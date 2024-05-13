De zuidkant van de Alpen is perfect voor de winter: zonovergoten skigebieden, bevroren natuurlijke meren en een overvloed aan alpine charme.

Zuid-Oostenrijk betovert in de winter met zijn adembenemende landschap van bergen en meren. Omringd door de Hohe Tauern en Nockberge gebergten, biedt Karinthië zowel kleine gezinsvriendelijke skigebieden als grotere wintersportgebieden. Winterwandelingen en sneeuwschoenwandelingen door besneeuwde bossen en schaatsen op bevroren natuurlijke meren zorgen voor onvergetelijke natuurervaringen. Voor ontspanning, thermale baden en wellnessdiensten beschikbaar.

De regio wordt gevormd door Slow Food filosofie, met de nadruk op lokale specialiteiten zoals Karinthische Kasnudeln en verse vis. Daarnaast zorgen het nationale park Hohe Tauern, het biosfeerreservaat Nockberge en het natuurpark Dobratsch voor het behoud van de unieke natuurlijke schoonheid van Karinthië.