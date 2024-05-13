Wintervakantie in Karinthië
Sneeuw, plezier en zonneschijn

De zuidkant van de Alpen is perfect voor de winter: zonovergoten skigebieden, bevroren natuurlijke meren en een overvloed aan alpine charme.

Zuid-Oostenrijk betovert in de winter met zijn adembenemende landschap van bergen en meren. Omringd door de Hohe Tauern en Nockberge gebergten, biedt Karinthië zowel kleine gezinsvriendelijke skigebieden als grotere wintersportgebieden. Winterwandelingen en sneeuwschoenwandelingen door besneeuwde bossen en schaatsen op bevroren natuurlijke meren zorgen voor onvergetelijke natuurervaringen. Voor ontspanning, thermale baden en wellnessdiensten beschikbaar.

De regio wordt gevormd door Slow Food filosofie, met de nadruk op lokale specialiteiten zoals Karinthische Kasnudeln en verse vis. Daarnaast zorgen het nationale park Hohe Tauern, het biosfeerreservaat Nockberge en het natuurpark Dobratsch voor het behoud van de unieke natuurlijke schoonheid van Karinthië.

Feiten over Karinthië
Hoofdstad:Klagenfurt aan de Wörthersee
Oppervlakte:9.538 km²
Bevolking:ca. 570.000 (vanaf 2024)
Nationale parken:1
Natuurparken:3
Wellness Kuuroorden:5

Karinthië Kaart voor kortingen:
Kunst en cultuur, vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin, avontuurlijke werelden - met de Kärnten Card valt er veel te beleven.

Winter in Karinthië:
Hier vind je een to-do lijst voor een spannende wintervakantie in Karinthië.

Maak kennis met Karinthië

Top hoogtepunten

Skiën: Naar de winterzon

Schaatsen op de Weissensee: Een winterwonderland

Pyramidenkogel: prachtig uitzicht over Karinthië

Gerlitzen Alpe: Natuur en uitzicht

Adventsmarkten: Omarm het seizoen

Thermen: Ontspannen en tot rust komen

Activiteiten in Karinthië

Tours

Fakkelwandelingen in de regio Rennweg-Katschberg

Sterren kijken: Astronomische rondleiding

Rondleiding in het Nationaal Park Hohe Tauern: Ranger boeken

Dobratsch: Sneeuwschoenwandelen bij maanlicht

Kerstmarkten in Karinthië

Kersttijd in Karinthië

Excursiebestemmingen in Karinthië

Regio's

Nationaal Park Hohe Tauern

De meest mysterieuze plekken in het nationale park zijn de uitgestrekte gletsjervelden, gletsjerdalen en fascinerende flora en fauna.

Nationaal Park Hohe Tauern

Natuurpark Weissensee

Het natuurpark Weissensee heeft genoeg te bieden voor een sportieve vakantie: Een klein skigebied, schaatsen op het meer en winterwandelen.

Natuurpark Weissensee

Nockbergen

Geworteld in het biosfeerpark Nockberge, biedt deze zacht glooiende vakantieregio talloze mogelijkheden voor winterwandelen en sneeuwschoenwandelen.

Nockgebergte

Regio Wörthersee

Ingebed tussen de Alpen en de Adriatische Zee biedt het grootste meer van Karinthië een perfecte mix van wintersport en ontspanning.

De regio Wörthersee

Natuurpark Dobratsch

De kalksteenberg maakt indruk met zijn imposante rotsformaties en uitzicht op het besneeuwde Gailtal.

Natuurpark Dobratsch

Steden en plaatsen

Klagenfurt

De provinciehoofdstad aan de oostelijke oever van de winterse Wörthersee laat ruimte voor me-time.

Klagenfurt

Villach

De levendige oude stad combineert de Alpen-Adriatische cultuur en staat bekend om zijn typisch Karinthische gastvrijheid.

Villach

Velden aan de Wörthersee

Fijne keuken, informele restaurants, geweldige hotels: Velden is een exclusief stadje aan de Wörthersee.

Velden aan de Wörthersee

Millstatt aan het meer

De 19e-eeuwse villa's aan het Millstatt meer stralen nostalgie uit, restaurants aan het meer serveren verse witvis en het "Badehaus" is perfect voor wellness.

Millstatt aan het meer

Recepten

Unieke plekken om te verblijven

De daberer.het biohotel

Genießerhotel Die Forelle

Trattlers Hof-Chalets

Werzers Hotels aan de Wörthersee

Berg Resort Feuerberg

Tips voor klimaatbescherming

Wat kunnen we doen om biodiversiteit te beschermen?

  • Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.

  • Gebruik duurzaam vervoer. Kies voor openbaar vervoer of verken met de fiets.

  • Houd rekening met wilde dieren. Observeer dieren van een veilige afstand.

  • Geniet bewust (en biologisch). Kies voor lokaal en duurzaam voedsel en producten.

  • Versterk de biodiversiteit. Het beschermen en behouden van biodiversiteit is cruciaal voor het ecologisch evenwicht.

FAQs

  • Nassfeld - Een van de grootste en zonnigste skigebieden van Karinthië, met 110 km piste en 30 moderne liften.

  • Bad Kleinkirchheim - Beroemd om zijn thermale baden en een breed scala aan pistes, waaronder 103 km aan pistes en World Cup-pistes.

  • Mölltaler Gletsjer - Skiplezier tot 3.122 meter, met ongeveer 17 km aan pistes.

  • Gerlitzen Alpe - Een gezinsvriendelijk skigebied met 45 km pistes en een prachtig uitzicht op het meer van Ossiach.

  • Katschberg - Een populair skigebied op de grens met Salzburg met 70 km aan pistes.

  • Turracher Höhe - Een schilderachtig skigebied op de grens met Stiermarken, dat tot 2.205 meter hoogte reikt.

  • Heiligenblut am Großglockner - Biedt 55 km aan pistes onder de hoogste berg van Oostenrijk, de Großglockner.

Karinthië is bijzonder charmant in de winter met zijn combinatie van betrouwbare sneeuw en veel zon, vooral in skigebieden als Nassfeld. Naast skiën zijn er ook bevroren meren zoals Weissensee perfecte omstandigheden om te schaatsen. Wellness en skiën gaan ook perfect samen, vooral in plaatsen als Bad Kleinkirchheim.

