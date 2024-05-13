Ski- en wintervakantie in Oostenrijk
Alles over de winter in de Alpen
Introduction
Waarom we zo van skiën en wintervakanties houden
In de winter verandert Oostenrijk in een betoverende sprookjeswereld die alle vakantiegangers aantrekt. Zodra de eerste zonnestralen de verse sneeuw in fonkelende kristallen veranderen, begint het echte avontuur. Skiën op perfect geprepareerde pistes is slechts het begin. Buiten de pistes wachten andere magische ervaringen: idyllische sneeuwschoenwandelingen door ongerepte winterlandschappen, langs besneeuwde bossen en naar adembenemende uitzichten. Snelle rodelpartijen zorgen voor lachende gezichten bij jong en oud, terwijl langlauftochten door stille dalen en over uitgestrekte velden de schoonheid van de natuur laten zien. De frisse, ijskoude lucht verkwikt je, terwijl je geniet van het indrukwekkende bergpanorama. Elke dag in de Oostenrijkse winter biedt nieuwe, magische momenten in een besneeuwde speeltuin voor alle zintuigen. De winter in Oostenrijk biedt een onvergetelijke mix van avontuur en ontspanning die je lang bijblijft.
Wintervakantie in de Oostenrijkse deelstaten
SalzburgerLand
In het rustige tempo van dravende paarden glijdt het SalzburgerLand aan je voorbij tijdens een arresleetocht. Dit alles beleef je tijdens een wintervakantie in de Alpen.
Karinthië
De zuidkant van de Alpen is het zonneterras van de bergen. In Karinthië komen actieve vakantiegangers en genieters helemaal aan hun trekken.
Niederösterreich
Hier betovert de winter met wijnranken bedekt in ijzige rijp, terwijl de imposante Schneeberg zijn naam eer aandoet.
Oberösterreich
Maak je ski's, snowboards en sneeuwschoenen los, stop bij gezellige skihutten en geniet van de warme gastvrijheid!
Tirol
Alles draait om snelheid, adrenaline en actie. Van snowkiten tot airboarden, snowtubing en sneeuwskiën - Tirol is de natuurlijke achtergrond voor snelle winterporten
Vorarlberg
Zon, sneeuw, perfect geprepareerde pistes: in de bergen tijdens een skitocht in Vorarlberg, de bakermat van het alpineskiën.
Veilig op de piste
8 belangrijke regels op de piste
Houd rekening met anderen en breng niemand in gevaar.
Ski op zicht en pas je snelheid aan je skistijl en -vaardigheid aan.
De skiër of snowboarder die voor je rijdt en langzaam gaat, heeft voorrang. Zorg ervoor dat je deze mensen niet in gevaar brengt.
Je mag van alle kanten inhalen, maar er moet voldoende ruimte zijn voor degene die wordt ingehaald.
Hinder niemand bij het oprijden van de piste of bij het wegrijden na een stop en zorg ervoor dat niemand valt. Kijk altijd omhoog om te zien of er een skiër of snowboarder nadert.
Stop indien mogelijk niet op smalle of onoverzichtelijke plaatsen tijdens een afdaling. Maak bij een val het gebied zo snel mogelijk vrij.
Stijg en daal alleen te voet af aan de rand van de piste
Bij een ongeval is iedereen verplicht om hulp te verlenen.
In SalzburgerLand, Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich, Karinthië, Burgenland en Wenen geldt een wettelijke helmplicht voor kinderen tot 15 jaar.
4 legendarische wintersportgebieden in Oostenrijk
Kitzbühel: bekend tot ver over de landsgrenzen
De kleine stad is beroemd om de jaarlijkse Hahnenkamm-race en de steile Streif-racepiste - met de finish in het centrum van Kitz.
Schladming: het centrum van het skigebied
De grote ski-openingen worden opgeluisterd met concerten. De sterren van de Alpine Ski World Cup strijden in de jaarlijkse nachtslalom.
Lech: de bakermat van het alpineskiën
Het voormalige bergdorp heeft zich allang ontwikkeld tot een internationale wintersportplaats zonder iets van zijn charme te verliezen.
Pisteplezier en huttengenot
Het gevoel van grenzeloze vrijheid wanneer je bovenaan de piste staat, met het prachtige bergpanorama voor je. De snelheid terwijl je in lange carvingbochten over de piste glijdt en de opwinding van opstuivende poedersneeuw achter je.
In Oostenrijkse wintersportgebieden wachten maar liefst 22.000 pistekilometers op je. Veel regio's bieden regio-overschrijdende skipassen en aantrekkelijke kortingen voor kinderen, groepen en gezinnen. Bovendien maken talrijke accommodaties direct aan de piste het mogelijk om van vroeg tot laat te genieten van je skidagen.
Non Disclosure Austria
Wij Oostenrijkers zijn dol op onze winter – en we kennen de verborgen plekjes, de mooiste spots en de coolste winteractiviteiten. Die geheime tips delen we nu.
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En pssst… niet doorvertellen! 🤫
Wintervakantie buiten de pistesOostenrijk staat bekend om zijn legendarische skigebieden. Maar het is ook de moeite waard om het winterlandschap buiten de pistes te ontdekken. Wat is er te beleven?
Langlaufen
Langlaufen is een heerlijke manier om te genieten van het besneeuwde landschap. en de besneeuwde bergen en dalen van Oostenrijk zijn er de ideale plek voor.
Schaatsen
Schilderachtige natuurijsbanen, ingebed in een droomachtig bergpanorama. Hier wordt iedereen een ijsprinses of ijsprins.
Thermale baden, wellness en spa
Een extra dagje ontspanning, slecht weer of gewoon zin in een duik en sauna? Zoveel redenen voor een dagje wellness.
Wandelen met sneeuwschoenen
Sneeuwkristallen fonkelen in de zon. Zonder sneeuwschoenen zou je wegzakken in de sneeuw. Met de platen aan je voeten kun je je gemakkelijk een weg banen door het land.
Skihutten in Oostenrijk
De gezellige skihutten met hun grote houten terrassen en typische gerechten in de Oostenrijkse wintersportgebieden zijn legendarisch. De voorpret om na een dag skiën in de bergen samen te stoppen is dan ook groot: ski's of snowboard uitdoen en plaatsnemen in de gezellige woonkamer of aan de houten tafel op het zonneterras. Elke berghut heeft zijn eigen architectuur. Van oud naar nieuw - of helemaal anders? De verhuurders in de skigebieden proberen hun rustieke hutten in een eigentijdse stijl te ontwerpen. Ze renoveren, verbouwen, bouwen nieuwe gebouwen bij of bouwen een glazen kubus bij het bergstation. Altijd met het welzijn van de gasten in het achterhoofd, wordt het eten en drinken aangepast aan het nieuwe ontwerp en worden moderne kamers aangeboden voor overnachtingen.
Hoe combineren we klimaatbescherming met wintervakantie?
Kies voor duurzame skigebieden
Boek milieugecertificeerde hotels
Breng je wintervakantie door op een biologische boerderij
Plan je treinreis
Maak gebruik van duurzame mobiliteit in het skigebied
Huur skimateriaal (met eco-normen)
Blijf op de piste - in het belang van de natuur!
Geniet van regionaal, seizoensgebonden en biologisch eten