De mooiste steden van Oostenrijk
Stedelijke levendigheid tijdens een wintervakantie
Introduction
De pulserende levendigheid van een stad voelen - wat een verrijkend gevoel. Elk van de negen deelstaat-hoofdsteden in Oostenrijk heeft zijn eigen karakteristieke sfeer die alleen daar voelbaar is. Deze stedelijke flair wordt gecreëerd door bezienswaardigheden, cultuurschatten en fascinerende architectuur, maar ook door cafés, restaurants, speciale pleinen, speciale buurten - en natuurlijk de mensen die hier wonen.
De lange geschiedenis van Oostenrijk heeft een schat aan bezienswaardigheden opgeleverd - van prachtige paleizen, kastelen en kloosters tot historische steden. Het culturele erfgoed is net zo boeiend als de vele moderne cultuurschatten.
Alle negen! De hoofdsteden van Oostenrijk in de winter
Cultureel erfgoed en moderne kunst in de steden
Monumentenzorg - synoniem voor duurzaamheid
Het behoud van historische gebouwen is in Oostenrijk een uitstekend initiatief voor klimaatbescherming. Waarom?
Monumentenzorg bespaart grondstoffen en voorkomt de afsluiting van groene ruimten.
Monumentenzorg speelt een belangrijke sociaal-culturele rol: behoud komt ten goede aan de hele regio, die zijn gasten kan inspireren met historische gebouwen.
Veel historische gebouwen zijn gemaakt van natuurlijke materialen uit de directe omgeving. Bij professioneel herstel wordt de voorkeur gegeven aan dergelijke regionale bouwmaterialen om hun originaliteit te behouden.
Het bestaan van dier- en plantensoorten wordt beschermd. Monumentenzorg is ook op ecologisch vlak de juiste weg.