De Weissensee
Wonder der natuur
Weissensee - speeltuin van de natuur
Zachtjes ontwaken aan de Weissensee in Karinthië - een van de schoonste meren van Europa: de ochtend begint met een korte duik, het water is verfrissend. De spiegelgladde Weissensee met zijn betoverende smaragdgroen vraagt eerst om een fietstocht: vanaf de brug, in de richting van het natuurreservaat, leidt een grindpad langs de westelijke oever. Terwijl je in een rustig tempo fietst, geniet je van het uitzicht. Na een half uur ben je weer terug bij het beginpunt. Maar doe het rustig aan! Ontbijt vooraf is een must. Soms is geluk zo eenvoudig.
Hoe komt de Weissensee aan zijn naam?
De witte randen langs de westelijke oever geven de Weissensee zijn naam. Deze lichtgekleurde band is ontstaan door de witte afzettingen van kalksteen op de bodem van het meer. Op sommige plaatsen kun je de zandbodem van het visrijke alpenmeer zien tot een diepte van 10 meter. Het kleurenspel in het water is indrukwekkend: het glinsterende water verandert van licht turquoise blauw naar donker smaragdgroen. De Weissensee - de speeltuin van de natuur.
4 Activiteiten op het water
"Luchtkuuroord" Weissensee
Een “luchtkuuroord” - een regio moet eerst deze hoogste milieu-onderscheiding verdienen. De lucht is immers alleen schoner dan gemiddeld waar de natuur wordt beschermd, verzorgd en in stand gehouden. De bergen, bossen en het meer zijn de perfecte omgeving voor een luchtkuuroord. Het zachte klimaat moet bevorderlijk zijn voor allround ontspanning en gezondheid, en het wegverkeer moet beperkt zijn. Rust en het opladen van je batterijen hebben de hoogste prioriteit.
Uitgerust met al deze waardevolle criteria voor milieubescherming en natuurlandschap draagt de regio Weissensee de titel “luchtkuuroord”. Diep ademhalen en nieuwe energie opdoen!
De 3 mooiste wandelroutes
Fietsen en mountainbiken bij de Weissensee
Leuk met kinderen
Zwemmen, kinderprogramma´s en tijd voor twee: gezinsvakanties aan de Weissensee zijn heerlijk!
De beste restaurants aan de Weissensee
Bewust omgaan met de natuur
Als de ochtendnevel als een lichte sluier over het water hangt, geniet visecoloog en beroepsvisser Martin Müller van de rust aan de Weissensee.
Aan de Weissensee zijn mensen al vroeg begonnen met duurzaam denken en handelen voor het milieu. Martin Müller vat de verantwoordelijkheid van het vissersgilde en het waterbeheer als volgt samen: "Het gaat om vissen met aandacht. Onze achterkleinkinderen hebben het recht om later intacte ecosystemen te ervaren." Dat Martin Müller met zijn werk een waardevolle bijdrage kan leveren - in deze fantastisch mooie regio - is voor hem een voorrecht. En nog meer goed nieuws: dit bewustzijn van duurzaamheid schept een precedent in heel Oostenrijk.
6 top activiteiten in de Regio Weissensee
Kaasmakerij Tressdorfer Alm
Ervaar zelf hoe heerlijke kaas wordt gemaakt van verse melk. Afstand tot de Weissensee: 42 km.
Kletterpark Greifenburg
Beleef avontuur met 3 Monkey Trees en de Seezipline over het water. Geniet van de ligweide, waterglijbaan, trampolines en speeltuin. Afstand: 14 km.
Wassererlebnisweg Gnoppnitzbach
Ervaar de kracht van water met Kneippbaden, een avontuurlijke speeltuin, kindercanyoning, en magische plekken vol zeldzame dieren en planten.. Afstand: 14 km.
Natur- und Kräuterdorf Irschen
Leer zelf wilde en geneeskrachtige planten te gebruiken en je eigen crèmes te maken. Afstand: 27 km.
Wandelen in de Garnitzenklamm
Ervaar de natuur, wandel langs de kloof, langs watervallen en bruggen. Afstand: 25 km.
Gailtaler Heimatmuseum
Geschiedenis en verhalen in kasteel Möderndorf uit de 15e eeuw, met regelmatig speciale tentoonstellingen. Afstand: 26 km.
Vakantie met je hond aan de Weissensee
Een vakantie met hond moet goed gepland zijn - dan zijn ontspanning en plezier met je viervoeter gegarandeerd. Talrijke hotels aan de Weissensee heten hun gasten met honden van harte welkom. Sommige verhuurders bieden een eigen omheind hondenstrand, een aparte eetzaal voor gasten en hun honden, leuke activiteiten en heerlijke arrangementen. Zo voelt iedereen zich helemaal op zijn gemak en kan hij genieten van het meer en de natuur. En de hondvriendelijke gastheren weten waar de drie badzones voor honden aan de Weissensee liggen.
De mooiste plekjes direct aan de Weissensee
Techendorf
De meeste faciliteiten vind je in het centrale dorp direct aan de Weissensee: van hotels, herbergen en restaurants tot fietsverhuur, boottochten en de bergtrein.
Gatschach
Het kleine dorp op een bijzonder idyllische locatie ligt iets boven de Weissensee en biedt een prachtig uitzicht.
Neusach
Een klein dorp aan de westelijke oever van de Weissensee, bekend om zijn rustige sfeer en mooie landschap met bossen en weiden.
Naggl
Het kleine dorpje bij het meer is een ideaal startpunt voor wandelingen omdat het een aanlegplaats is voor boten.
De Weissensee: Parel van de Alpen
Bij de toekenning van "Alpenparels" moet aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijke mobiliteit worden voldaan. Alleen als gasten een zachte vakantie in de Alpen wordt geboden - d.w.z. stressvrij, ontspannend en milieubewust - maken ze kans om als regio te worden opgenomen in de parelketting van duurzame regio´s.
Het officiële kwaliteitszegel staat ook voor mobiliteit en milieubescherming: zo brengt de stoeltjeslift wandelaars naar almen en bergtoppen. De natuurparkbus biedt gasten klimaatvriendelijke mobiliteit. Motorboten zijn alleen beschikbaar voor reddingsoperaties en geplande boottochten.
Landschap vol leven en toekomst
Natuur, landbouw en een bewuste manier om deze betoverende vakantieregio toegankelijk te maken voor gasten, met tweederde van het oevergebied beschermd: dat zijn de sterke punten van de regio Weissensee, waarvoor het de titel Natuurpark heeft gekregen.
Tenslotte wordt de onderscheiding "Natuurpark" alleen gegeven aan regio's die grote delen van het landschap beschermen. Een andere doorslaggevende factor is dat het huidige landschap gedurende eeuwen van traditionele landbouw moet zijn gecultiveerd. De bewerking van bossen, weiden en bergweiden en de zorg voor zuiver water zorgen namelijk voor een levendige biodiversiteit. Zo ontstaat een recreatiegebied dat het beleven en begrijpen van de natuur tot een indrukwekkend avontuur maakt.