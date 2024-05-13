Kristalhelder, smaragdgroen en rustig. Midden in de Gailtaler Alpen kun je aan de Weissensee vooral van één ding genieten: rust.

Weissensee - speeltuin van de natuur

Zachtjes ontwaken aan de Weissensee in Karinthië - een van de schoonste meren van Europa: de ochtend begint met een korte duik, het water is verfrissend. De spiegelgladde Weissensee met zijn betoverende smaragdgroen vraagt eerst om een fietstocht: vanaf de brug, in de richting van het natuurreservaat, leidt een grindpad langs de westelijke oever. Terwijl je in een rustig tempo fietst, geniet je van het uitzicht. Na een half uur ben je weer terug bij het beginpunt. Maar doe het rustig aan! Ontbijt vooraf is een must. Soms is geluk zo eenvoudig.

Hoe komt de Weissensee aan zijn naam?

De witte randen langs de westelijke oever geven de Weissensee zijn naam. Deze lichtgekleurde band is ontstaan door de witte afzettingen van kalksteen op de bodem van het meer. Op sommige plaatsen kun je de zandbodem van het visrijke alpenmeer zien tot een diepte van 10 meter. Het kleurenspel in het water is indrukwekkend: het glinsterende water verandert van licht turquoise blauw naar donker smaragdgroen. De Weissensee - de speeltuin van de natuur.