Kneipp therapie in Oostenrijk
Voor welzijn en balans
De methode van Sebastian Kneipp, een kruidenpriester en hydrotherapeut uit de 19e eeuw, is gebaseerd op zijn vijf kenmerkende pijlers en koppelt de nabijheid van de natuur aan een betere gezondheid en welzijn. "Leer water kennen en het zal altijd een betrouwbare vriend zijn", aldus de bedenker van de Kneipp-therapie.
Sebastian Kneipp vond meer dan 200 jaar geleden manieren om de helende kracht van water te gebruiken en deze vormen vandaag de dag de basis voor waterbehandelingen in Kneippfaciliteiten, kuuroorden en wellnessculturen in heel Oostenrijk (en daarbuiten). De Kneipp therapie, een retraite voor lichaam en geest, is erkend als immaterieel cultureel erfgoed Immaterieel Cultureel Erfgoed.
Kneipptherapie in de mooiste regio's van Oostenrijk
Voordat je begint met kneippkuren:
Wij adviseren om altijd je arts te raadplegen om te kijken welke toepassingen het meest geschikt voor je zijn.
Openbare kneippvoorzieningen en natuurlijke hotspots
De 5 pijlers van de Kneipp therapie
De kneipptherapie is gebaseerd op vijf pijlers die samen lichaam, geest en ziel harmoniseren en het algehele welzijn versterken.
1. Water
Kneipp ontwikkelde meer dan 120 waterbehandelingen, met koud water als belangrijkste helende kracht. De hydrotherapie bevordert de bloedsomloop en versterkt het immuunsysteem.
2. Beweging
Regelmatige lichaamsbeweging zoals wandelen stimuleert de bloedsomloop, vermindert stress en kan het immuunsysteem verbeteren.
3. Voeding
Kneipp raadde een dieet aan met volkorenproducten als energiebron, een matige vetconsumptie en een mix van eiwitrijke en eiwitarme voeding.
4. Geneeskrachtige planten
Kneipp maakte gebruik van de helende kracht van bepaalde planten en verwerkte ze in zijn therapieën.
5. Balans
In de Kneipp therapie is een evenwichtige mix van werk, voeding, beweging en rust de sleutel tot lichamelijk en geestelijk welzijn.
Kneipp therapie: De populairste behandelingen
Watertrappelen
Bevordert de bloedsomloop en kan verlichting geven bij hoofdpijn, problemen met de bloedsomloop of spataderen.
Kniebegieting
Bevordert de bloedsomloop, kan de bloeddruk verlagen en verlicht spanningen. Het heeft een kalmerend effect - perfect voor het slapengaan.
Koud gezichtsgips
Verfrist en bevordert de bloedsomloop; kan hoofdpijn verlichten, de huid verstevigen en de concentratie verbeteren. Ideaal in de ochtend.
Contrast voetbad
Afwisselend warm en koud water kan pijn en ontstekingen helpen verminderen. Even effectief 's ochtends of 's avonds.
IJsbad
Een ijsbad kan het immuunsysteem stimuleren, ontstekingen verminderen en de bloedsomloop bevorderen. Het maakt ook endorfine vrij.
Koud armbad
Een verfrissende kick voor tussendoor - het koude water geeft een tintelend gevoel en zal je energieniveau onmiddellijk een boost geven.
Contrasterende douches
Wisselende watertemperaturen als een gezondheidshack in de ochtend: Deze methode wordt al eeuwenlang met succes gebruikt.
Water is de meest natuurlijke, eenvoudigste, goedkoopste en - bij correct gebruik - veiligste therapie.Sebastian Kneipp, kruidenpriester en hydrotherapeut (1821-1897)
Kuurhotels: Ontspan met kneipptherapie en in thermale baden
Kurhaus Schärding in Oberösterreich
De spa biedt speciale Kneipp-behandelingen: hydrotherapie, oefentherapie en voedingsadvies, allemaal gebaseerd op de vijf pijlers van Kneipp.
Kneippkurhaus Dr. Lumper in Vorarlberg
Biedt waterbehandelingen, kruidentherapie en voedingsplannen op maat om gezondheid en vitaliteit te bevorderen.
Kurhaus Marienkron in Burgenland
Het kuuroord combineert moderne geneeskunde met traditionele Kneipp-behandelingen: individueel ontworpen programma's, watertherapie, lichaamsbeweging en een uitgebalanceerd dieet.
Kurhotel Dr. Petershofer in Salzkammergut
Het kuurhotel biedt klassieke kneipptherapie met watertoepassingen, fysieke therapieën en voedingsadvies - ondersteund door medische experts.
NOVA Köflach Spa in Steiermark
De spa heeft kneipptherapie als onderdeel van het wellnessaanbod: Kneippbaden en speciale waterbehandelingen om de bloedsomloop te stimuleren en het immuunsysteem te versterken.
Parktherme Bad Radkersburg in Steiermark
De Parktherme heeft een kneippbad in het saunagedeelte voor traditionele kneippbehandelingen.
Curhaus Bad Kreuzen in Oberösterreich
Bad Kreuzen en Bad Mühllacken bieden kneippbehandelingen die waterbehandelingen, beweging en voedingsadvies combineren.
Biohotel Stillebach in Pitztal
Dit biologische hotel heeft een eigen kneippvoorziening met loop- en armbaden. Gasten kunnen Kneipp-watertherapie ervaren in een alpine omgeving.
Stefanihof aan de Fuschler See in SalzburgerLand
Het Stefanihof heeft een Kneipp-watertrapbad en een eigen Kneipp-kruidentuin (rondleidingen mogelijk).
Hotel Seehof aan de Klopeinersee in Karinthië
Kneippbehandelingen zijn beschikbaar op het eigen strand van het hotel: watertrappelen in het meer en nog veel meer.
Kneipp Hotel Hammerschmiede in SalzburgerLand
Het Kneipp Hotel biedt gecertificeerde Kneipp behandelingen en heeft een originele Kneipp faciliteit en kruidentuin.