Het is moeilijk om genoeg te krijgen van dit prachtige landschap met zijn steile wijngaarden en smalle, kronkelende wegen.

Gastvrije inwoners, gecultiveerde wijngaarden, verse, fruitige wijnen, uitstekende wijntavernes en de iconische "Klapotetz" (een traditionele windmolen) als zichtbaar herkenningspunt zijn altijd aanwezig en bepalen het levensritme van zowel inwoners als bezoekers.

Moderne wijnbouwarchitectuur mengt zich harmonieus met prachtig gerestaureerde traditionele gebouwen en verfraait het landschap. De aloude praktijken van het verzorgen van wijngaarden, boomgaarden, bossen en velden en het in ere houden van aloude gebruiken zijn vandaag de dag nog steeds springlevend. Niets van dat alles is veranderd.