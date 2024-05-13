Lange afstand wandelen
Als je meer dan één dag wilt

Als je geen genoeg kunt krijgen van wandelen in de bergen: pak gewoon je rugzak voor meerdere dagen. Langeafstandswandelen en hiken in Oostenrijk, wat een belevenis!

Trek je wandelschoenen aan, gooi je rugzak om en stap een wereld in die met elke stap verandert. In Oostenrijk is langeafstandswandelen meer dan alleen een tocht; het is een duik in adembenemende landschappen die je hart en zintuigen raken. Voel de aarde onder je voeten, adem de frisse berglucht in, en laat het zachte geritsel van het bos je gids zijn.

Stress van alledag? Die laat je hier ver achter. Op deze paden ontdek je de veelzijdigheid van Oostenrijk: imposante Alpentoppen, spiegelende meren en rustgevende valleien. Langeafstandswandelen is meer dan bewegen; het is vertragen, vrijheid voelen en avontuur omarmen. Vind je eigen ritme, geef je gedachten de ruimte en geniet van het moment. Laat de routine los en leef in het nu – dát is de magie van langeafstandswandelen in Oostenrijk. Het pad ligt voor je klaar. Ga ervoor!

Burgenland: Wandelen over de Pannonische vlakte

Barnsteenpad: Op historische paden

De route loopt langs de oude Romeinse Amberweg van het Neusiedl-meer door delen van Hongarije naar het zuiden van Burgenland. De 324 km zijn verdeeld in 13 etappes.

Barnsteenpad

Jakobsweg Burgenland: Van Pamhagen tot Maria Ellend

De 76,6 km lange wandelroute met zes etappes is een gemakkelijke, cultureel interessante pelgrimsroute en goed geïntegreerd in het netwerk van de Jakobsweg.

Jakobsweg Burgenland

Alpannonia: Grensoverschrijdende plezierwandeling

In zes of zeven dagelijkse etappes verbindt Alpannonia de oostelijke uitlopers van de Alpen met de Pannonische vlakte. De start is in het UNESCO Werelderfgoed Semmering.

Alpannonia

Karinthië: Zuidelijke gastvrijheid

Alpe-Adria-Trail: Van de Alpen naar de zee

De 750 km langeafstandswandelroute met 43 etappes verbindt Karinthië, Slovenië en Friuli-Venezia Giulia en biedt gezinsvriendelijke trajecten vanaf 12 jaar.

Alpe-Adria-Trail

Nockberge Trail: Bijna grenzeloze panorama's

Acht dagen wandelen door het UNESCO-biosfeerreservaat van de Karinthische Nockberge naar de finish in Seeboden aan het meer van Millstatt in het zuiden met 128 km te gaan.

Nockberge Trail

Dobratsch rondwandelroute: In het natuurpark

In drie etappes en met een lengte van 55 km verbindt de rondwandelweg zoveel verschillende natuurgebieden en cultuurlandschappen dat hij nauwelijks afwisselender kan zijn.

Dobratsch rondwandelweg

Niederösterreich: Langs kastelen, wijnlokalen en wijngaarden

Wachau Werelderfgoedroute: Ontspannen langs de Donau

Wat bieden de 14 etappes van de Wachau Werelderfgoedroute? Wandelen door wijngaarden, langs kastelen en paleizen, en pauzes met uitzicht op de Donauvallei.

Wachau Werelderfgoedroute

Donausteig: Verrassende uitzichten op de Donau

Het 450 km lange Donaupad met 23 etappes loopt langs beide zijden van de Donau van Passau via Linz naar Grein en voert door afwisselende natuurlandschappen.

Donauweg

Thayatalweg 630: Van Nebelstein naar Retz

In 12 etappes en ongeveer 180 km wandel je van het Waldviertel naar het Weinviertel, langs kastelen, paleizen en abdijen in een indrukwekkend cultuurlandschap.

Thayatalweg 630

Oberösterreich: Alle wonderen van het Salzkammergut

De weg van de vertraging: Batterijen opladen

De weg van de vertraging leidt naar de mooiste plekken in het Mühlviertel. Doe nieuwe energie op en laat het leven van alledag achter je: 71 tot 165 km in vier tot negen dagen.

De weg van de vertraging

Kalkalpenweg: Beleef het Kalkbergebergte

De 150 kilometer lange route laat de wandelaars in elf etappes de mooiste plekjes in en rond het indrukwekkende nationale park Kalkalpen zien.

Kalkalpenweg

Dachstein rondwandelroute: Tegen de klok in

In acht dagen en 130 km rond de Dachstein: Van de Gosauer See over de gletsjer, over de almen door het Salzkammergut.

Dachstein rondwandelroute

Salzkammergut BergeSee-Trail: Meren, meren, meren

De 370 km lange Salzkammergut BergeSeen-Trail verbindt 35 meren in het Salzkammergut. De 23 etappes eindigen in mooie steden zoals Bad Ischl, Gmunden of Bad Aussee.

Salzkammergut BergeSee-Trail

SalzAlpenSteig: Altijd langs het zout

230 km met 18 etappes leiden van Beieren via Salzburg naar Opper-Oostenrijk. Bijzonder is de grensoverschrijdende route langs historische zoutwinningsplaatsen.

SalzAlpenSteig

SalzburgerLand: Bergen, meren en glooiende almen

Saalachtalweg: De route van de kloven

In zes wandeldagen loop je 110 km over een rondweg van Lofer door het Salzburger Alpenlandschap en door acht kloven. Neem je zwemkleding mee!

Saalachtalweg

Pinzga Hatscha: naar wens te combineren

De Pinzga Hatscha voert over 15 etappes en 390 km door de Pinzgau, met alpenweiden en hoogvlaktes over de mooiste bergtoppen van de regio.

Pinzga Hatscha

Gastein Trail: Panoramisch uitzicht inbegrepen

De Gastein Trail loopt over 75 km in zes etappes van Dorfgastein via Sportgastein en Bad Gastein terug naar Bad Hofgastein, door weiden, bergtoppen en alpenpaden.

Gasteinpad

Hohe Tauern Panoramaweg: Een belevenis

De route loopt in 17 etappes en 270 km van de Krimml watervallen naar het meer van Zell, dwars door de regio van het Nationalpark Hohe Tauern.

Hohe Tauern Panoramaweg

Steiermark: Onderweg in het groene hart van Oostenrijk

Huttenroute: Huttenwandelen in het Nationaal Park Gesäuse

Het Gesäuse huttenparcours verbindt zeven hutten in zeven etappes, beginnend bij het benedictijnenklooster in Admont. Het nationale park Gesäuse combineert rots en water.

Huttenroute

Van gletsjer naar wijn: Natuur, cultuur en verwennerij

De route verbindt de Dachsteingletsjer met het wijnland. De noordelijke route (524 km, 35 etappes) en de zuidelijke route (370 km, 25 etappes) leiden naar de wijn.

Van gletsjer naar wijn

Koralm Kristall Trail: Een schat aan bezienswaardigheden

De wandeling leidt naar de hoogten van de regio Koralm-Stubalm met panoramische uitzichten en geologische getuigenissen. De 75 km zijn verdeeld in vier sportieve etappes.

Koralm Kristall Trail

Tirol: Indrukwekkende uitzichten op de bergen

De oversteek van de Alpen: Spectaculaire uitzichten bij elke stap

In zeven dagen over de Alpen van de Tegernsee in Beieren via de Achensee naar het Zillertal in Trol en verder naar Zuid-Tirol - een plezierwandeling van 110 km.

Trans-Alpen doorsteek

Kaiserkrone: Op naar de kroon op het werk

Wandel rond het Wilder Kaisergebergte en geniet van het uitzicht tot aan de Großglockner. Een subliem gevoel in vijf dagen en over 57 km.

De keizerskroon

Starkenberg Panoramaweg: Adembenemende uitzichten

De route loopt van Imst via bossen, kloven en zeven meren naar de kastelen en burchten van de adellijke familie Starkenberg - meer dan 59 km en zeven hoofdetappes.

Panoramaweg Starkenberg

Adelaarswandeling: Door heel Tirol

De Adlerweg, genoemd naar het wapendier van Tirol, loopt over twee routes. Met 33 etappes en 413 km is deze route een genot voor zowel bergbeklimmers als wandelaars.

Adelaar wandeling

Lechweg: wild rivierlandschap

Het laatste wilde rivierlandschap van Europa kan in zeven tot tien dagen en in verschillende moeilijkheidsgraden over 125 km worden bewandeld - van de Arlberg tot de Allgäu.

Lechweg

Vorarlberg: Door het westen van Oostenrijk

"Min Weag: Mijn weg in Vorarlbergs dialect

De langeafstandswandelroute loopt door de mooiste landschappen van Vorarlberg: 31 etappes over 400 km, een heerlijke onderbreking van het dagelijks leven.

Min Weag

Arlberg Trail: De ongerepte bergen in

De nieuwe driedaagse tocht biedt alles voor bergbeklimmers: Hoogte, hoogalpiene hoogtepunten, een adembenemend panorama en gezellige hutten voor een verfrissende pauze.

Arlbergpad

Huttenroute Montafon: Van berghut naar berghut

De 113 km lange tocht is verdeeld in 13 etappes over de drie bergketens van Montafon: Rätikon, Silvretta en Verwall.

Montafon huttenroute

Tannberg themapad: In de voetsporen van de Walsers

Op 57 stations duiken wandelaars in de geschiedenis van de drie Walser gemeenten Warth, Schröcken en Lech. Na in totaal 85 km bereik je je bestemming.

Themaweg Tannberg

Langeafstandswandelen in de stad

Wenen

De 120 kilometer lange rondwandeling loopt rond de stad Wenen - in 24 gemakkelijke etappes. Het begin- en eindpunt van elke etappe zijn gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Wenen te voet

Tips voor langeafstandswandelaars

Langeafstandswandelen in Oostenrijk: Tips, routes, vragen en antwoorden

Oostenrijkse Alpenclub: De 10 mooiste langeafstandswandelpaden in Oostenrijk (alleen in het Duits)

Voorbereiding: De juiste langeafstandswandelroute vinden

FAQs

Je paklijst voor een langeafstandswandeling kan worden aangepast op basis van de tocht en persoonlijke behoeften. Met deze uitrusting ben je goed voorbereid:

  • Rugzak: 30-45 liter voor verblijf in hutten, tot 70 liter voor kampeertochten; regenhoes

  • Kleding: Ondergoed en wandelsokken, basislagen, T-shirts, fleece of donsjack, lange/korte wandelbroek, hardshell/regenjack en broek, muts, handschoenen, stevige wandelschoenen, lichtgewicht schoenen voor in de hut

  • Uitrusting: Wandelstokken, waterflessen, snackbox, zitmatje, vuilniszak, stijgijzers en beenkappen (indien nodig)

  • Hygiëne: Tandenborstel, zeep, zonnebrandcrème, microvezel handdoek, tissues

  • Navigatie & techniek: Kaarten, wandelgids, GPS of kompas, hoofdlamp, mobiele telefoon, powerbank

  • Noodset: EHBO-kit, bivvyzak, zakmes, reparatieset, blarenpleisters

  • Voedsel: Mueslirepen, noten, gedroogd fruit, niet-bederfelijke snacks

  • Voor verblijf in de hut: Hut slaapzak, slaapkleding, warme sokken, oordopjes

  • Voor op de camping: Ultralichte tent, slaapmat, slaapzak, gasfornuis, keukengerei

  • Documenten: ID, zorgpas, contant geld

Een goede voorbereiding vergroot je kansen op een succesvolle en plezierige langeafstandswandeling. Hier zijn de belangrijkste tips om je voor te bereiden op een langeafstandswandeling:

  • Begin vroeg met trainen: Bouw 2-6 maanden van tevoren aan uithoudingsvermogen, kracht en coördinatie.

  • Trainingsplan: Zorg voor wekelijkse duurtrainingen, langere wandelingen in het weekend en rustdagen voor herstel.

  • Uithoudingsvermogen: Hardlopen, fietsen of zwemmen; verhoog de dagelijkse activiteit.

  • Zekerheid: Train op oneffen terrein en doe coördinatieoefeningen.

  • Training van het hele lichaam: Versterk benen, romp en bovenlichaam met lichaamsgewichtoefeningen.

  • Trainen met gewicht: Wandel met een beladen rugzak.

  • Mentale voorbereiding: Ga uitdagingen aan zonder overbelasting.

  • Test je uitrusting: Wandel je wandelschoenen in.

  • Route en logistiek plannen: Stippel je route, accommodatie en eten uit en maak een paklijst.

  • Stel realistische verwachtingen: Begin langzaam en verhoog geleidelijk de intensiteit.

Sommige etappes van de Oostenrijkse langeafstandswandelpaden zijn geschikt voor gezinnen met kinderen. Hier zijn drie gezinsvriendelijke langeafstandswandelpaden:

  1. Isel Trail in Virgental, Oost-Tirol:
    Deze langeafstandswandelroute in het nationale park Hohe Tauern is speciaal ontworpen voor gezinnen. De route loopt door de Venedigergroep en biedt wandelingen op verschillende hoogtes. De route van 76 kilometer is verdeeld in vijf etappes.

  2. Virgentaler Sonnseitenweg:
    Een driedaagse rondwandeling van hut naar hut, langs marmotten, gemzen en steenbokken. Deze route van 43 kilometer ligt in Virgental, Oost-Tirol, en is opgedeeld in vier etappes.

  3. Tiroler Silberpad:
    Deze route beslaat 88 kilometer in vijf dagen en omvat talrijke bezienswaardigheden. De route loopt door alle twaalf gemeenten van de Zilverregio Karwendel en geeft inzicht in de fascinerende mijnbouwgeschiedenis. De goed onderhouden paden zijn over het algemeen gemakkelijk, maar een goede conditie is een voordeel.

