Fietsen voor je plezier
De (fiets)route is de bestemming

Langs de routes word je betoverd door natuur, steden, gezellige accommodaties en historische bezienswaardigheden. Altijd in je rugzak: het gevoel van lichtheid.

Reizen met een licht gevoel

Fietsen in Oostenrijk laat je de levensvreugde van het land ervaren, ze noemen dat ook wel het Oostenrijkse ´Lebensgefühl´. Je fietst in je eigen tempo door charmante dorpjes, langs historische bezienswaardigheden en door diverse landschappen. Of je nu rustig langs rivieren fietst of sportieve uitdagingen aangaat, de goed aangelegde fietspaden bieden voor elk wat wils.

Onderweg geniet je van de gastvrijheid, heerlijke lekkernijen en een koel drankje met uitzicht op wijngaarden. Oostenrijk is puur genieten.

Fietstochten in de deelstaten

Tips voor duurzaamheid

Hoe kunnen we het milieu en het klimaat beschermen?

Met de fiets kies je al voor duurzaamheid. Hier zijn vijf tips om tijdens je fietstocht nog meer bij te dragen aan het milieu:

1. Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.

2. Observeer dieren van een afstand en voer ze niet. Voedselresten kunnen schadelijk zijn.

3. Gebruik alleen toegestane oeverzones om te zwemmen, zodat broedende dieren ongestoord blijven.

4. Drink veel en slim. Neem een hervulbare waterfles mee; Oostenrijks kraanwater is uitstekend.

5. Maak kinderen enthousiast over de natuur. Wat ze waarderen, zullen ze beschermen.

FAQS

Op sommige routes in Oostenrijk kunnen snelheidsbeperkingen gelden. Let dus op de plaatselijke voorschriften en de bewegwijzering ter plaatse. Om echt van je fietsvakantie in Oostenrijk te genieten, pas je je snelheid over het algemeen aan aan je vaardigheden, zicht en het terrein.

Wil je in de steden fietsen? Veel Oostenrijkse steden hebben een zeer goed ontwikkeld en bewegwijzerd fietsnetwerk. Hier is de maximumsnelheid voor fietsers afhankelijk van de plaatselijke verkeersregels. Zorg ervoor dat je ook je snelheid aanpast aan de betreffende verkeerssituatie.

Als je in Oostenrijk met de fiets onderweg bent, is 0,8 promille toegestaan. Jouw veiligheid en die van anderen staat voorop!

Je mag je hond meenemen op de fiets in Oostenrijk. Zorg er wel voor dat je viervoeter niets kan overkomen - bijvoorbeeld door een geschikte hondenkar of een geschikte transportmand te gebruiken. Laat je hond tijdens het reizen niet aan de lijn!

Kinderen tot 12 jaar moeten een helm dragen als ze in Oostenrijk fietsen. Vanaf 12 jaar is er geen algemene helmplicht voor fietsers in Oostenrijk - het dragen van een helm wordt echter wel aangeraden om veiligheidsredenen. Je kunt een helm lenen bij fietsverhuurcentra.

Je mag je fiets op alle openbare plaatsen parkeren. Zorg ervoor dat alle paden vrij blijven en dat de fiets niet kan omvallen. In veel steden, pensions en hotels vind je speciale fietsenstallingen - vaak inclusief oplaadpunten voor je e-bike.

Ja, in Oostenrijk mag je over het algemeen naast elkaar fietsen zolang het fietspad, de weg en de actuele omstandigheden het toelaten.

Fietsen is natuurlijk één en al plezier, maar jouw veiligheid en die van anderen komt op de eerste plaats. Je fiets moet daarom voldoen aan de Oostenrijkse verkeersregels. Dit betekent

  • Beide remmen van je fiets moeten werken.

  • Je hebt verlichting aan de voorkant nodig en een rood achterlicht als je 's nachts rijdt.

  • Je fiets moet gele reflectoren op de banden hebben.

  • Je hebt een bel nodig.

Als je een fiets huurt in Oostenrijk, kun je er zeker van zijn dat hij goed onderhouden is en aan de specificaties voldoet.

