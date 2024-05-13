Er stromen veel beken en rivieren door het Oostenrijkse landschap - ze behoren tot de schoonste van Europa. Even lekker afkoelen, een geweldig idee!

Niet overal kun je zomaar een duik nemen in de rivier, maar wie de mooiste plekjes kent – van kiezelstrandjes tot verborgen baaien – ontdekt de magie van zwemmen in de natuur.

In Oostenrijk heeft rivierzwemmen een lange traditie. Meer dan een eeuw geleden zochten mensen verfrissing in natuurlijke zwembaden, eenvoudige houten baden in kristalhelder water. Nog steeds zijn deze verborgen pareltjes, zoals het Kampbad Plank in het Waldviertel, te vinden.

Vandaag de dag heeft rivierzwemmen een nostalgische charme. Met het zuivere water van Oostenrijk blijft deze traditie springlevend – je hoeft alleen te weten waar je moet zijn.