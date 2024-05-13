Sneeuwschoenwandelen in Oostenrijk

Sneeuwkristallen fonkelen in de zon. Zonder sneeuwschoenen zou je wegzakken in de sneeuw, maar nu kun je zonder problemen op ontdekkingstocht.

Of je op eigen houtje een sneeuwschoenwandeling moet maken, hangt af van het gebied, je conditie, je ervaring en de weers- en sneeuwomstandigheden.

Als je een sneeuwschoenwandeling maakt met een ranger van het nationale park, is het heel goed mogelijk dat je een van de "Grote Vijf van de Alpen" ziet: steenbokken, steenarenden, sneeuwhoenders, gemzen en lammergieren worden zelden gezien in het koude seizoen, maar de ranger weet waar en wanneer je deze schuwe dieren het beste kunt spotten in het nationale park Hohe Tauern.

Ze kennen ook de namen van de drieduizend meter hoge toppen waarvan de ruige, witte toppen overal in de lucht torenen. Großglockner en Großvenediger, de twee hoogste, worden meestal zelfs onthouden door degenen die niet bekend zijn met het gebied. Een aangename bijkomstigheid van deze bewogen sneeuwschoenwandeling: het heerlijke geluksgevoel wanneer het alledaagse leven langzaam van je afglijdt.