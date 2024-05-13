Routes door de kleine historische steden in Oostenrijk
Voor wie het rustiger aan wil doen, zijn de kleine historische steden van Oostenrijk de perfecte bestemming. Steden zoals Bludenz in Vorarlberg, Bad Ischl in Oberösterreichk of Hallein in SalzburgerLand liggen als kostbare edelstenen verspreid over het land en bieden een mix van geschiedenis, gastvrijheid en romantische charme.
Vijf uitgestippelde routes verbinden 16 kleine historische steden in heel Oostenrijk. Van de gezellige straten van Schärding tot de meer dan 1000 jaar oude stad Steyr, met een van de best bewaard gebleven stadspleinen in de Duitstalige wereld, of Baden, bekend om zijn 19e-eeuwse Biedermeier-architectuur.
Deze steden combineren romantische flair met een bruisende culturele scene, waarbij traditie naadloos overgaat in hedendaagse kunst en festivals. Ze nodigen bezoekers uit om even stil te staan, de details te bewonderen en te genieten van elk uniek moment - ze bieden de vrijheid om alles te doen of gewoon helemaal niets.
Geschiedenis bewaren voor duurzaamheid
Het behoud van erfgoed, inclusief het onderhoud en gebruik van historische gebouwen, is een efficiënt gebruik van hulpbronnen en ondersteunt de klimaatbescherming. Het restaureren van bestaande structuren bespaart bouwmaterialen en voorkomt bodemafdekking door nieuwe ontwikkelingen. De kleine historische steden in Oostenrijk dragen aanzienlijk bij aan klimaatbescherming door prioriteit te geven aan het behoud van historische gebouwen en monumenten.
Dit behoud draagt ook bij aan het behoud van traditioneel vakmanschap.
Sociale duurzaamheid richt zich op het bevorderen van respectvol samenleven, met inbegrip van toegankelijkheid. De Museumgids inklusiv biedt een uitstekend overzicht van Oostenrijkse musea met inclusieve programma's en faciliteiten.