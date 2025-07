Wist je dat ...

... het Achenmeer zijn eerste gasten al in de late middeleeuwen verblijdde? Iedereen die het Achenmeer ooit in zijn blauwe pracht heeft ervaren, zal niet verbaasd zijn dat de eerste "toeristen" al in de 15e eeuw naar deze regio in Tirol kwamen. In die tijd behoorden het meer en het land toe aan benedictijner monniken, die de hoge Tiroolse vorsten als gasten ontvingen. Het gerucht deed snel de ronde dat het goed was om in een gebied tussen bergen en water te wonen. We weten niet of de adel hun tenen in het koele water doopte. Maar het is zeker dat keizer Maximiliaan ook zo enthousiast was en in het jachtslot Tratzberg woonde.