Hoe kom je naar Oostenrijk?
Reis snel en comfortabel door het hele land!
Introduction
Dankzij het goed ontwikkelde OV-netwerk kun je snel en gemakkelijk van A naar B reizen in het land dankzij de vlieg-, trein- en busverbindingen.
Slapend reizen, uitgerust aankomen
Met de Nightjet naar Oostenrijk
Stap ’s avonds in de ÖBB Nightjet en word wakker in hartje Oostenrijk. Dankzij comfortabele cabines, meer privacy en een directe, milieuvriendelijke verbinding begint je vakantie al onderweg.
Aankomst en toegang met de auto en motorOostenrijk biedt een uitstekend wegennetwerk. Wij geven tips voor een veilige reis, informatie over verkeersregels, tol op de autowegen en over vignetten en de GO-Box.
E-mobiliteit in OostenrijkHier vind je een overzicht van elektrische laadstations in Oostenrijk:
De belangrijkste noodnummers in één oogopslag
Europees alarmnummer: 112
Alarmnummers in Oostenrijk:
Brandweer: 122
Politie: 133
Redding: 144
Hulpdiensten bij pech in Oostenrijk:
ÖAMTC: 120
ARBÖ: 123
Redding in de bergen: 140