Barokke architectuur ontmoet kunstgeschiedenis: De Belvedere paleizen en musea in Wenen fascineren liefhebbers van architectuur, geschiedenis en kunst.

Het Belvedere is veel meer dan alleen een "paleis" - het is een ensemble van twee architectonische meesterwerken: het Beneden Belvedere, ooit het zomerverblijf van de legendarische prins Eugene, en het Boven Belvedere, bekend om zijn schitterende bals en recepties die destijds buiten de stadsmuren werden gehouden.

De Oostenrijkse militaire bevelhebber prins Eugene van Savoye gaf architect Johann Lukas von Hildebrandt de opdracht om zijn zomerresidentie te creëren. Het werd voltooid in 1723 en weerspiegelde de politieke en militaire macht van de prins. In de loop der jaren diende het complex niet alleen als zomerverblijf, maar ook als locatie voor uitbundige officiële recepties, bals en bijeenkomsten en als onderkomen voor de uitgebreide kunstcollectie van prins Eugene.

Na de dood van prins Eugene kocht keizerin Maria Theresia het complex en veranderde de Oberes Belvedere in een culturele locatie voor de keizerlijke collecties - waardoor het een van de eerste openbare musea ter wereld werd.

Tussen kunst en architectuur

Vandaag de dag is de Belvedere een van de meest iconische monumenten van Wenen, waar geschiedenis en hedendaagse kunst naadloos in elkaar overgaan. De Oberes Belvedere staat trots in het midden van de tuin en biedt vanuit beide richtingen een spectaculair uitzicht op de gevel.

Naast de tentoonstellingen in de Belvedere Musea kunnen bezoekers zich vergapen aan de architectonische hoogtepunten uit die tijd, waaronder de Sala Terrenade grote trap en de Carlonezaal. In het Beneden Belvedere - ooit de residentie van prins Eugene - en de Orangerie zijn nu tentoonstellingen en schatten te zien zoals het Gouden Kabinet, de Marmeren Zaal van twee verdiepingen en de Staatszaal.

Weelderige tuinen en ongeëvenaard uitzicht

De tuinen in Franse stijl, met symmetrische paden en sierlijke beeldhouwwerken, nodigen bezoekers uit voor een ontspannen wandeling. Onderweg komen wandelaars hedendaagse kunstwerken tegen die een verrassend en modern tintje geven aan de historische omgeving.