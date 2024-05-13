Fietsen voor je plezier
De (fiets)route is de bestemming
Reizen met een licht gevoel
Fietsen in Oostenrijk laat je de levensvreugde van het land ervaren, ze noemen dat ook wel het Oostenrijkse ´Lebensgefühl´. Je fietst in je eigen tempo door charmante dorpjes, langs historische bezienswaardigheden en door diverse landschappen. Of je nu rustig langs rivieren fietst of sportieve uitdagingen aangaat, de goed aangelegde fietspaden bieden voor elk wat wils.
Onderweg geniet je van de gastvrijheid, heerlijke lekkernijen en een koel drankje met uitzicht op wijngaarden. Oostenrijk is puur genieten.
Fietstochten in de deelstaten
Tips voor duurzaamheid
Hoe kunnen we het milieu en het klimaat beschermen?
Met de fiets kies je al voor duurzaamheid. Hier zijn vijf tips om tijdens je fietstocht nog meer bij te dragen aan het milieu:
1. Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.
2. Observeer dieren van een afstand en voer ze niet. Voedselresten kunnen schadelijk zijn.
3. Gebruik alleen toegestane oeverzones om te zwemmen, zodat broedende dieren ongestoord blijven.
4. Drink veel en slim. Neem een hervulbare waterfles mee; Oostenrijks kraanwater is uitstekend.
5. Maak kinderen enthousiast over de natuur. Wat ze waarderen, zullen ze beschermen.