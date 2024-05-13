Bier uit Oostenrijk
Een land met een rijke brouwtraditie en innovatieve brouwerijen
Oostenrijk is een paradijs voor bierliefhebbers. Je vindt er talloze brouwerijen die je graag een kijkje achter de schermen geven: tijdens rondleidingen, proeverijen of zelfs een complete brouwdag. Zin in iets gezelligs? Strijk neer in een sfeervolle biertuin in een van de deelstaathoofdsteden en proef het zelf!
De brouwers uit de regio Mühlviertel
Het is geen toeval dat de regio Mühlviertel zo sterk geassocieerd wordt met bier. De granietgrond filtert het water, waardoor het bijzonder zuiver en zacht is - ideaal om te brouwen. Daarbij komt nog de topkwaliteit hop uit de regio: Nergens anders in Oostenrijk wordt hop zo overvloedig verbouwd.
Een van de specialiteiten van de Hofstetten Brouwerij is de "Granitbock" - een sterk bier dat wordt vergist in 120 jaar oude granieten troggen. Vooraf worden granieten stenen boven een open vuur gloeiend heet verhit en vervolgens in het bier gedompeld om de suikers te karamelliseren - een waar spektakel. En omdat bierbrouwen nog steeds een ambacht is, wordt het suikergehalte voortdurend met de hand gecontroleerd. Het resultaat: Gebrande karameltoetsen met aroma's van pure chocolade en wilde bessen - een waar genot.
De ware brouwkunst van Oostenrijk
Ontdek unieke bierbelevenissen
Biertuinen in de hoofdsteden van Oostenrijk
Bier hotels
Het brouwjaar eindigt met "Bierbrouwers Nieuwjaar" - altijd gevierd op 30 september, de Dag van het Oostenrijkse Bier.
Hop - Een echte allrounder
Hop speelt verschillende rollen in het brouwproces: het vormt het kenmerkende aromaprofiel van een bier, geeft de schuimkraag meer stevigheid en werkt als een natuurlijk bewaarmiddel - wat vooral in het verleden belangrijk was. Bieren zoals de beroemde India Pale Ale werden meestal gebrouwen met een hoger hopgehalte om ze verser te houden tijdens lange reizen.
Er zijn honderden hopsoorten over de hele wereld. Terwijl traditionele soorten (bitterhop) bier zijn karakteristieke, licht bittere smaak geven, is de interesse in meer diverse aroma's de laatste jaren sterk gegroeid bij brouwers.
Dus als een bier naar passievrucht smaakt, is dat meestal niet omdat er fruit is toegevoegd - maar dankzij de kundige selectie en combinatie van de juiste hopsoorten.