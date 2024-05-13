Fietsen voor je plezier
Ontspannen fietsvakantie voor iedereen die van het goede leven houdt
Recreatief fietsen in Oostenrijk verbindt fietsen met natuur, cultuur en culinaire beleving. Over uitstekend aangelegde fietsroutes voeren afwisselende tochten door rivierdalen, rond meren en langs historische plaatsen. Tussen Alpen, wijngaarden en charmante dorpen toont het land zijn veelzijdigheid in een ontspannen tempo – sportief of rustig, ook met de e-bike.
Recreatief fietsen staat hier voor beweging én momenten van rust: regionale specialiteiten, karaktervolle wijnen en oprechte gastvrijheid maken van elke tocht een harmonieuze beleving vol lichtheid.
Recreatief fietsen uit alle perspectieven
Fietstochten in de deelstaten
Hoe kunnen we het milieu en het klimaat beschermen?
Met de fiets kies je al voor duurzaamheid. Hier zijn vijf tips om tijdens je fietstocht nog meer bij te dragen aan het milieu:
1. Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.
2. Observeer dieren van een afstand en voer ze niet. Voedselresten kunnen schadelijk zijn.
3. Gebruik alleen toegestane oeverzones om te zwemmen, zodat broedende dieren ongestoord blijven.
4. Drink veel en slim. Neem een hervulbare waterfles mee; Oostenrijks kraanwater is uitstekend.
5. Maak kinderen enthousiast over de natuur. Wat ze waarderen, zullen ze beschermen.