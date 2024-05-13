Neusiedler See
Zwemmen in het unieke steppe meer
Paradijs voor vogelspotters: De magie van de Neusiedler See
De Neusiedler See is een uniek meer, omgeven door rietvelden die een gevoel van rust en ruimte oproepen. In tegenstelling tot de diepe meren in de Alpen, biedt dit ondiepe steppemeer een eindeloos lijkend landschap, omgeven door glooiende heuvels en wijngaarden. Het is een serene plek waar natuur en cultuur samenkomen. Burgenland staat bekend om zijn uitstekende wijnen, en de gezellige restaurants aan het meer zijn perfect voor een ontspannen drankje bij zonsondergang.
Voor wie wat actiever is, zijn er goed onderhouden fietspaden en zijn de omstandigheden ideaal voor zeilen en windsurfen dankzij de constante wind.
Vogels kijken in het Nationaal Park
Met geritsel in het gras kondigt hij zijn komst aan: een kievit met zijn opvallende kuif kijkt nieuwsgierig richting de telescoop. In de drassige weiden langs de Neusiedler See nestelen elk voorjaar talloze vogels.
In het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel bewegen vogelaars zich stil en geduldig tijdens de begeleide vogelsafari’s. Onder begeleiding van ervaren gidsen ontdek je hier een schat aan natuur. Met 340 vogelsoorten is het een van de meest diverse plekken in Europa voor vogelliefhebbers.
De hoogtepunten aan de Neusiedler See
Vogels kijken aan het Neusiedl meer
De bijeneter
Kleurrijk van top tot teen! Als trekvogel heeft de bijeneter zijn winterverblijf in Afrika en komt 's zomers op bezoek om rustig te broeden
De kievit
Een betrouwbare boodschapper voor de lente! De kievit broedt in de regio tot november. Zijn kenmerkende specialiteit is het roepen van zijn eigen naam.
De lepelaar
90 broedparen koloniseren het meer van Neusiedl - een bijzonder belangrijke broedplaats voor deze zeldzame soort. Lepelaars vinden hun voedsel in de ondergelopen weiden.
De grote trap
Het is de zwaarste vliegende vogel ter wereld met een gewicht tot 16 kilogram. Hij wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd en kan in de vennen worden waargenomen.
De 4 mooiste lido's aan de Neusiedler See
Podersdorf Lido
Hier zijn het zeker de kinderen die het voor het zeggen hebben! Een rondje SUP-en, surfen of gewoon naar hartenlust zwemmen en spelen?
Illmitz Lido
Als je op zoek bent naar de typische Pannonische charme, dan vind je die hier in het hart van het Nationaal Park Neusiedler See-Seewinkel. Ontdek het zelf!
Rust Lido
Actief en sportief of liever ontspannen en tot rust komen? Dat kan letterlijk én figuurlijk in Rust. Daarna genieten van uizicht en een kopje koffie.
Tradities die nog altijd leven! Heurige (traditionele wijnlokalen) nemen een speciale plaats in in de cultuur van Burgenland. Deze rustieke etablissementen, gerund door lokale wijnmakers, zijn een integraal onderdeel van het culinaire erfgoed van de regio.
Je geniet meestal van een selectie zelfgemaakte hapjes in de tuin, vergezeld van de eigen wijnen van de wijnmaker. De beste manier om van de ervaring te genieten is door te proeven van de verscheidenheid aan vlees, worst, kaas, verse groenten en salades die worden aangeboden!
Druiven gedijen goed in Pannonisch klimaat
De wijnroutes van Burgenland beslaan ongeveer 14.000 hectare wijngaarden. Hoewel Burgenland klein van formaat is, is het als op één na grootste wijngebied van Oostenrijk echt indrukwekkend! Dat geldt niet alleen voor de omvang, maar ook voor de kwaliteit van de wijnen. Wat de wijnen van Burgenland uitzonderlijk maakt, zijn de uitstekende bodems, het hete, droge Pannonische klimaat en de aanwezigheid van het Neusiedl-meer, dat fungeert als een natuurlijk reservoir van warmte en vochtigheid.
Als je het meer van Neusiedl verkent en een voorliefde hebt voor goede wijn, mag je dit niet missen. Burgenland staat bekend om zijn toegewijde wijnmakers en uitstekende Heurige (traditionele wijnlokalen). Veel van deze wijnmakers maken wijnen die echt hun oorsprong weerspiegelen. Om dit te bereiken werken drie elementen samen: De kwaliteit van de grond waar de wijnstokken groeien, het klimaat en de vaardigheid van de wijnmakers zelf.
Deze combinatie resulteert in uitstekende witte wijnen zoals Pinot Blanc, Chardonnay en Welschriesling, maar ook volle rode wijnen zoals Blaufränkisch, Blau Zweigelt, veelzijdige blends en Merlot.
6 uitstekende wijnmakerijen
Tip: Breng een bezoek aan de Wijnacademie Oostenrijk in Rust!
Das Fritz in Weiden
Er is altijd wat te doen bij Fritz! Of het nu gaat om dineren, feesten of trouwen. De ruimte is geweldig en het uitzicht op het meer in de verte is hemels.
Sloboda Wijnmakerij in Podersdorf
Rustieke wijntraditie met regionale wijnen en heerlijke proeverijen.
Restaurant Strandhuis Mörbisch
Direct aan het meer gelegen, hier vinden regelmatig evenementen met livemuziek plaats. Kom en geniet van de ontspannen sfeer.
Catamaran restaurant aan het meer in Rust
Dineren direct aan het meer. Geniet van de zonsondergang met een drankje aan de paraplubar.
5 buitengewone accommodatie tips
Hotel Parcel
Overnachten in een piepklein huisje met een gezellige boomgaard.
Bürgerhaus Art Boutique Hotel
Logeren in een historisch herenhuis.
Het Refugium
Modern overnachten in Zen-stijl met zwembad.
Vila Vita Pannonia
Verblijf in een exclusieve bungalow.
Hotel Knappenstöckl
Slapen in een kasteel, wie wil dat nou niet?