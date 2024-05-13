Trailrunning in Oostenrijk

Laten we beginnen

Ondertussen hebben we Melchboden, Schwendberg bereikt en is het tijd om onze hardloopschoenen aan te trekken. In een minirugzak zitten drinkflessen, wat eten en een paar telescoopstokken. Het is een zonnige dag en we gaan niet diep de bergen in, dus het regen- en/of windjack blijft in de auto. Gewicht blijft immers belangrijk voor zowel competitieve als recreatieve lopers.

Verbazingwekkende speeltuin

We kunnen gerust zeggen dat Alex elke trail in dit gebied op zijn duimpje kent. Als CEO van Rideable Trailbuilding & Consultingi s dat geen verrassing. Met zijn bedrijf is Alex verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van mountainbikeroutes en trailparken. Bovendien is dit zijn fantastische speeltuin waar hij vele uren in heeft doorgebracht.

"Als kind was ik altijd in de bergen met mijn vrienden. Voor ons was het gewoon spelen, rennen, plezier maken... We waren al trailrunners voordat het zo heette", vertelt Alex.

Het parcours is zorgvuldig uitgekozen voor een gezin zonder noemenswaardige ervaring in trailrunning. De eerste kilometers naar de Rastkogelhütte zijn vrij glooiend en gaan door een prachtig landschap. Echte obstakels zijn er voorlopig niet. Het parcours gaat gemakkelijk omhoog en omlaag, de zon schijnt en de sfeer is uitstekend. Het is puur genieten van zowel de fysieke inspanning als de prachtige omgeving. "Nee, zo makkelijk blijft het niet," zing ik in mijn hoofd als een soort mantra.