Kneipp therapie is een holistisch concept van Sebastian Kneipp, dat gebruik maakt van waterbehandelingen, lichaamsbeweging, voeding en geneeskrachtige planten.

De methode van Sebastian Kneipp, een kruidenpriester en hydrotherapeut uit de 19e eeuw, is gebaseerd op zijn vijf kenmerkende pijlers en koppelt de nabijheid van de natuur aan een betere gezondheid en welzijn. "Leer water kennen en het zal altijd een betrouwbare vriend zijn", aldus de bedenker van de Kneipp-therapie.

Sebastian Kneipp vond meer dan 200 jaar geleden manieren om de helende kracht van water te gebruiken en deze vormen vandaag de dag de basis voor waterbehandelingen in Kneippfaciliteiten, kuuroorden en wellnessculturen in heel Oostenrijk (en daarbuiten). De Kneipp therapie, een retraite voor lichaam en geest, is erkend als immaterieel cultureel erfgoed Immaterieel Cultureel Erfgoed.