Bezienswaardigheden, cultuur en architectuur, maar ook restaurants, magische plekjes en de mensen maken elke Oostenrijkse stad bijzonder.

De pulserende levendigheid van een stad voelen - wat een verrijkend gevoel. Elk van de negen deelstaat-hoofdsteden in Oostenrijk heeft zijn eigen karakteristieke sfeer die alleen daar voelbaar is. Deze stedelijke flair wordt gecreëerd door bezienswaardigheden, cultuurschatten en fascinerende architectuur, maar ook door cafés, restaurants, speciale pleinen, speciale buurten - en natuurlijk de mensen die hier wonen.

De lange geschiedenis van Oostenrijk heeft een schat aan bezienswaardigheden opgeleverd - van prachtige paleizen, kastelen en kloosters tot historische steden. Het culturele erfgoed is net zo boeiend als de vele moderne cultuurschatten.