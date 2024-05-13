Zonsopgang in de bergen van Oostenrijk
Begin je dag met een wandeling
We vertrekken in het donker. Hoofdlamp aan, jas dicht. Alleen onze voetstappen en het zachte geritsel van de natuur zijn hoorbaar. Dan gloeit de horizon langzaam op – eerst roze, dan goud. De bergtoppen lichten op terwijl de vallei nog slaapt. Alles beweegt traag, alsof de wereld heel even stil staat. Die gouden, stille ochtenden in de bergen vergeet je nooit meer.
Ontdek waar je in Oostenrijk het mooiste ochtendlijk berglicht beleeft.
De mooiste regio's voor wandelingen bij zonsopgang
Wat in te pakken voor een zonsopgangswandeling
Hoofdlamp met opgeladen batterijen
Warme, weerbestendige laagjes (het is 's ochtends veel kouder)
Stevige wandelschoenen
Kleine rugzak met waterfles(sen) en energiegevende snacks
Thermosfles met warme thee of koffie
Volledig opgeladen mobiel (voor noodgevallen en het maken van foto's)
Kaart of GPS-apparaat
Zitkussen of matje voor pauzes