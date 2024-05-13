Al meer dan 100 jaar bruist de Weense Naschmarkt tussen kruidengeur en stadse geluiden. Zo'n 120 kramen en eetgelegenheden maken hem tot een genotvol ontmoetingspunt.

Al in de 18e eeuw bestond er aan de oever van de Wienrivier een boerenmarkt waar voornamelijk zuivelproducten werden verhandeld. Van dit oorspronkelijke gebruik van het terrein als melkmarkt is de naam Naschmarkt waarschijnlijk afgeleid. Het houten vat van essenhout waarmee melk werd vervoerd, werd traditioneel 'Asch' genoemd.

Met de regulering van de Wienrivier aan het begin van de 20e eeuw kreeg de markt zijn karakteristieke Jugendstil-kramen, die tot op de dag van vandaag beschermd zijn als monument. Al toen waren er naast basisvoedingsmiddelen ook exotische kruiden en delicatessen – een belofte van kosmopolitische openheid midden in Wenen. Vandaag is de Naschmarkt minder een voorzieningsplaats dan een podium voor culinaire kunst en verscheidenheid. Tussen historische marktkramen, eetgelegenheden, vlooienmarktschatten en het nieuw ingerichte Naschpark ontstaat ruimte voor ontmoeting en genot. Slenter, proef, sta versteld en ontdek Wenen van zijn open, verrassende kant.