Wandelen op de indrukwekkende pelgrimswegen van Oostenrijk: Waar natuur, activiteit en ontspanning op spirituele wijze samenkomen.

Voor velen markeert een pelgrimstocht het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven. Wandelen stelt ons in staat om afstand te nemen van de dagelijkse routines en biedt ruimte om na te denken en zorgen en uitdagingen met een frisse blik te bekijken. Een pelgrimstocht kan ook een bewuste daad van dankbaarheid zijn - met of zonder religieuze achtergrond.

Het gevarieerde landschap van Oostenrijk, met zijn bossen, heuvels, bergen en meren, biedt de perfecte omgeving voor rust en bezinning. Historische routes, goed onderhouden paden en lokale culinaire hoogstandjes maken van elke etappe een betekenisvolle ervaring. Bovendien onthult elk seizoen de unieke charme van Oostenrijk op zijn eigen speciale manier.