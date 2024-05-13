Al 200 jaar geleden werden de Krimml Watervallen geneeskrachtige eigenschappen. Tegenwoordig is het natuurspektakel in de Nationaal Park Hohe Tauern wetenschappelijk erkend als een natuurlijke bron van genezing, die positieve effecten heeft op het immuunsysteem en allergiesymptomen vermindert. De lucht is verrijkt met negatieve ionen van het klaterende water en heeft een positief effect op geest, lichaam en ziel.

Maar zelfs een wandeling door vochtige kloven en ravijnen reinigt de luchtwegen en vermindert stresssymptomen, waarbij het borrelen van kleine bergstroompjes een kalmerend effect heeft.