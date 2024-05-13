Wandelen langs wild water
Ontdek de kloven, ravijnen en watervallen van Oostenrijk
Stap in een wereld waar miljoenen waterdruppels dansen in de lucht en het donderende geluid van watervallen alle afleiding overstemt. Adem de frisse, met mos geurende lucht in en laat je omringen door de pure kracht van de natuur. Terwijl je langs smalle paden en bruisende bergbeekjes wandelt, voel je de stress van alledag wegvloeien. De kracht van het water verfrist je zintuigen en laat je herboren terugkeren.
De mooiste kloofwandelingen van Oostenrijk
De mooiste watervalwandelingen van Oostenrijk
Hoe fotografeer je een waterval
Ideale verlichting:
Als het een erg heldere dag is, is het beter om 's ochtends of 's avonds foto's te maken als de zon laag staat. Te veel licht verhindert een voldoende lange belichtingstijd. Als er minder licht is, zoals in een bos of kloof, is de middag de perfecte tijd voor een fotosessie. Maar pas op: Een te hoge ISO-waarde geeft een korrelig effect.
Camera-instellingen:
Creëer een "sluiereffect" door een lange belichtingstijd te gebruiken (ongeveer vier seconden) - hoe langer, hoe "zachter" het water wordt. Een te lange belichtingstijd kan er echter toe leiden dat er helemaal geen textuur zichtbaar is. Stel je camera nooit meer dan twee f-stops boven de juiste belichtingstijd in!
Het statief:
Om een zacht watereffect te bereiken, moet je nooit uit de hand fotograferen. Een statief is essentieel voor lange belichtingen! Rubberen voetkussentjes voorkomen dat je statief wegglijdt op een vochtige ondergrond.