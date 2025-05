Servies in Oostenrijk

Gmundner keramiek: "Groen gevlamd" is de naam van het oudste en populairste patroon van de Opper-Oostenrijkse keramiekfabrikant, die direct aan de Traunsee in het Salzkammergut ligt. Zelfs vandaag de dag wordt alles nog met de hand gemaakt - dus elk stuk is uniek.

Zalto glashet fijne ontwerp van de glazen vereist de uiterste vaardigheid van de glasblazers. Zalto glazen worden gemaakt van geselecteerde grondstoffen met behulp van uitgebreid traditioneel vakmanschap.

Handblauwdrukken in Burgenlandhandblauwdrukken is een oude, traditionele techniek die in Burgenland tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven. Vanwege zijn unieke karakter staat het op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO.

Leitner linnende linnenweverij in de regio Mühlviertel gebruikt duizenden draden om stoffen met speciale patronen te maken voor tafelkleden, servetten, kussens en beddengoed, die in de naaikamer worden gemaakt en afgewerkt met ajourzoom, een geperforeerd borduurwerk.