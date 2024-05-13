Duurzame reizigers zorgen voor de natuur, klimaatbescherming en positieve verbindingen. Oostenrijk is een plek waar milieuvriendelijke vakanties vanzelfsprekend zijn.

In Oostenrijk zet de natuur de toon: Bossen en alpenweiden worden zorgvuldig onderhouden, water wordt schoongehouden, landschappen worden beschermd en biodiversiteit wordt gestimuleerd. De Oostenrijkse regio's en accommodaties laten zien hoe je denkt en handelt met het oog op toekomstige generaties. Dit verantwoordelijkheidsgevoel is de drijvende kracht achter voortdurende duurzame innovaties, zoals mobiliteitsconcepten en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

In de bergen, op alpenweiden, aan het water of in het bos kun je je helemaal onderdompelen in de ongerepte natuur van Oostenrijk. De lokale bevolking speelt een belangrijke rol in het behoud van deze natuurlijke schatten en neemt haar zorgplicht zeer serieus. Alle gasten worden uitgenodigd hetzelfde te doen.