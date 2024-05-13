In Oostenrijk vind je een schat aan culturele bezienswaardigheden en prachtige natuurwonderen. Ga op ontdekkingstocht!

De rijke geschiedenis en culturele diversiteit van het land hebben een indrukwekkende reeks bezienswaardigheden en culturele schatten achtergelaten: abdijen en kloosters, kastelen en paleizen, musea en galerieën geven inzicht in het culturele verleden en heden van het land.

En dan doen de natuurlijke bezienswaardigheden in Oostenrijk ook nog eens de harten van duurzame geesten sneller kloppen. Op veel plaatsen leven de mensen hier in het bewustzijn van hun ecologische schatten en natuurlijke hulpbronnen. De betrokkenheid is navenant: bossen en alpenweiden worden zorgvuldig onderhouden, wateren worden schoongehouden, Beschermde natuurgebieden en Biodiversiteit wordt bevorderd. Het behoud van deze habitats in Oostenrijk is toekomstgericht: voor dieren, planten, het klimaat - en als kostbare natuurlijke bezienswaardigheid voor mensen.