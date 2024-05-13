Boerenmarkten en -winkels
Koop regionale producten op boerenmarkten en in winkels in Oostenrijk

Veel Oostenrijkse boeren verkopen hun producten direct vanaf het erf of op de markt. Verser en lokaler kan bijna niet.

Oostenrijk is een echte foodie hotspot! En dat is grotendeels te danken aan de boeren. Hun biologische groenten, fruit en kruiden komen zó van het veld, via de boerenmarkt of boerderijwinkel, naar jouw bord. Lokaal, vers en vol smaak.

Zin om zelf te proeven? We tippen je de leukste boerenmarkten, boerderijshops en delicatessenzaken van Oostenrijk.

Boerenmarkten in het hart van de grote steden van Oostenrijk

Of het nu in Wenen, Graz, Linz of Salzburg is - boerenmarkten in de deelstaathoofdsteden van Oostenrijk bieden regionale specialiteiten, verse groenten en een authentieke marktsfeer. Een genot voor alle zintuigen!

Markten in Wenen

De Weense markten maken hun omgeving levendig en trekken een creatieve scene aan. De selectie fruit, vlees, groenten en kruiden is indrukwekkend.

Wiener Märkte

Markthal Kulinarium Burgenland

De markthal is dagelijks geopend en biedt verse, regionale producten van hoge kwaliteit - rechtstreeks van boeren uit Donnerskirchen en Eisenstadt.

Markthal Kulinarium Burgenland

Kaiser Josef Markt in Graz

De inwoners van Graz waarderen de markt vanwege de - meestal biologische - producten uit Stiermarken die de boeren aanbieden.

Kaiser Josef Markt in Graz

Grünmarkt in Salzburg

De inwoners van Salzburg trekken massaal naar de oude stad als de marktkramen elke zaterdag om 6 uur opengaan en fruit, groenten en zelfgebakken brood aanbieden.

Grünmarkt in Salzburg

Benediktinermarkt in Klagenfurt

Haal elke donderdag en zaterdag lekkernijen uit Oostenrijk, Italië en Slovenië op deze boerenmarkt (Website alleen in het Duits).

Benediktinermarkt in Klagenfurt

Grote markt in Linz

De levensmiddelenmarkt op het hoofdplein van Linz maakt indruk met zijn diversiteit: boeren bieden een breed scala aan biologische levensmiddelen en gerechten.

Grote stedelijke markt in Linz

Wekelijkse markt in St. Pölten

De ontmoetingsplaats voor fijnproevers op het historische plein Domplatz. Koop specialiteiten van lokale boeren. (Website alleen in het Duits)

Wekelijkse markt in St

Boerenmarkt in Innsbruck

Hij mag dan klein zijn, maar deze markt op de Wiltener Platzl is een must om te bezoeken. Het laat de regionale diversiteit in het hart van Innsbruck zien.

Boerenmarkt in Innsbruck

Weekmarkten in Bregenz

Vind verse regionale producten die worden verkocht door boeren en handelaren uit heel Vorarlberg op deze voedselmarkten.

Weekmarkten in Bregenz

Boerenmarkten in kleinere historische dorpen

Kronkelende steegjes, middeleeuwse pleinen en eeuwenoude herenhuizen vertellen over vervlogen tijden. In de kleine steden van Oostenrijk kun je de geschiedenis op een ontspannen manier beleven - charmant, gezellig en vaak ook op levendige boerenmarkten.

Bad Ischl

Een populaire ontmoetingsplaats voor fijnproevers op het Auhofplatz plein.

Bad Ischler Wochenmarkt

Steyr

Geniet dagelijks van de marktsfeer op het stadsplein en - in een XXL-versie - op de weekmarkten. (Website alleen in het Duits)

Markten in Steyr

Bludenz

Ga op geselecteerde dagen naar het stadscentrum voor verse, regionale producten.

Markten in Bludenz

Bad Radkersburg

Koop op het hoofdplein bij de boeren. Verwacht honing, pompoenolie, gebak, groenten, fruit, gerookt vlees en nog veel meer.

Bauernmarkt Bad Radkersburg

Baden bij Wien

De boerenmarkt in het hart van de stad vindt elke vrijdag plaats. (Website alleen in het Duits)

Boerenmarkt in Baden bei Wien

Wolfsberg

Handelaars op de Weiherplatz bieden op vrijdag regionale boerderijproducten aan. (Website alleen in het Duits)

Boerenmarkt in Wolfsberg

Mittersill

Van mei tot september op vrijdag op het stadsplein: koop regionale delicatessen en zelfgemaakte producten.

Wekelijkse markt in Mittersill

Hall

Regionale producten op de boerenmarkt in Hall - elke zaterdag op het bovenste stadsplein. Authentiek, vers, rechtstreeks van de boerderij.

Boerenmarkt in Hall in Tirol

Boerderijwinkels: Lokale producten van de boerderij

Boerderijwinkels in Oostenrijk combineren regionaliteit met kwaliteit. Met verse producten rechtstreeks van de boerderij - van kaas tot kruiden - kun je een stukje van de regio mee naar huis nemen.

Vorarlberg

Tirol

Steiermark (Website alleen in het Duits)

SalzburgerLand

Niederösterreich (Website alleen in het Duits)

Oberösterreich

Karinthië (website alleen in het Duits)

Burgenland (website alleen in het Duits)

Wenen

Delis: verrassend gepresenteerde specialiteiten

Kaas, wijn, spek of fijne oliën - in heel Oostenrijk nodigen delicatessenzaken je uit om regionale specialiteiten te ontdekken en te proeven. Hier ontmoeten traditie en verrassende en verfijnde producten elkaar.

KASLAB'N Nockberge bergen

Van mild tot pittig: biologische hooimelk wordt verwerkt tot bergkaas, halfharde kaas en roomkaas - allemaal regionaal, allemaal handgemaakt.

KASLAB'N Nockberge bergen

Wijnmakerij in het Genussregal

Steiermarkse wijn ontmoet lekker eten: koop hier zorgvuldig geselecteerde wijnen, azijnen, oliën, sterke dranken en nog veel meer.

Vinofaktur in het Genussregal

Kaaskelder Bregenzerwälder

Tot 32.000 wielen berg- en alpenkaas rijpen in deze kaaskelder in Lingenau - neem een rondleiding, winkel en krijg inzicht in authentieke kaasmakerij.

Kaaskelder Bregenzerwälder

Tirol

Of het nu gaat om een snack, een souvenir of een cadeau - in deze speciaalzaken in Itter en Rattenberg vind je heerlijke gerechten.

Genusswelt Tirol

Biologische markt Steyr

De biologische markt Hoflieferanten aan de Ennserstrasse wacht op je met fruit, groenten, ontbijt, lunch en zoete lekkernijen op 500 m² - voor elk wat wils, elke dag.

Markt Steyr (Website in het Duits)

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk