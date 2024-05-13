Wiener Naschmarkt
Culinaire verscheidenheid ontmoet Jugendstil
Introduction
Al in de 18e eeuw bestond er aan de oever van de Wienrivier een boerenmarkt waar voornamelijk zuivelproducten werden verhandeld. Van dit oorspronkelijke gebruik van het terrein als melkmarkt is de naam Naschmarkt waarschijnlijk afgeleid. Het houten vat van essenhout waarmee melk werd vervoerd, werd traditioneel 'Asch' genoemd.
Met de regulering van de Wienrivier aan het begin van de 20e eeuw kreeg de markt zijn karakteristieke Jugendstil-kramen, die tot op de dag van vandaag beschermd zijn als monument. Al toen waren er naast basisvoedingsmiddelen ook exotische kruiden en delicatessen – een belofte van kosmopolitische openheid midden in Wenen. Vandaag is de Naschmarkt minder een voorzieningsplaats dan een podium voor culinaire kunst en verscheidenheid. Tussen historische marktkramen, eetgelegenheden, vlooienmarktschatten en het nieuw ingerichte Naschpark ontstaat ruimte voor ontmoeting en genot. Slenter, proef, sta versteld en ontdek Wenen van zijn open, verrassende kant.
De Naschmarkt vanuit alle perspectieven
Marktkramen op de Wiener Naschmarkt
De Marktraum op de Wiener Naschmarkt
De moderne markthal vormt de westelijke entree van de Naschmarkt. Binnenin presenteren 13 zorgvuldig geselecteerde kramen een samengestelde verscheidenheid: van verfijnde kaassoorten en delicate paddenstoelen zoals de pruikzwam, seizoensgroente, biologisch vlees en wildgevangen vis tot versgebrandte koffie, honing, chocolade en natuurwijn. Veel producenten komen rechtstreeks uit Wenen en brengen hun specialiteiten persoonlijk naar de markt – met een duidelijke focus op herkomst, kwaliteit en ambachtelijke bereiding.
Bijzonder aangenaam is het begroeide, drempelvrij toegankelijke dakterras. Boven het marktgewoel ontstaat hier een rustige plek met planten, veel licht en uitzicht over het Wiental. Op ooghoogte tonen de Jugendstil-gevels van de Linke Wienzeile zich van hun mooiste kant. Een plek om te proeven, te kletsen en te vertoeven – en een voorbeeld van hoe Weense markttraditie en hedendaagse eetcultuur elkaar vinden.
Marktkramen in de Marktraum op de Wiener Naschmarkt
Cafés en eethuizen
5 tips voor een bezoek aan de Naschmarkt
Vroeg komen loont
In de ochtend is de Naschmarkt nog aangenaam rustig. Dan is er tijd om de kramen in alle rust te ontdekken, met handelaars te kletsen en je door specialiteiten heen te proeven.
Contant geld meenemen
Veel kramen accepteren inmiddels kaartbetalingen, maar niet overal is dat mogelijk. Wat contant geld maakt spontane aankopen makkelijker.
Zaterdag inplannen
Op zaterdag vindt naast de Naschmarkt ook de geliefde vlooienmarkt plaats. Tussen antiek, boeken en vintage-vondsten is heerlijk te snuffelen.
Eerst kijken, dan proeven
Het aanbod is groot. Loop eerst een rondje over de markt voordat je beslist – veel handelaars bieden graag kleine proefhapjes aan.
Neem de tijd om te vertoeven
Of het nu koffie is, een Weense schnitzel of een glas wijn: rondom de markt nodigen talrijke eetgelegenheden uit om het kleurrijke reilen en zeilen in alle rust gade te slaan.
Vroeg komen loont
In de ochtend is de Naschmarkt nog aangenaam rustig. Dan is er tijd om de kramen in alle rust te ontdekken, met handelaars te kletsen en je door specialiteiten heen te proeven.
Contant geld meenemen
Veel kramen accepteren inmiddels kaartbetalingen, maar niet overal is dat mogelijk. Wat contant geld maakt spontane aankopen makkelijker.
Zaterdag inplannen
Op zaterdag vindt naast de Naschmarkt ook de geliefde vlooienmarkt plaats. Tussen antiek, boeken en vintage-vondsten is heerlijk te snuffelen.
Eerst kijken, dan proeven
Het aanbod is groot. Loop eerst een rondje over de markt voordat je beslist – veel handelaars bieden graag kleine proefhapjes aan.
Neem de tijd om te vertoeven
Of het nu koffie is, een Weense schnitzel of een glas wijn: rondom de markt nodigen talrijke eetgelegenheden uit om het kleurrijke reilen en zeilen in alle rust gade te slaan.
Naschpark & vlooienmarkt
Waar vroeger auto's parkeerden, strekt zich nu over zo'n 7.000 m² de Naschpark uit – een groen antwoord op de dichte stad. 70 bomen en meer dan 50.000 planten zorgen voor schaduw en merkbare verkoeling. Daartussen: ligweiden, picknicktafels, hangmatten. Kinderen balanceren, iemand spant de slackline, anderen leunen gewoon achterover. Drie fonteinen en vier waterpartijen glinsteren in de zon, twee pergola's creëren rustige toevluchtsoorden. Vanaf het uitkijkpunt opent zich het zicht over het Wiental.
En vlak ernaast lokt op zaterdag van 6:30 tot 15:00 uur de vlooienmarkt – een tocht langs vintage-vondsten, antiek en curiositeiten.