Market area at Naschmarkt, exterior view
Wiener Naschmarkt
Culinaire verscheidenheid ontmoet Jugendstil

Al meer dan 100 jaar bruist de Weense Naschmarkt tussen kruidengeur en stadse geluiden. Zo'n 120 kramen en eetgelegenheden maken hem tot een genotvol ontmoetingspunt.

Al in de 18e eeuw bestond er aan de oever van de Wienrivier een boerenmarkt waar voornamelijk zuivelproducten werden verhandeld. Van dit oorspronkelijke gebruik van het terrein als melkmarkt is de naam Naschmarkt waarschijnlijk afgeleid. Het houten vat van essenhout waarmee melk werd vervoerd, werd traditioneel 'Asch' genoemd.

Met de regulering van de Wienrivier aan het begin van de 20e eeuw kreeg de markt zijn karakteristieke Jugendstil-kramen, die tot op de dag van vandaag beschermd zijn als monument. Al toen waren er naast basisvoedingsmiddelen ook exotische kruiden en delicatessen – een belofte van kosmopolitische openheid midden in Wenen. Vandaag is de Naschmarkt minder een voorzieningsplaats dan een podium voor culinaire kunst en verscheidenheid. Tussen historische marktkramen, eetgelegenheden, vlooienmarktschatten en het nieuw ingerichte Naschpark ontstaat ruimte voor ontmoeting en genot. Slenter, proef, sta versteld en ontdek Wenen van zijn open, verrassende kant.

Korte feitjes over de Naschmarkt
Ligging:In het 6e district aan de Wienzeile
Bereikbaarheid:Kettenbrückengasse U4
Grootte:met ca. 2,3 hectare de grootste markt van Wenen
Marktkramen:ca. 120
Openingstijden:door de week 6:00 tot max. 21:00 uur, zaterdag tot 18:00 uur

De Naschmarkt vanuit alle perspectieven

Marktkramen op de Wiener Naschmarkt

Tussen de Wiener Secession en de Kettenbrückengasse staan meer dan honderd marktkramen. De geur van kruiden, vers brood en rijp fruit hangt in de lucht. Een levendige plek waar markttraditie en internationale keuken elkaar ontmoeten.

De Marktraum op de Wiener Naschmarkt

De moderne markthal vormt de westelijke entree van de Naschmarkt. Binnenin presenteren 13 zorgvuldig geselecteerde kramen een samengestelde verscheidenheid: van verfijnde kaassoorten en delicate paddenstoelen zoals de pruikzwam, seizoensgroente, biologisch vlees en wildgevangen vis tot versgebrandte koffie, honing, chocolade en natuurwijn. Veel producenten komen rechtstreeks uit Wenen en brengen hun specialiteiten persoonlijk naar de markt – met een duidelijke focus op herkomst, kwaliteit en ambachtelijke bereiding.

Bijzonder aangenaam is het begroeide, drempelvrij toegankelijke dakterras. Boven het marktgewoel ontstaat hier een rustige plek met planten, veel licht en uitzicht over het Wiental. Op ooghoogte tonen de Jugendstil-gevels van de Linke Wienzeile zich van hun mooiste kant. Een plek om te proeven, te kletsen en te vertoeven – en een voorbeeld van hoe Weense markttraditie en hedendaagse eetcultuur elkaar vinden.

Openingstijden Marktraum

Marktkramen in de Marktraum op de Wiener Naschmarkt

Cafés en eethuizen

Rondom de Naschmarkt wachten sfeervolle cafés en Weense eethuizen. Van een snelle espresso over een klassieke gulasch tot zelfgemaakt gebak – een levendig ontmoetingspunt voor Weense keuken en koffiehuis-cultuur.

5 tips voor een bezoek aan de Naschmarkt

Vroeg komen loont

In de ochtend is de Naschmarkt nog aangenaam rustig. Dan is er tijd om de kramen in alle rust te ontdekken, met handelaars te kletsen en je door specialiteiten heen te proeven.

Contant geld meenemen

Veel kramen accepteren inmiddels kaartbetalingen, maar niet overal is dat mogelijk. Wat contant geld maakt spontane aankopen makkelijker.

Zaterdag inplannen

Op zaterdag vindt naast de Naschmarkt ook de geliefde vlooienmarkt plaats. Tussen antiek, boeken en vintage-vondsten is heerlijk te snuffelen.

Eerst kijken, dan proeven

Het aanbod is groot. Loop eerst een rondje over de markt voordat je beslist – veel handelaars bieden graag kleine proefhapjes aan.

Neem de tijd om te vertoeven

Of het nu koffie is, een Weense schnitzel of een glas wijn: rondom de markt nodigen talrijke eetgelegenheden uit om het kleurrijke reilen en zeilen in alle rust gade te slaan.

Naschpark & vlooienmarkt

Waar vroeger auto's parkeerden, strekt zich nu over zo'n 7.000 m² de Naschpark uit – een groen antwoord op de dichte stad. 70 bomen en meer dan 50.000 planten zorgen voor schaduw en merkbare verkoeling. Daartussen: ligweiden, picknicktafels, hangmatten. Kinderen balanceren, iemand spant de slackline, anderen leunen gewoon achterover. Drie fonteinen en vier waterpartijen glinsteren in de zon, twee pergola's creëren rustige toevluchtsoorden. Vanaf het uitkijkpunt opent zich het zicht over het Wiental.

En vlak ernaast lokt op zaterdag van 6:30 tot 15:00 uur de vlooienmarkt – een tocht langs vintage-vondsten, antiek en curiositeiten.

Naschpark

Bezienswaardigheden in de directe omgeving

Wiener Secession: met Gustav Klimts Beethovenfries

Karlskirche: hoogste koepel van Oostenrijk met 74 m

Wien Museum: vaste tentoonstelling over Weense geschiedenis.

Wiener Staatsoper: rondleidingen achter de schermen

Otto Wagner: Jugendstil-panden aan de Wienzeile

MQ MuseumsQuartier Wenen: met Leopold Museum en mumok

KHM Kunsthistorisches Museum: wereldberoemde kunstschatten

Haus des Meeres: met restaurant 360° Ocean Sky

Veelgestelde vragen

De Naschmarkt is Wenen's bekendste markt en een levendig ontmoetingspunt tussen culinaire kunst, cultuur en urbaan Lebensgefühl. Langs de marktkramen kom je internationale specialiteiten en Weense klassiekers tegen.

De Naschmarkt ligt in het centrum van Wenen, in het 6e district tussen de Karlsplatz en de Kettenbrückengasse, langs de Wienzeile. Het makkelijkst bereik je hem met metro U4 richting Kettenbrückengasse, die direct bij de markt ligt.

De openingstijden van de Naschmarkt verschillen per afdeling. Marktkramen zijn maandag tot vrijdag maximaal open van 6:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 6:00 tot 18:00 uur.
Horecazaken zijn maandag tot zaterdag open tot 23:00 uur, op zondag en feestdagen vanaf 9:00 uur.
De vlooienmarkt vindt plaats op zaterdag van 6:00 tot 18:00 uur.

Op de Naschmarkt proef je je een weg door de wereld. Oosterse, mediterrane en Aziatische keuken ontmoeten vers fruit, groente, kruiden en delicatessen. Daarnaaast lokken Weense klassiekers en moderne street-food-concepten.

Nee. De toegang tot de Wiener Naschmarkt is gratis. Je kunt op elk moment over de markt slenteren, kijken, proeven en genieten.

