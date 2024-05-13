Bier uit Oostenrijk
Een land met een rijke brouwtraditie en innovatieve brouwerijen

Kristalhelder water, geurige granen en creatieve brouwers die traditie combineren met frisse ideeën.

Oostenrijk is een paradijs voor bierliefhebbers. Je vindt er talloze brouwerijen die je graag een kijkje achter de schermen geven: tijdens rondleidingen, proeverijen of zelfs een complete brouwdag. Zin in iets gezelligs? Strijk neer in een sfeervolle biertuin in een van de deelstaathoofdsteden en proef het zelf!

Meesterlijk ambachtelijk bier

De brouwers uit de regio Mühlviertel

Het is geen toeval dat de regio Mühlviertel zo sterk geassocieerd wordt met bier. De granietgrond filtert het water, waardoor het bijzonder zuiver en zacht is - ideaal om te brouwen. Daarbij komt nog de topkwaliteit hop uit de regio: Nergens anders in Oostenrijk wordt hop zo overvloedig verbouwd.

Een van de specialiteiten van de Hofstetten Brouwerij is de "Granitbock" - een sterk bier dat wordt vergist in 120 jaar oude granieten troggen. Vooraf worden granieten stenen boven een open vuur gloeiend heet verhit en vervolgens in het bier gedompeld om de suikers te karamelliseren - een waar spektakel. En omdat bierbrouwen nog steeds een ambacht is, wordt het suikergehalte voortdurend met de hand gecontroleerd. Het resultaat: Gebrande karameltoetsen met aroma's van pure chocolade en wilde bessen - een waar genot.

Landbrauhaus HofstettenParticuliere brouwerijen

De ware brouwkunst van Oostenrijk

Welkom in de wereld van de particuliere Oostenrijkse brouwerijen! Hier worden brouwtradities al generaties lang doorgegeven. Ontdek de diversiteit, het karakter en de onmiskenbare smaak van onze bieren!

Ontdek unieke bierbelevenissen

Brouwen, proeven of gewoon genieten - bierbelevenissen bieden fascinerende inzichten in de wereld van brouwerijen. Laat meesterbrouwers je inwijden in de kunst van het brouwen of proef speciale ambachtelijke bieren tijdens proeverijen.

Biertuinen in de hoofdsteden van Oostenrijk

Geniet van een koud biertje in de buitenlucht - in een schaduwrijke biertuin in Wenen, met uitzicht op de bergen in Innsbruck of direct aan de Donau in Linz. Inclusief regionale specialiteiten en een gezellige sfeer. Proost!

Bier hotels

Slapen tussen het hop en de mout. Bierworkshops, wellness met bierthema's en een regionale keuken waarin bier centraal staat, wachten op je.

Het brouwjaar eindigt met "Bierbrouwers Nieuwjaar" - altijd gevierd op 30 september, de Dag van het Oostenrijkse Bier.

Bierland Oostenrijk

Hop - Een echte allrounder

Hop speelt verschillende rollen in het brouwproces: het vormt het kenmerkende aromaprofiel van een bier, geeft de schuimkraag meer stevigheid en werkt als een natuurlijk bewaarmiddel - wat vooral in het verleden belangrijk was. Bieren zoals de beroemde India Pale Ale werden meestal gebrouwen met een hoger hopgehalte om ze verser te houden tijdens lange reizen.

Er zijn honderden hopsoorten over de hele wereld. Terwijl traditionele soorten (bitterhop) bier zijn karakteristieke, licht bittere smaak geven, is de interesse in meer diverse aroma's de laatste jaren sterk gegroeid bij brouwers.

Dus als een bier naar passievrucht smaakt, is dat meestal niet omdat er fruit is toegevoegd - maar dankzij de kundige selectie en combinatie van de juiste hopsoorten.

Oostenrijkse biergebiedenBierkaart

FAQs

Oostenrijk heeft een rijke en diverse biercultuur met een breed scala aan specialiteiten.

Klassieke favorieten zijn onder andere:

  • Märzen, het meest gedronken bier in Oostenrijk,

  • en Wiener Lager, dat bekend staat om zijn amberkleurige tint en zachte karakter.

Specialiteitsbieren zijn onder andere:

  • Zwickl, een natuurlijk troebel, ongefilterd bier,

  • en Stoutmet zijn intense gebrande moutaroma.

  • Tarwebier verrukt met fruitige frisheid,

  • terwijl Bockbieren opvallen door hun hoger alcoholgehalte en moutige zoetheid.

Innovatief ambachtelijke bieren verrijken het aanbod met creatieve hop- en kruidnoten.

Oostenrijk heeft een levendige brouwscene met veel gerenommeerde brouwerijen:

  • Stiegl in Salzburg is marktleider, beroemd om zijn Stiegl-Goldbräu.

  • Ottakringer, gevestigd in Wenen, is een van de meest traditionele brouwerijen.

  • Gösser, onderdeel van de Brau Union, is geliefd om zijn Märzen.

  • Egger in Niederösterreich en Zipfer in Oberösterreich behoren ook tot de grootste producenten.

  • Murauer en Schloss Eggenberg spelen een belangrijke rol op regionaal niveau.

  • Innovatieve brouwerijen zoals Trumer, Brauhaus Gusswerk en Schremser krijgen steeds meer erkenning voor hun creatieve bieren.

In Oostenrijk vind je in bijna elke regio een rijke brouwtraditie:

  • Oberösterreich is hét bierbolwerk, met bekende namen als Zipfer en Eggenberg, maar ook tal van kleine brouwerijen.

  • Salzburg staat voor vakmanschap, met brouwerijen als Stiegl en Trumer.

  • Steiermark, vooral rond Leoben, is de thuisbasis van het iconische Gösser.

  • Niederösterreich verrast met variatie: Egger, Zwettler en Schremser zijn hier de smaakmakers.

  • Wenen combineert traditie en stadsflair met Ottakringer en een bruisende craftbier-scene.

  • Tirol serveert creatieve bieren met lokale ingrediënten, van onder meer Zillertal Bier, Starkenberger en Bierol.

  • Karinthië biedt klassiekers zoals Hirter Privat Pils, én verrassende microbieren van Shilling Bier en Loncium.

  • Vorarlberg mixt groot en klein: Mohrenbrauerei en Fohrenburger naast Brauhaus Rössle en Biermanufaktur Frastanz.

Oostenrijk biedt talloze gezellige biertuinen, perfect om te ontspannen met een koud biertje. Hier zijn enkele hoogtepunten:

  • Salzburg Oude Stad: Augustiner Bräu, Pauli Stubn, Stadtalm, Stieglkeller

  • Wenen: Grünspan, Brandauer's, Stöckl im Belvedere

  • Vorarlberg: Rankweiler Hof, Gasthaus zur Eibe, Alpengasthof Bad Rothenbrunnen

  • Tirol: Stiftskeller, Bierstindl, Fischerhäusl

  • Graz: S'Biergartl, Gösserbräu, Brauhaus Puntigam

  • Karinthië: Hirter Braukeller, Villacher Brauhof, Lindenhof, Hofbräu zum Lindwurm

  • Linz: Stieglbräu zum Klosterhof, Biergartl an der Donau, Zum Schiefen Apfelbaum

