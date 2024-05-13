Ski- en wintervakantie in Oostenrijk

Pisteplezier en huttengenot

Het gevoel van grenzeloze vrijheid wanneer je bovenaan de piste staat, met het prachtige bergpanorama voor je. De snelheid terwijl je in lange carvingbochten over de piste glijdt en de opwinding van opstuivende poedersneeuw achter je.

In Oostenrijkse wintersportgebieden wachten maar liefst 22.000 pistekilometers op je. Veel regio's bieden regio-overschrijdende skipassen en aantrekkelijke kortingen voor kinderen, groepen en gezinnen. Bovendien maken talrijke accommodaties direct aan de piste het mogelijk om van vroeg tot laat te genieten van je skidagen.