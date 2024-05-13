Zonsopgang in de bergen van Oostenrijk

Wie ’s ochtends vroeg de berg op gaat, wordt beloond met een zonsopgang die je nooit meer vergeet.

We vertrekken in het donker. Hoofdlamp aan, jas dicht. Alleen onze voetstappen en het zachte geritsel van de natuur zijn hoorbaar. Dan gloeit de horizon langzaam op – eerst roze, dan goud. De bergtoppen lichten op terwijl de vallei nog slaapt. Alles beweegt traag, alsof de wereld heel even stil staat. Die gouden, stille ochtenden in de bergen vergeet je nooit meer.

Ontdek waar je in Oostenrijk het mooiste ochtendlijk berglicht beleeft.