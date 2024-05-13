Langlaufen in Oostenrijk

Langlaufen is een prachtige manier om te genieten van besneeuwde landschappen. En de besneeuwde bergen en dalen van Oostenrijk zijn er de ideale plek voor.

Duursport ontmoet natuurbeleving

Duizenden ijskristallen glinsteren op de uitgestrekte sneeuwvlakte, terwijl elke ademhaling kleine dampwolkjes in de lucht tovert. De enige geluiden zijn het kraken van de sneeuw onder je ski's en het ruisen van de wind door de bomen. Langlaufers glijden bijna geruisloos door het stille winterlandschap en ontdekken valleien die anders voor hen verborgen zouden blijven.

Langlaufen in de besneeuwde natuur

Langlaufen tot ver in het voorjaar - dat is mogelijk op talloze hooggelegen loipes in de Oostenrijkse Alpengebieden. Ze liggen vaak midden in een prachtig berglandschap en op slechts een paar stappen van de hoteldeur. Zoals bijvoorbeeld de langlaufloipes in Sportgastein, die waarschijnlijk tot de mooiste van Oostenrijk behoren. Stap voor stap nader je een hele reeks toppen van drieduizend meter. De kop van het dal, dat al deel uitmaakt van het Nationaal Park Hohe Tauern, is de hele winter bedekt met een dikke, witte sneeuwdeken, die tot ver in het voorjaar blijft liggen. De hoogte van 1.600 meter maakt dit mogelijk. En als je een dagje wilt pauzeren van het langlaufen, kun je genieten van het fantastische panorama vanaf de schilderachtige winterwandelpaden.

Langlaufen in de deelstaten

Niederösterreich

Top: In de hele regio worden proeflessen langlaufen voor beginners met nuttige tips aangeboden.

SalzburgerLand

Langlauf naar hartenlust op meer dan 2.200 officiële klassieke en skatingloipes.

Vorarlberg

Het westen van Oostenrijk scoort met een gevarieerd loipennetwerk.

Oberösterreich

Het winterse langlaufparadijs strekt zich uit van het Boheemse Woud tot aan het Salzkammergut.

Karinthië

Schitterende langlaufloipes in het Nationaal Park Hohe Tauern, aan de Weissensee en in andere regio's van de zuidelijkste provincie.

Tirol

Het besneeuwde Tirol biedt een enorme keuze aan langlaufloipes in alle moeilijkheidsgraden.

Steiermark

17 langlaufloipes middenin rustgevende natuur dragen het loipe-keurmerk.

Bijzondere langlaufgebieden in Oostenrijk

Wist je dat?

Het langlaufkeurmerk

In de deelstaten Steiermark, Karinthië en Tirol krijgen langlaufloipes die aan speciale criteria voldoen het kwaliteitskeurmerk voor langlaufloipes. De onderscheiding wordt gegeven aan loipes met een gemiddelde sneeuwbedekking van ongeveer 10 cm op 80 dagen. Daarnaast moeten de loipes voldoen aan andere kwaliteitsnormen, zoals bewegwijzering, minimale lengte en breedte en verzorging.

5 tips om met plezier te langlaufen

Bij ijzige omstandigheden

Ga in het midden van de ski staan! Als het zwaartepunt te ver naar voren ligt, gaat de ski glijden, verlies je de grip met de grond en kantel je naar voren. Houd je armen dicht bij je lichaam.

Bergafwaarts

Een goede grip in je schoenen is essentieel. Buig je knieën, strek je stokken naar achteren en ga recht op de ski staan om kantelen te voorkomen.

Heuvel op

Beenstap. Als het linkerbeen afzet, is de armstoot naar rechts, en andersom. Houd je armen zo dicht mogelijk bij je lichaam om je zwaartepunt te versterken.

Warming-up

Doelgerichte oefeningen activeren de juiste spieren: Strek je benen, zwaai met je armen, cirkel om je bekken.

Het materiaal

Plezier-skiërs gaan voor de brede allround ski met schubben die uitglijden voorkomen. Ambitieuze skiërs gaan voor schaatsski's met een doorlopend loopvlak.

FAQ

Oostenrijk wordt gekenmerkt door uitstekende langlaufomstandigheden. Het afwisselende landschap met zijn majestueuze bergen en idyllische dalen biedt langlaufers een gevarieerd terrein. Goed geprepareerde loipes, die door talloze regio's van het land lopen, zijn geschikt voor zowel beginnende als gevorderde langlaufers. De gezellige hutten zijn een populaire bestemming voor pauzes, waar regionale lekkernijen en warme dranken de sportieve dag afronden. Deze combinatie van indrukwekkende natuur, perfect geprepareerde loipes en gastvrije mensen maakt Oostenrijk tot een ideale bestemming voor langlaufliefhebbers.

Vakantiegangers kunnen in veel regio's van Oostenrijk langlaufen uitproberen. Je hebt geen dure uitrusting nodig. Alle grote vakantieregio's verhuren langlaufski's en stokken per dag - zelfs voor kinderen. Sommige hotels hebben ook een selectie materiaal. Vraag het gewoon, want wintersport is erg leuk.

