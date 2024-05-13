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Zomerrodelbanen en Alpine Coasters in Oostenrijk
Spanning, panorama, familieavontuur

Tussen een stevige adrenalinestoot en een ontspannen rit naar het dal: met de zomerrodelbaan beleef je Oostenrijks berglandschap vanuit een nieuw perspectief.

Zomerrodelbanen in Oostenrijk maken de weg naar het dal tot een avontuur. Tussen almen, bossen en bergtoppen voeren de banen door tunnels, over golven en in snelle richtingswisselingen bergaf – met indrukwekkende uitzichten en volop vaart.

In een geul of op rails – klassieke banen en moderne Alpine Coasters verschillen in rijgevoel, maar zeker niet in fun. Sommige routes slingeren kilometers lang bergaf, andere verrassen met steile bochten, spiralen of zelfs themawerelden.

Of het nu een familieuitje is, een afsluiter na een wandeling of de kroon op een dag: de rit wordt gegarandeerd het hoogtepunt.

Zomerrodelen vanuit alle perspectieven

Wist je dit al? 
Zomerrodelbanen maken in Oostenrijk op veel plekken deel uit van de bergbeleving. Terwijl vroege installaties meestal bestonden uit beton- of metalen geulen, kwamen er mettertijd ook railgeleide systemen bij. Tegenwoordig loopt het aanbod uiteen van klassieke geulrodelbanen tot moderne Alpine Coasters.

Zomerrodelbanen in Oostenrijk: geul of rail

Zomerrodelbaan Biberwier

Over 1,3 kilometer en bijna 200 hoogtemeters loopt de baan bergafwaarts – met zo'n 40 bochten en een tunnel.

Tiroler Zugspitz Arena

Zomerrodelbaan Mieders

Met 2,8 kilometer en 640 hoogtemeters de steilste zomerrodelbaan van de Alpen – via meer dan 40 steile bochten gaat het de helling af.

Stubaital

Pendolino op het Nassfeld

De langste zomerrodelbaan van Karinthië voert over 2 kilometer en 400 hoogtemeters bochtenrijk omlaag – met een herinneringsfoto aan de finish.

Nassfeld-Pressegger See

Zomerrodelbaan op de Biberg

Over 1,6 kilometer en door 61 bochten scheur je naar het dal – over golven, door tunnels en met bergpanorama.

Saalfelden Leogang

Grünberg-Flitzer in Gmunden

Over 1,4 kilometer gaat het via steile bochten en lange rechte stukken het dal in – met uitzicht op de Traunsee en een fotoval inbegrepen.

Traunsee-Almtal

Keltenblitz op de Dürrnberg

Met 2,2 kilometer de langste afdaling in het SalzburgerLand – over steile passages, gedurfde bochten en uitzicht op het Salzachtal.

Hallein-Bad Dürrnberg

Zomerrodelbaan Koglhof

Over 1.050 meter met 8 steile bochten en 7 jumps bij Birkfeld – samen in een tweepersoons-slede door bos en weiden.

Naturpark Almenland

Zomerrodelbaan Laterns

De enige klassieke geulrodelbaan van Vorarlberg voert over 800 meter door bos, bochten, jumps en onderdoorgangen – met snelheidsmeting aan de finish.

Bodensee-Vorarlberg

Zomerrodelbaan in Ossiach

Twee parallelle banen leiden over 760 meter naast elkaar het dal in – met uitzicht op de Ossiacher See en genoeg ruimte voor een onderlinge race.

Regio Villach

Alpine Coasters in Oostenrijk: achtbaangevoel in de bergen

Fisser Flitzer

Met snelheden tot 45 km/u door de dinotunnel, ijsgrot en het piratenschip – over 2,2 kilometer wachten afwisselende themawerelden.

Serfaus-Fiss-Ladis

Lucky Flitzer

De enige verlichte allweather-rodelbaan van Oostenrijk – over 1.100 meter met 5 spiralen en 2 jumps.

Flachau

Alpine-Coaster-Golm

De allweather-rodelbaan voert over 2.600 meter via 44 jumps, 15 haarpeldkurves en een spectaculaire 360-graden-spiraal met snelheden tot 40 km/u.

Montafon

Rittisberg Coaster in Ramsau

Over 1.000 meter afdaling door bochten en 120 hoogtemeters omlaag – met uitzicht op het Dachsteinmassief en ook bij regen in bedrijf.

Schladming-Dachstein

Nocky Flitzer

De baan slingert zich over 1,6 kilometer door het Zirbenwald op bijna 2.000 meter hoogte – met uitzicht op de Turracher See en de Karawanken.

Turracher Höhe

Alpine Coaster Imst

De langste Alpine Coaster ter wereld overbrugt op 3.535 meter en 500 hoogtemeters golven, jumps en een 450-graden-spiraal.

Imst

Corona Coaster op de Wechsel

Met 850 meter, steile bochten en spiralen zorgt de baan voor razendsnelle afdalingen – ideaal voor een uitje vanuit Wenen of Graz.

Wiener Alpen

Maisi Flitzer op de Maiskogel

De eerste Alpine Coaster van het SalzburgerLand – met golven, jumps en spiralen tot 11 meter boven de grond.

Zell am See-Kaprun
Tips en info

Handige info voor jouw afdaling

Of je nu voor het eerst gaat of een doorgewinterde rodelliefhebber bent – een paar praktische tips helpen je de rodelsdag ontspannen te plannen. 

  • Openingstijden: De meeste banen zijn open van voorjaar tot herfst, veel Alpine Coasters ook in de winter.

  • Bedrijfsvoering: Klassieke geulrodelbanen rijden doorgaans alleen bij droog weer. Veel Alpine Coasters zijn ontworpen als allweather-rodelbaan – ook bij lichte regen geen probleem.

  • Kinderen: Meerijden is meestal mogelijk vanaf 3 jaar. Alleen rijden mogen kinderen afhankelijk van de installatie en lichaamslengte vanaf 7 of 8 jaar. 

  • Rit omhoog: Per kabelbaan of skilift naar het startpunt – vaak te combineren met wandelingen of een bezoek aan de speeltuin.

  • Snelheid: Bij klassieke geulrodelbanen bepaal je zelf het tempo. Alpine Coasters begrenzen de snelheid automatisch – doorgaans tussen 40 en 45 km/u. 

Tip: Controleer openingstijden en regels het beste vooraf bij de beheerder – en plan wat extra tijd in. Eén rit blijft zelden de enige.

Veiligheidstips voor het rodelaardige plezier

Afstand

Pas vertrekken als de persoon voor je voldoende voorsprong heeft.

Remmen

Op tijd remmen en het tempo aanpassen aan de baan.

Aanwijzingen

De aanwijzingen van het personeel en de bebording opvolgen.

Rekening houden

Oplettend rijden en rekening houden met andere gasten.

Kinderen

Kinderen begeleiden volgens de voorschriften van de installatie.

In de slede

Handen en voeten tijdens de rit in de slede houden.

FAQs

Klassieke zomerrodelbanen voeren doorgaans in een geul naar het dal, waarbij je zelf het tempo regelt. Alpine Coasters rijden op rails en bieden vaak extra elementen zoals spiralen, jumps of golven. De snelheid wordt daarbij automatisch begrensd.

Kinderen mogen doorgaans vanaf ongeveer 3 jaar onder begeleiding meerijden. Alleen rijden is afhankelijk van de baan en lichaamslengte in de regel toegestaan vanaf 7 of 8 jaar. De exacte leeftijds- en lengtevoorschriften variëren per installatie.

De snelheid varieert per baan. Bij klassieke geulrodelbanen regel je het tempo zelf – Alpine Coasters halen afhankelijk van de installatie doorgaans tot 40 of 45 km/u.

Klassieke geulrodelbanen zijn vaak alleen bij droog weer in bedrijf. Veel Alpine Coasters zijn ontworpen als allweather-rodelbaan en ook bij lichte regen geopend. De exacte voorwaarden variëren per installatie – informeer vooraf het beste rechtstreeks bij de beheerder.

Veel Alpine Coasters zijn het hele jaar geopend. De exacte openingstijden zijn echter afhankelijk van het weer, de sneeuwsituatie en onderhoudswerkzaamheden.

Oostenrijk biedt een groot aanbod – van klassieke geulrodelbanen zoals de Grünberg-Flitzer in Gmunden (Opper-Oostenrijk) of de Zomerrodelbaan Ossiach (Karinthië) tot spectaculaire Alpine Coasters zoals de Alpine Coaster Imst (Tirol) of de Rittisberg Coaster in Ramsau (Steiermark).

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