Routes door de kleine historische steden in Oostenrijk

Er zijn veel steden in Oostenrijk, maar de kleine steden zijn iets bijzonders. Geen wonder, want deze eeuwenoude stadjes worden zorgvuldig onderhouden.

Voor wie het rustiger aan wil doen, zijn de kleine historische steden van Oostenrijk de perfecte bestemming. Steden zoals Bludenz in Vorarlberg, Bad Ischl in Oberösterreichk of Hallein in SalzburgerLand liggen als kostbare edelstenen verspreid over het land en bieden een mix van geschiedenis, gastvrijheid en romantische charme.

Vijf uitgestippelde routes verbinden 16 kleine historische steden in heel Oostenrijk. Van de gezellige straten van Schärding tot de meer dan 1000 jaar oude stad Steyr, met een van de best bewaard gebleven stadspleinen in de Duitstalige wereld, of Baden, bekend om zijn 19e-eeuwse Biedermeier-architectuur.

Deze steden combineren romantische flair met een bruisende culturele scene, waarbij traditie naadloos overgaat in hedendaagse kunst en festivals. Ze nodigen bezoekers uit om even stil te staan, de details te bewonderen en te genieten van elk uniek moment - ze bieden de vrijheid om alles te doen of gewoon helemaal niets.

Enkele feitjes
Aantal steden:16
Deelstaten:6
Routes:5
Criteria:Monumentale gebouwen, stadsrechten en max. 45.000 inwoners
Beste tijd om te bezoeken
Spring, Summer en Autumn
Ideaal voor
Solo Traveler, Couples en Friends

Maak kennis met de kleine historische steden

5 routes langs de kleine historische steden

16 Kleine historische oude steden in Oostenrijk

16 kleine historische steden in een oogopslag

Kleine steden, grote ervaringen

FAQs

Alleen steden in Oostenrijk met monumentale en historische gebouwen of stadsdelen, een stadsrechten en tot 45.000 inwoners kunnen lid worden van de "Kleine Historische Steden". De vereniging van steden heeft als doel hun populariteit bij toeristen te vergroten.

Er zijn in totaal 16 oude steden in Oostenrijk met het predicaat "Kleine historische stad". Ze zijn verspreid over zes provincies:

Karinthië

  • Wolfsberg

Niederösterreich

  • Baden

Oberösterreich

  • Bad Ischl

  • Braunau

  • Freistadt

  • Gmunden

  • Schärding

  • Steyr

SalzburgerLand

  • Hallein

  • Radstadt

Steiermark

  • Bruck aan de Mur

  • Bad Radkersburg

  • Fürstenfeld

  • Hartberg

  • Judenburg

Vorarlberg

  • Bludenz

Gmunden ligt aan de Traunsee.
Deze 15 steden liggen aan rivieren:

Karinthië

  • Wolfsberg (Lavant)

Niederösterreich

  • Baden (Schwechat)

Oberösterreich

  • Bad Ischl (Traun)

  • Braunau (Inn)

  • Freistadt (Feldaist, Jaunitz)

  • Schärding (Inn)

  • Steyr (Enns en Steyr)

SalzburgerLand

  • Hallein (Salzach)

  • Radstadt (Enns)

Steiermark

  • Bruck an der Mur (Mur)

  • Bad Radkersburg (Mur)

  • Fürstenfeld (Feistritz)

  • Hartberg (Hartberger Safen)

  • Judenburg (Mur)

Vorarlberg

  • Bludenz (Ill, Alfenz, Alvierbach en Schesa)

Tips voor klimaatbescherming

Geschiedenis bewaren voor duurzaamheid

Het behoud van erfgoed, inclusief het onderhoud en gebruik van historische gebouwen, is een efficiënt gebruik van hulpbronnen en ondersteunt de klimaatbescherming. Het restaureren van bestaande structuren bespaart bouwmaterialen en voorkomt bodemafdekking door nieuwe ontwikkelingen. De kleine historische steden in Oostenrijk dragen aanzienlijk bij aan klimaatbescherming door prioriteit te geven aan het behoud van historische gebouwen en monumenten.

Dit behoud draagt ook bij aan het behoud van traditioneel vakmanschap.

Sociale duurzaamheid richt zich op het bevorderen van respectvol samenleven, met inbegrip van toegankelijkheid. De Museumgids inklusiv biedt een uitstekend overzicht van Oostenrijkse musea met inclusieve programma's en faciliteiten.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepuntjes en recepten

  • Op de hoogte van de meest unieke evenementen

  • Acuteel reisaanbod en specials