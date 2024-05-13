Zuid-Steiermarkse wijnroute
Wijnhuizen, wijnboeren en wijnlokalen

Het is moeilijk om genoeg te krijgen van dit prachtige landschap met zijn steile wijngaarden en smalle, kronkelende wegen.

Gastvrije inwoners, gecultiveerde wijngaarden, verse, fruitige wijnen, uitstekende wijntavernes en de iconische "Klapotetz" (een traditionele windmolen) als zichtbaar herkenningspunt zijn altijd aanwezig en bepalen het levensritme van zowel inwoners als bezoekers.

Moderne wijnbouwarchitectuur mengt zich harmonieus met prachtig gerestaureerde traditionele gebouwen en verfraait het landschap. De aloude praktijken van het verzorgen van wijngaarden, boomgaarden, bossen en velden en het in ere houden van aloude gebruiken zijn vandaag de dag nog steeds springlevend. Niets van dat alles is veranderd.

Info over de Zuid-Steiermarkse wijnroute
Lengte:25 km
Locatie:tussen Ehrenhausen en Leutschach
Wijnbouwgebied: 2.798 ha, grootste wijnbouwgebied in Steiermark
Wijnhuizen:265
Belangrijkste variëteit:Sauvignon Blanc
Beste tijd om te bezoeken
Spring, Summer en Autumn
Ideaal voor
Solo Traveler, Couples en Friends

De wijnroute loopt enkele kilometers langs de grens met Slovenië en is daarom uniek.

Maak kennis met de Zuid-Steiermarkse wijnroute

De hoogtepunten

Wolfgang Maitz wijnmakerij: Herberg en wijnhotel

Die Weinbank: Herberg met drie toques

Wijnhuis Steinberghof Firmenich: Wijnbar

Sulztal rondwandelroute

Kasteel Gamlitz: Feest in stijl

Wijnmaker Tamara Kögl

Familiewijnmakerij Kögl

"Kijk, je ziet de pitjes al doorschijnen!" - Wandelen door de wijngaarden met Tamara Kögl is een hele belevenis, met een extra portie passie onderweg. En dat is voordat de stevige snack wordt klaargezet in de "Moajörgl" - een 300 jaar oude, prachtig gerestaureerde salon waar je het beste van het moment kunt genieten met een glas Sauvignon Blanc van eigen bodem.

Wat de wijnmaker vooral belangrijk vindt, is dat je in elke wijn de identiteit van de regio proeft. "Elke helling smaakt anders," zegt ze met een glimlach. En als je na het proeven van deze voortreffelijke wijnen liever niet verder rijdt, kun je overnachten in een van de vier wijnmakerskamers, direct naast de wijnranken.

Wijnmakerij Kögl

Wijnmaker Katharina Tinnacher

Lackner Tinnacher Wijnmakerij

Katharina Tinnacher groeide letterlijk op in het wijnmakersvak: Haar vader, een wijnmaker zoals zijn vader voor hem, gaf haar als kind vijf wijnstokken. Ze moest ze helemaal alleen verzorgen en begrijpen wat dat inhield. Haar beloning? Ze mocht de druiven ruilen voor kauwgom.

Tegenwoordig richt ze zich alleen nog op wijn. Op slechts 27-jarige leeftijd nam ze het familielandgoed over en sindsdien runt ze het met groot succes. Ze is nu overgestapt op duurzame, biologische productie. Van het verzorgen van de bladeren, het handmatig verwijderen van beschadigde druiven, tot het werken in de kelder - waar, zoals ze zegt, "ik slechts een gids ben, omdat de kwaliteit in de wijngaard wordt gecreëerd."

Wijnmakerij Lackner Tinnacher

Als wijnmaker kun je geen haast hebben. Een goede wijn vereist veel geduld.

Manfred TementWijnhuis van de familie Tement, Ehrenhausen

Tement wijnmakerij

Van het pershuis naar het appartement

Waar ooit wijngaardarbeiders woonden, wonen nu ontspanningszoekers. Pershuizen, kelders en stallen zijn omgetoverd tot charmante chalets met rustieke meubels, moderne kroonluchters en designwastafels. De grote panoramische ramen bieden uitzicht op de wijngaarden, die vooral in de herfst een prachtig kleurenspel laten zien.

"Een stukje paradijs," zeggen de gasten, en niet alleen vanwege de culinaire hoogstandjes. De zoete verwennerij van het niets doen in de appartementen wordt gemakkelijker gemaakt met een goed gevulde koelkast, inclusief een wijnmakersschotel. S Ochtends staat er een ontbijtmand met lokale lekkernijen voor de deur.

Wijnmakerij

Wijnlokalen in Steiermark: Geniet van regionale specialiteiten te midden van de wijngaarden

