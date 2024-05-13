Wintersportgebieden voor gezinnen in Oostenrijk

Onvergetelijke momenten op de piste: In de Oostenrijkse familieskigebieden vinden ouders, tieners en kinderen samen winters (familie)geluk!

De Oostenrijkse skigebieden maken het gezinnen gemakkelijk om in de winter samen te genieten op de piste: een dagje skiën in Oostenrijk is een winterwonderland met glinsterende sneeuw, glooiende pistes voor beginners en gezellige hutten die onvergetelijke herinneringen creëren voor ouders en kinderen.

In de fonkelende sneeuw beleven ouders en kinderen het plezier van samen skiën. Want soms is het gewoon leuk om de kleine dingen in het leven samen te beleven. Bijvoorbeeld als de kinderen hun eerste bochten maken op hun nieuwe ski's, een sprongentje durven te springen of zich voor het eerst op de rode piste wagen. De Oostenrijkse familieskigebieden zijn perfect voor onvergetelijke dagen in de sneeuw. Voor veel gezinnen maakt het niet uit hoe groot een skigebied is - het zijn vaak de kleinere, rustigere skigebieden ver weg van de drukte die kinderen en ouders nog dichter bij elkaar brengen.

Winter voor het hele gezin

Karinthië

Katschberg Lieser-Maltatal

De Skischaukel Katschberg-Aineck verbindt Karinthië met het SalzburgerLand en biedt niet alleen brede pistes, maar ook tal van activiteiten naast de pistes.

Katschberg Lieser-Maltatal

Nassfeld

In Nassfeld beleven families afwisselende pistes, de Kids-Slope, het Snowpark en speciale kinderzones – ideaal voor onvergetelijke winterdagen.

Nassfeld

Turracher Höhe

Het hoogplateau met vele zachte pistes is ideaal voor beginners. Voor freestylers wacht hier een van de grootste Funslopes ter wereld.

Turracher Höhe

Niederösterreich

Annaberg

Puur skiplezier voor families in Annaberg met 12 km aan pistes, de Fun-Park Anna-Land voor extra afwisseling en de Anna-Alm als perfecte stop voor een geweldig uitzicht.

Annaberg

Wexl Arena St. Corona

St. Corona verrast families met 9 pistes, een Funslope en tovertapijten voor beginners. De Wexl Arena biedt daarnaast plezier en gave activiteiten voor alle leeftijden.

Wexl Arena St. Corona

Mönichkirchen

Erlebnisalm Mönichkirchen: Families genieten van 13 km pistes, tovertapijten, leuke golvende banen en skihutten. Ideaal voor beginners, met uitzicht op de Wiener Alpen.

Mönichkirchen

Oberösterreich

Hochficht

Hochficht biedt de perfecte mix van skiplezier, gezellige eetgelegenheden, 20 km aan pistes, funparks en een spannende kinderzone.

Hochficht

Feuerkogel

De Feuerkogel trekt bezoekers met zonnige afdalingen, Kinderland en brede pistes. De mix van sneeuwplezier en een ontspannen sfeer maakt elke skidag onvergetelijk.

Feuerkogel

Kasberg

Op de Kasberg komen brede pistes samen met avonturen in het Zwergenland. Families vinden hier alpiene belevenissen, omringd door het prachtige landschap van het Almtal.

Kasberg

SalzburgerLand

Gasteiner Tal

Hier vinden ouders een ruime keuze aan familievriendelijke pistes voor hun kinderen. Ontspanning wacht in twee thermen.

Gasteiner Tal

Hochkönig

Skiplezier met volop ruimte en een indrukwekkende natuur als decor is gegarandeerd voor families. Geweldige aanbiedingen nodigen uit voor een ontspannen skivakantie.

Hochkönig

Salzburger Saalachtal

De veelvuldig bekroonde beginnerspistes in de Almenwelt Lofer en het idyllische Unkener Heutal vormen de perfecte speelplaats voor de hele familie.

Salzburger Saalachtal

Wildkogel-Arena Neukirchen en Bramberg

Een verborgen parel, weg van de drukte! Dit skigebied biedt pistes voor alle niveaus en tal van hoogtepunten voor families.

Neukirchen en Bramberg

Steiermark

Schladming

Maar liefst 24 funparks en -slopes wachten hier op skiërs van jong tot oud – in dit skigebied is verveling gegarandeerd geen optie.

Schladming

Stuhleck

Slechts 100 kilometer van Wenen ligt het populaire Stuhleck, bekend om zijn brede pistes. Met verlichte avondpistes, Kinderland en meer.

Stuhleck

Tauplitz

Een stille sprookjeswereld en een van de meest sneeuwzekere gebieden in de Alpen. Uniek in Oostenrijk: het autovrije dorp Tauplitzalm.

Tauplitz

Tirol

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

De regio heeft een lange traditie als familievriendelijk skigebied. Veel hotels bieden op maat gemaakte arrangementen aan.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Serfaus Fiss Ladis

Een uitgebreid skigebied met een veelzijdig kinderprogramma: oefenliften, hutten, golvende banen, funpark en meer.

Serfaus Fiss Ladis

Wilder Kaiser

Winterplezier voor families: skiën, Kinderwelt, funparks, schaatsen en ritjes met de paardenkoets zorgen voor avontuur en plezier voor iedereen.

Wilder Kaiser

Vorarlberg

Brandnertal

Een gevarieerd berglandschap met pistes voor beginners en ontdekkers, plezier en ontspanning voor iedereen – ook naast de pistes.

Brandnertal

Damüls-Mellau

Het skigebied in het idyllische Bregenzerwald heet niet voor niets "Schneereich": hier valt gemiddeld maar liefst 9,30 meter sneeuw per winter.

Damüls-Mellau

Kleinwalsertal

Hier komen jeugdherinneringen tot leven: diep besneeuwde, stille dorpjes en knusse boerenkamers – precies zoals vroeger.

Kleinwalsertal

Paklijst voor een skivakantie met het gezin

Uitrusting

  • Ski's, stokken en skischoenen: Kunnen meestal ook ter plaatse gehuurd worden

  • Helm: Helm verplicht voor kinderen in Oostenrijk tot en met 15 jaar

Skikleding

  • Functioneel ondergoed Fleece trui/jas

  • Helm

  • Waterdichte winterjas en sneeuwbroek en laarzen

  • Skisokken

  • Skibril

  • Skihandschoenen

Voor activiteiten in de sneeuw

  • Kleine rugzak

  • Handwarmer voor tas of schoenen

  • Zonnebril

  • Lippenbalsem en zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor

  • Hoed/hoofdband/sjaal

Voor binnen

  • Pantoffels

  • Bordspellen

  • Tekenspullen

  • Boeken

  • Knuffel

  • Zaklamp

Kindvriendelijke skigebieden in heel Oostenrijk

Karinthië

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

Wist je dat ...

... er meer dan 600 skischolen en 18.000 ski- en snowboardleraren in heel Oostenrijk zijn?

... mensen in Oostenrijk elkaar bij de voornaam noemen vanaf een hoogte van 1.000 meter boven zeeniveau - ongeacht hun status en leeftijd?

... de skigebieden van Oostenrijk in totaal meer dan 22.000 kilometer piste hebben?

... poedersneeuw voor 90 procent uit lucht bestaat? Slecht voor sneeuwbalgevechten, maar geweldig om te skiën.

... het populairste gerecht in de Oostenrijkse skihutten Kaiserschmarren is? Op de voet gevolgd door Käsespätzle en Kaspressknödelsuppe. Het lekkerst in omgekeerde volgorde!

... het skiseizoen in de hoogstgelegen skigebieden van Oostenrijk tot half mei duurt?

... één op de drie skivakantiegangers in Oostenrijk jonger is dan 30 jaar?

... Damüls in Vorarlberg het sneeuwzekerste dorp ter wereld is? Elke winter valt hier gemiddeld negen meter sneeuw.

Dat kan goed samen gaan:

Duurzaamheid en wintersport

  1. Kies milieuvriendelijke skigebieden.

  2. Boek een gecertificeerd eco-hotel.

  3. Verblijf op een biologische boerderij.

  4. Reis met de trein.

  5. Gebruik duurzaam vervoer ter plaatse.

  6. Huur eco-vriendelijke skispullen.

  7. Blijf op de piste voor natuurbehoud.

  8. Geniet van lokale, biologische gerechten.

  9. Ontdek slow-winteractiviteiten zoals sneeuwschoenwandelen.

Zo geniet je duurzaam van je wintervakantie!

