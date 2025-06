In het Steirereck Wenen ontmoet je fijnproevers, verzamelaars van Michelinsterren en liefhebbers van ingrediënten

In het hart van het Stadtpark van Wenen staat Restaurant Steirereck, waarvan de buitenkant doet denken aan een spiegelpaviljoen. Iedereen wil de creaties van deze driesterrenkok zien, iedereen wil zijn gerechten proeven.

De variëteit op de broodtrolley - met zo'n 25 verschillende soorten - is de eerste hint van het nauwgezette onderzoek achter elk bord. Maar voor Heinz Reitbauer is alleen het vinden van een geweldig ingrediënt niet genoeg; zijn doel is om een appel, een stuk vlees of een paddenstoel echt te begrijpen met de precisie van een wetenschapper.

De ingrediënten op het menu komen van de eigen boerderij van de familie in Stiermarken, met name Pogusch, en uit de directe omgeving van Wenen. Bij Steirereck ontvangen Heinz Reitbauer en zijn vrouw Birgit iedereen met open armen. Samen vormen ze een onverslaanbaar team in de culinaire wereld van Wenen met Michelinsterren.