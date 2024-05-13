Zonsopgang in de bergen van Oostenrijk
Begin je dag met een wandeling

Wie ’s ochtends vroeg de berg op gaat, wordt beloond met een zonsopgang die je nooit meer vergeet.

We vertrekken in het donker. Hoofdlamp aan, jas dicht. Alleen onze voetstappen en het zachte geritsel van de natuur zijn hoorbaar. Dan gloeit de horizon langzaam op – eerst roze, dan goud. De bergtoppen lichten op terwijl de vallei nog slaapt. Alles beweegt traag, alsof de wereld heel even stil staat. Die gouden, stille ochtenden in de bergen vergeet je nooit meer.

Ontdek waar je in Oostenrijk het mooiste ochtendlijk berglicht beleeft.

De mooiste regio's voor wandelingen bij zonsopgang

Semmering/Wiener Alpen (alleen Duits)

Wilde Kaiser

Flachau

Wolfgangsee (alleen Duits)

Pillerseetal (alleen Duits)

Achensee

Alpbachtal

Nassfeld

Brandnertal (alleen Duits)

Schladming-Dachstein

Wat in te pakken voor een zonsopgangswandeling

  • Hoofdlamp met opgeladen batterijen

  • Warme, weerbestendige laagjes (het is 's ochtends veel kouder)

  • Stevige wandelschoenen

  • Kleine rugzak met waterfles(sen) en energiegevende snacks

  • Thermosfles met warme thee of koffie

  • Volledig opgeladen mobiel (voor noodgevallen en het maken van foto's)

  • Kaart of GPS-apparaat

  • Zitkussen of matje voor pauzes

Ontbijt op een alm

Frisse lucht, panoramisch uitzicht en een stevig bergontbijt: wandel of neem de kabelbaan de berg op en geniet van regionale lekkernijen in een prachtige omgeving.

Kitzbüheler Alpen

Gamskogel hut

Kufsteinerland

Alexanderalm (alleen Duits)

Dachstein

Vorarlberg

Wilde Kaiser

Ontbijt in de gondel en bij de stoeltjeslift

Ontbijt met uitzicht: De ochtend wordt een belevenis met verse koffie en regionale lekkernijen hoog boven het dal, geserveerd in een gondel of op een stoeltjeslift midden in de bergen.

Bergontbijt in Alpbachtal

Ontbijt bij de gondelbaan Schönjoch in Fiss

Ontbijt aan de stoeltjeslift in Mönichkirchen

