 미끄러지듯 걸으며 자신의 흐름을 찾아보세요. 메아리? 즐거운 외침!
티롤
행복은 산에 있다 - 티롤 사람들에게 물어보세요. 티롤은 액션, 아드레날린, 속도감으로 가득합니다: 스노우카약과 에어보드부터 스노우 튜빙과 스노우 펀까지, 티롤의 자연 경관은 스릴 넘치는 스포츠를 즐기기에 완벽한 배경이 되어줍니다. 스키, 스노보드, 크로스컨트리 스키와 같은 고전적인 스포츠와 함께 이러한 스포츠는 한동안 유행해 왔습니다.
티롤은 오스트리아에서 가장 높은 봉우리인 그로스글로크너의 일부가 하늘을 향해 뻗어 있는 알프스가 있는 곳이니 당연한 일이죠.
보랄베르크
태양과 눈, 그리고 완벽하게 정돈된 슬로프: 오스트리아에서 가장 작은 이 주에서는 겨울 휴가를 떠올리면 언제나 큰 인상을 남깁니다.
역동적인 회전, 여유로운 오프 피스트 액티비티, 숨막히는 스키 투어 등 이 모든 것이 보랄베르크에서 여러분을 기다립니다. 그리고 물론 필수 코스인 케스스패츨레도 빼놓을 수 없습니다.
비엔나
비엔나는 세계에서 가장 친환경적인 도시이자 매우 높은 삶의 질을 자랑하며 음악, 예술, 문화의 대명사입니다.
비엔나를 매력적으로 만드는 것은 독특한 라이프스타일의 조화입니다: 여유로운 애티튜드, 풍부한 매력, 다채로운 문화, 그리고 그란텔른 (심술)과 전설적인 슈마 (특유의 유머)가 어우러져 있습니다.
기후 보호와 겨울 휴가를 어떻게 결합할 수 있을까요?
지속 가능한 스키 리조트 선택
친환경 인증 호텔 예약하기
유기농 농장에서 겨울 휴가를 보내세요
기차로 여행 계획하기
스키 리조트 내에서 지속 가능한 교통수단 이용하기
친환경 기준을 충족하는 스키 장비 대여
(자연을 위해) 슬로프에 머물러 보세요!
지역, 제철, 유기농 음식 즐기기
느린 겨울 액티비티 체험하기