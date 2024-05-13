Kastelen en paleizen voor kinderen
Avonturen vol geschiedenis en fantasie

Torens beklimmen, verkleden of spoken zoeken? In Oostenrijkse kastelen voelt geschiedenis als een magisch tijdreisavontuur.

Op avontuur in Oostenrijkse kastelen – voor jonge ridders en prinsessen

In Oostenrijkse kastelen en paleizen wordt geschiedenis een belevenis voor het hele gezin. Kinderen mogen zich verkleden als prins of hofdame, dwalen door prachtige zalen, puzzels oplossen en oude ambachten uitproberen. Misschien spot je zelfs keizerin Elisabeth of keizer Maximiliaan I achter een geheime deur!

Meedoen mag!
Met interactieve rondleidingen, spannende speurtochten en escape rooms in eeuwenoude gebouwen kruipen jonge ontdekkingsreizigers zélf in het verhaal. Geheime gangen, mysterieuze kamers en verhalen achter dikke kasteelmuren zorgen voor een magisch tijdreisgevoel.

’s Avonds wordt het extra spannend: met een lantaarn of zaklamp op pad tijdens een nachtelijke tocht, op zoek naar vergeten geheimen. In Oostenrijkse kastelen is geschiedenis allesbehalve saai – het is één groot avontuur.

Kastelen en paleizen vanuit alle perspectieven

FAQs

Eén kasteel maakt nog geen land, maar vele kastelen maken Burgenland? Niet helemaal. De naam is eigenlijk gebaseerd op drie oude administratieve eenheden uit het Oostenrijks-Hongaarse tijdperk: Wieselburg, Ödenburg en Eisenburg. De Oostenrijkse kanselier Karl Renner veranderde de naam "Drie Kastelen Regio" in "Burgenland" in 1921 en maakte er een officiële federale provincie van.

Hoewel er geen exact aantal bekend is, wordt er gezegd dat er tussen de 100 en 120 kastelen en paleizen in Burgenland zijn. Deze historische locaties variëren van goed bewaard gebleven forten tot romantische ruïnes en vertegenwoordigen een verscheidenheid aan bouwstijlen en historische perioden. Enkele van de bekendste voorbeelden zijn kasteel Forchenstein, kasteel Bernstein, kasteel Friedensburg Schlaining, kasteel Güssing en kasteel Lockenhaus - wat hen bindt is dat ze allemaal een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Burgenland.

Giletus, een hartelijke prins, was ten strijde getrokken. Terwijl hij afwezig was, nam zijn vrouw Rosalia de macht over en maakte al snel naam als wrede heerser. Rosalia liet gevangenen in de Zwarte Toren gooien en liet ze daar verhongeren. Toen de prins thuiskwam, hoorde hij over het duistere bewind van zijn vrouw. Tijdens een diner vertelde hij een verhaal over een vrouw die hij had ontmoet en hij vertelde over alle misdaden die zijn vrouw had begaan. Vervolgens vroeg hij de aanwezigen welke straf ze verdiende. Iedereen stemde voor de dood, ook Rosalia. "Jullie hebben je eigen oordeel geveld!" Concludeerde Giletus. Rosalia werd opgesloten in de Zwarte Toren totdat ze "na acht dagen stilviel". Er wordt gezegd dat haar geest hier rondspookte totdat de Rosalia Kapel werd gebouwd.

Het antwoord blijft een mysterie, maar recent ontdekte aanwijzingen versterken één theorie: Een historische kaart van de Zwettl Abdij toont een dorp genaamd "Walthers" ten noorden van de stad - compleet met een grote weide voor vogels.

Eeuwenlang is er gespeculeerd over de wortels van Walther. Terwijl oudere theorieën de voorkeur gaven aan Zuid-Tirol of het hertogdom Oostenrijk, wijzen recentere theorieën op een verband met het Waldviertel. De ministrel werkte aan het hof van Babenberg in Wenen, waar hij van 1195 tot 1198 werd aangenomen. Er wordt ook verondersteld dat de vader van Walther de nederzetting "Walthers" stichtte en mogelijk zijn zoon naar de abdij van Zwettl stuurde om te studeren.

Duidelijk bewijs ontbreekt nog, maar de "Waldviertel-theorie" wordt steeds waarschijnlijker - en misschien kwam de zogenaamde "Nachtegaal van de Middeleeuwen" echt uit Neder-Oostenrijk.

Bio: Walther von der Vogelweide

  • Naam: Walther von der Vogelweide

  • Geboortedatum & sterfdatum: 1170 - 1230

  • Functie: Lyricus en minstreel

  • Werken: 90 liederen

  • Bekendste liederen: "Herzeliebez vrouwelin", "Ich hân mîn lêhen", "Under de linden"

Eén legende, twee perspectieven:

De stierenwassers van Salzburg

Tijdens de boerenopstanden, rond 1525, werd Salzburg belegerd door muiters. De stadsmuren bleken echter een onoverkomelijk obstakel, dus besloten de boeren de stad af te sluiten. De burgers moesten streng vasten. Toen er nog maar één stier over was, bedachten de inwoners van Salzburg een list: ze leidden de stier naar het fort om hem aan de vijand te laten zien. De volgende dagen schilderden ze hem wit, zwart en gevlekt. De rebellen namen ontslag en trokken zich terug. Het leek erop dat de reserves van de stad niet opdroogden.

De stierenwassers van Hallein

De inwoners van de zoutstad Hallein wilden de arrogantie van de Salzburgers aan de kaak stellen: Ze bonden een zwarte stier aan een vlot en lieten hem de rivier de Salzach afdrijven. De Salzburgers waren verbaasd en brachten het dier aan land. Omdat ze alleen bruin en wit vee kenden, dachten ze dat de zwarte stier geverfd was en boenden hem. Maar na een intensieve schoonmaakbeurt moesten ze toegeven dat zwart zijn natuurlijke kleur was. De hele regio lachte om hun domheid.

Een kostbare erfenis

Kunst maakt kinderen wereldwijs

Kunst en cultuur zijn zoveel meer dan mooi om naar te kijken: ze prikkelen het denken, stimuleren creativiteit en brengen mensen samen. Juist voor kinderen zijn ze onmisbaar.

Via kunstonderwijs ontdekken kinderen hoe rijk en veelzijdig de wereld is. Ze leren over geschiedenis, tradities en vernieuwing. Niet uit boeken, maar door het zelf te beleven. Tijdens theatervoorstellingen, interactieve rondleidingen of creatieve workshops worden ze uitgedaagd om zelf vragen te stellen en ideeën te delen.

Wie wil dat kinderen later meedenken, meedoen en meebouwen aan de samenleving, begint hier: met kunst die hen nieuwsgierig maakt, laat nadenken en uitnodigt tot dialoog. Zo groeit er een generatie die met open blik én lef naar de toekomst kijkt.

