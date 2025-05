Wandelen in de winter in Oostenrijk

Winterwandelen in Niederösterreich

Sneeuw verandert de Weense Alpen in Niederösterreich in een winterparadijs met talloze routes om uit te kiezen. Ongeveer 50 kilometer aan geprepareerde wandelpaden leiden door de bergen van de Göstlinger Alpen rond de Hochkar - het oostelijke alpiene berglandschap van het Mostviertel. En in het Waldviertel zijn bepaalde panoramapaden en wandelroutes in de winter bewegwijzerd en bij voldoende sneeuw geruimd. Als je Annaberg en de omgeving van bovenaf wilt bewonderen, wandel dan naar de 1.377 meter hoge Tirolerkogel en stop bij de berghut. Het fantastische uitzicht op de hoge Alpen is een beloning na de twee uur durende klim. De Schneeberg is vanaf hier te bewonderen, net als de Hochschwab of de Gesäuse-bergen.