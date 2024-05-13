Wintersportgebieden voor gezinnen in Oostenrijk
De Oostenrijkse skigebieden maken het gezinnen gemakkelijk om in de winter samen te genieten op de piste: een dagje skiën in Oostenrijk is een winterwonderland met glinsterende sneeuw, glooiende pistes voor beginners en gezellige hutten die onvergetelijke herinneringen creëren voor ouders en kinderen.
In de fonkelende sneeuw beleven ouders en kinderen het plezier van samen skiën. Want soms is het gewoon leuk om de kleine dingen in het leven samen te beleven. Bijvoorbeeld als de kinderen hun eerste bochten maken op hun nieuwe ski's, een sprongentje durven te springen of zich voor het eerst op de rode piste wagen. De Oostenrijkse familieskigebieden zijn perfect voor onvergetelijke dagen in de sneeuw. Voor veel gezinnen maakt het niet uit hoe groot een skigebied is - het zijn vaak de kleinere, rustigere skigebieden ver weg van de drukte die kinderen en ouders nog dichter bij elkaar brengen.
Karinthië
Katschberg Lieser-Maltatal
De Skischaukel Katschberg-Aineck verbindt Karinthië met het SalzburgerLand en biedt niet alleen brede pistes, maar ook tal van activiteiten naast de pistes.
Nassfeld
In Nassfeld beleven families afwisselende pistes, de Kids-Slope, het Snowpark en speciale kinderzones – ideaal voor onvergetelijke winterdagen.
Niederösterreich
Annaberg
Puur skiplezier voor families in Annaberg met 12 km aan pistes, de Fun-Park Anna-Land voor extra afwisseling en de Anna-Alm als perfecte stop voor een geweldig uitzicht.
Wexl Arena St. Corona
St. Corona verrast families met 9 pistes, een Funslope en tovertapijten voor beginners. De Wexl Arena biedt daarnaast plezier en gave activiteiten voor alle leeftijden.
Oberösterreich
Hochficht
Hochficht biedt de perfecte mix van skiplezier, gezellige eetgelegenheden, 20 km aan pistes, funparks en een spannende kinderzone.
Feuerkogel
De Feuerkogel trekt bezoekers met zonnige afdalingen, Kinderland en brede pistes. De mix van sneeuwplezier en een ontspannen sfeer maakt elke skidag onvergetelijk.
SalzburgerLand
Gasteiner Tal
Hier vinden ouders een ruime keuze aan familievriendelijke pistes voor hun kinderen. Ontspanning wacht in twee thermen.
Hochkönig
Skiplezier met volop ruimte en een indrukwekkende natuur als decor is gegarandeerd voor families. Geweldige aanbiedingen nodigen uit voor een ontspannen skivakantie.
Salzburger Saalachtal
De veelvuldig bekroonde beginnerspistes in de Almenwelt Lofer en het idyllische Unkener Heutal vormen de perfecte speelplaats voor de hele familie.
Steiermark
Schladming
Maar liefst 24 funparks en -slopes wachten hier op skiërs van jong tot oud – in dit skigebied is verveling gegarandeerd geen optie.
Stuhleck
Slechts 100 kilometer van Wenen ligt het populaire Stuhleck, bekend om zijn brede pistes. Met verlichte avondpistes, Kinderland en meer.
Tirol
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
De regio heeft een lange traditie als familievriendelijk skigebied. Veel hotels bieden op maat gemaakte arrangementen aan.
Serfaus Fiss Ladis
Een uitgebreid skigebied met een veelzijdig kinderprogramma: oefenliften, hutten, golvende banen, funpark en meer.
Vorarlberg
Brandnertal
Een gevarieerd berglandschap met pistes voor beginners en ontdekkers, plezier en ontspanning voor iedereen – ook naast de pistes.
Damüls-Mellau
Het skigebied in het idyllische Bregenzerwald heet niet voor niets "Schneereich": hier valt gemiddeld maar liefst 9,30 meter sneeuw per winter.
Paklijst voor een skivakantie met het gezin
Uitrusting
Ski's, stokken en skischoenen: Kunnen meestal ook ter plaatse gehuurd worden
Helm: Helm verplicht voor kinderen in Oostenrijk tot en met 15 jaar
Skikleding
Functioneel ondergoed Fleece trui/jas
Helm
Waterdichte winterjas en sneeuwbroek en laarzen
Skisokken
Skibril
Skihandschoenen
Voor activiteiten in de sneeuw
Kleine rugzak
Handwarmer voor tas of schoenen
Zonnebril
Lippenbalsem en zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor
Hoed/hoofdband/sjaal
Voor binnen
Pantoffels
Bordspellen
Tekenspullen
Boeken
Knuffel
Zaklamp
Kindvriendelijke skigebieden in heel Oostenrijk
Wist je dat ...
... er meer dan 600 skischolen en 18.000 ski- en snowboardleraren in heel Oostenrijk zijn?
... mensen in Oostenrijk elkaar bij de voornaam noemen vanaf een hoogte van 1.000 meter boven zeeniveau - ongeacht hun status en leeftijd?
... de skigebieden van Oostenrijk in totaal meer dan 22.000 kilometer piste hebben?
... poedersneeuw voor 90 procent uit lucht bestaat? Slecht voor sneeuwbalgevechten, maar geweldig om te skiën.
... het populairste gerecht in de Oostenrijkse skihutten Kaiserschmarren is? Op de voet gevolgd door Käsespätzle en Kaspressknödelsuppe. Het lekkerst in omgekeerde volgorde!
... het skiseizoen in de hoogstgelegen skigebieden van Oostenrijk tot half mei duurt?
... één op de drie skivakantiegangers in Oostenrijk jonger is dan 30 jaar?
... Damüls in Vorarlberg het sneeuwzekerste dorp ter wereld is? Elke winter valt hier gemiddeld negen meter sneeuw.
Dat kan goed samen gaan:
Kies milieuvriendelijke skigebieden.
Boek een gecertificeerd eco-hotel.
Verblijf op een biologische boerderij.
Reis met de trein.
Gebruik duurzaam vervoer ter plaatse.
Huur eco-vriendelijke skispullen.
Blijf op de piste voor natuurbehoud.
Geniet van lokale, biologische gerechten.
Ontdek slow-winteractiviteiten zoals sneeuwschoenwandelen.
Zo geniet je duurzaam van je wintervakantie!