Red train traveling along a lake with waterfront path, trees and mountains in the background, Salzkammergut.
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Hoe kom je naar Oostenrijk?
Reis snel en comfortabel door het hele land!

Dankzij het goed ontwikkelde OV-netwerk kun je snel en gemakkelijk van A naar B reizen in het land dankzij de vlieg-, trein- en busverbindingen.
Slapend reizen, uitgerust aankomen

Met de Nightjet naar Oostenrijk

Stap ’s avonds in de ÖBB Nightjet en word wakker in hartje Oostenrijk. Dankzij comfortabele cabines, meer privacy en een directe, milieuvriendelijke verbinding begint je vakantie al onderweg.

Vakantie zonder de auto

Aankomst en toegang met de auto en motor

Oostenrijk biedt een uitstekend wegennetwerk. Wij geven tips voor een veilige reis, informatie over verkeersregels, tol op de autowegen en over vignetten en de GO-Box.

E-mobiliteit in Oostenrijk

Hier vind je een overzicht van elektrische laadstations in Oostenrijk:
Optimale vliegverbindingen

Reizen met het vliegtuig

Oostenrijk, het land in het hart van Europa, biedt optimale vliegverbindingen. Naast Wenen, de hub, zijn er nog andere luchthavens met internationale verbindingen.

Douane en geld

De belangrijkste noodnummers in één oogopslag

Europees alarmnummer: 112

Alarmnummers in Oostenrijk:

  • Brandweer: 122

  • Politie: 133

  • Redding: 144

Hulpdiensten bij pech in Oostenrijk:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Redding in de bergen: 140

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