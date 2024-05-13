De Wörthersee
Grandezza van het zuiden
Leven aan de Wörthersee
De Wörthersee heeft een magische sfeer: een zacht briesje, het gevoel van lichtheid en vrijheid, de geur van houten steigers en zomer in de lucht, en het zachte kabbelen van de golven. Hier draait het ook om "zien en gezien worden".
De Karinthiërs aan de Wörthersee staan bekend om hun warmte en levensvreugde. Begin de dag met een ochtendduik bij het Kapuzinerinsel, geniet van verse witvis voor de lunch aan het meer, en maak 's middags een fietstocht langs de historische villa's in Pörtschach. Sluit de dag af met verse abrikozenvlaai van de legendarische patisserie Wienerroither, of geniet van een ijskoude cocktail in een openluchtbar aan het water. Of kies iets heel anders – er is genoeg te ontdekken!
De Wörthersee betovert met zijn turkooisblauwe water en idyllische ligging en is daarom een populaire bestemming voor ontspanning en watersport.
De mooiste activiteiten aan de Wörthersee
Eten en drinken
Je blik over het meer laten dwalen tijdens een rustige lunch is bijzonder goed te doen hier in het zuiden.
Wandelen rond het meer
Combineer variaties van trajecten en accommodaties en begin waar, wanneer, met wie en hoe je wilt.
Watersport
Windsurfen, wakeboarden & nog veel meer: beleef de Wörthersee van zijn mooiste kant - vanaf het water.
Golfen aan het meer
Prachtig spelen in een droomomgeving: Drie golfbanen zijn onderscheiden met het keurmerk "Leading Golf Course".
Varen in het groen
Een boottocht is zeker romantisch! Of je nu trapt, roeit of vaart in een elektrische boot.
De Oostenrijkse "Sommerfrische"
Van de stad naar het meer!
Zelfs de edelen uit de oudheid trokken in de zomer naar hun landgoederen, niet om te ontspannen, maar om voor de landbouw te zorgen. Tegen het einde van de 19e eeuw veranderde dit echter: de aristocratie en rijke bourgeoisie verlieten hun stadspaleizen om te genieten van de koele bries, meren, bergen en bossen in hun zomerresidenties. Deze traditie staat in Oostenrijk bekend als sommerfrische, een zomerverblijf, met de Wörthersee als een bijzonder geliefde bestemming.
Waarom is de Wörthersee zo groen?
Jade, saffier, indigo, opaal..
De glinsterende turquoise kleur van de Wörthersee is legendarisch en geen toeval. De flora en fauna, de diepte en het kalkgehalte van het water bepalen de kleur, die varieert van diepblauw en lichtgroen tot stralend turkoois.
De Wörthersee is bijzonder kalkrijk. Het licht dat het water binnendringt, wordt geabsorbeerd en gereflecteerd door fijn verdeelde kalkkristallen. Hierdoor wordt kortegolflicht sterker verstrooid, wat de Wörthersee zijn kenmerkende turkooisblauwe kleur geeft.
De 5 mooiste lido's
Met een coolheidsfactor
Voor gezinnen
De oase van rust
Workation strand
Voor genieters
Waarom is de Wörthersee zo warm?
Water voor welzijn
De temperatuur, het weer en de sfeer aan de Wörthersee passen perfect bij de zuidelijke ligging. Gasten genieten van het submediterrane klimaat, de milde lucht en zomerse watertemperaturen van 25 graden. Maar ook buiten de zomer heeft de Wörthersee veel te bieden: lentebloesem, herfstkleuren en ijskoude winters maken de warme zomers in deze klimaatzone compleet.
De 6 mooiste uitstapjes in de buurt
Panorama Pyramidenkogel
Vanaf de uitzichtplatforms kun je de hele lengte van de Wörthersee overzien. En een glijbaan brengt je weer naar beneden.
Kasteel Hochosterwitz
De wapenkamer, de wapencollectie en de interessante schilderijenverzameling uit de Renaissance getuigen van de geschiedenis van deze unieke vesting.
Magdalensberg
De Keltisch-Romeinse opgravingen op de Magdalensberg behoren tot de belangrijkste archeologische vindplaatsen in Midden-Europa.
Rosegg kasteel dierentuin
Uren plezier in de dierentuin en spanning in het labyrint. En dichtbij: op slechts vijf kilometer van het meer.
Maria Saal openluchtmuseum
Maria Saal is de thuisbasis van het oudste museum van Oostenrijk in zijn soort en toont landelijke huizen en boerderijgebouwen - een reis naar het verleden.
De prachtige villa's van de Wörthersee
Wie vandaag de bloemenpromenade van Pörtschach verkent of met een stoomboot over de Wörthersee vaart, kan ze nog steeds bewonderen: de elegante kastelen en villa's die aristocraten en industriëlen aan het begin van de 20e eeuw lieten bouwen. Deze sierlijke gebouwen met erkers, torentjes en rijkversierde loggia's staan bekend als Wörthersee-architectuur. De ontspannen adel en een vleugje zuidelijke flair zijn nog steeds voelbaar in deze exclusief gelegen villa's, waarvan veel nu dienst doen als hotel.
8 tips voor verblijven, eten en relaxen aan het meer
Strandhotel Seeschlössl in Velden
Het park biedt rust en natuur. En het privéstrand is de kers op de taart van dit verzorgde 4-sterrenhotel.
Werzers Badehaus in Pörtschach
Hier kun je genieten van heerlijke vis en vooral van een uniek mooie historische flair. Geweldig ontspannen!
Seerestaurant Rosé in Velden
Idyllische baai, terras aan het water, een menu geïnspireerd door het meer. Wat wil je nog meer?
Seespitz - het restaurant aan het meer in Velden
Modern maritiem restaurant met uitzicht op het meer biedt een verfijnde bistrokeuken. Specialiteit: vers gevangen vis!
Mayr Resort in Maria Wörth
Uitzicht op de Wörthersee, daarachter de natuur en daartussen het wellness kuuroord.
Meer: My Lake Hotel & Spa in Pörtschach
Dit lifestylehotel met betoverend terras ligt op een van de mooiste plekjes aan het meer, direct aan de promenade.
Parkvilla Wörth in Pörtschach
Dit idyllische paleisje met park ligt op een heerlijk rustige locatie direct aan het meer. Prachtige architectuur aan de Wörthersee!
Lounge aan het meer in Reifnitz
Vroeger een boothuis, nu een restaurant & bar: fijne keuken, geselecteerde wijnen, zonsondergang en een cool publiek inbegrepen.