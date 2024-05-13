Er zijn veel steden in Oostenrijk, maar de kleine steden zijn iets bijzonders. Geen wonder, want deze eeuwenoude stadjes worden zorgvuldig onderhouden.

Voor wie het rustiger aan wil doen, zijn de kleine historische steden van Oostenrijk de perfecte bestemming. Steden zoals Bludenz in Vorarlberg, Bad Ischl in Oberösterreichk of Hallein in SalzburgerLand liggen als kostbare edelstenen verspreid over het land en bieden een mix van geschiedenis, gastvrijheid en romantische charme.

Vijf uitgestippelde routes verbinden 16 kleine historische steden in heel Oostenrijk. Van de gezellige straten van Schärding tot de meer dan 1000 jaar oude stad Steyr, met een van de best bewaard gebleven stadspleinen in de Duitstalige wereld, of Baden, bekend om zijn 19e-eeuwse Biedermeier-architectuur.

Deze steden combineren romantische flair met een bruisende culturele scene, waarbij traditie naadloos overgaat in hedendaagse kunst en festivals. Ze nodigen bezoekers uit om even stil te staan, de details te bewonderen en te genieten van elk uniek moment - ze bieden de vrijheid om alles te doen of gewoon helemaal niets.