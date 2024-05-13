Niederösterreich
Wintervakantie in de sneeuw of in de thermen, in de stad of in de mooiste landschappen

Wintervakanties in Niederösterreich laten zich van hun rustige kant zien: Met sneeuwschoenen, langlaufen, rodelen - en natuurlijk skiën en snowboarden.

Stap voor stap in winterlandschap

De grootste provincie van Oostenrijk, met als hoofdstad St. Pölten, ligt in het noordoosten langs de Donau - een regio rijk aan cultureel erfgoed en natuurschoon! En met de diverse landschappen, waaronder ook de Weense Alpen, is wintersport hier een populair tijdverdrijf. Van skiën en toerskiën tot sneeuwschoenwandelen en langlaufen, Niederösterreich biedt talloze manieren om te genieten van een actieve wintervakantie.

Gezellig en toegeeflijk

Hoe zou je de levensstijl in Niederösterreich in één woord omschrijven? Genieten! Sneeuwbelevenissen gaan altijd gepaard met culinaire breaks. Er is altijd wel een berghut of een van de populaire herbergen in de regio die de traditionele Oostenrijkse gastvrijheid tonen. Maar de echte ster is hier wijn. De mensen in Niederösterreich hebben er een bijzondere voorliefde voor - zozeer zelfs dat ze hun heerlijke wijnen vieren als een 'vijfde seizoen' tijdens de zogenaamde wijnherfst.

Informatie over Niederösterreich
Hoofdstad:St. Pölten
Oppervlakte:19.180 km²
Bevolking:ca. 1,72 miljoen (vanaf 2024)
Nationale parken:2
Natuurparken:19
Wellness kuuroorden:7

Niederösterreich Card: ontdek 350 excursiebestemmingen gratis!
Kunst en cultuur, vrijetijdsactiviteiten voor het hele gezin, avontuurlijke werelden - met de Niederösterreich Card is er veel te beleven.

Wanneer te bezoeken
Seizoensgebonden hoogtepunten vind je hier.

Maak kennis met Niederösterreich

Top hoogtepunten

Kuuroorden en wellness: luister gewoon naar je lichaam!

Wandelen met dieren: Alpaca, lama, ezel

Op bijzondere locaties: Bijzondere kerstmarkten

Beleef de natuur: sneeuwschoenwandelen door bossen en bergwerelden

Schloss Hof: Barok komt tot leven!

Abdij Melk: Bladgoud, stucwerk en marmer

Wachau: Een ervaring voor alle zintuigen

Activiteiten in Niederösterreich

Tours

Skitochten

Panorama-wandeltochten

Langlauf tochten

Alpaca tochten

Advent in Niederösterreich: Adventsmarkten en kerstuitstapjes

Kerst in Niederösterreich

Excursiebestemmingen in Niederösterreich

Regio's

Donau-regio

Schilderachtige landschappen, waardevolle cultuurschatten, voortreffelijke culinaire hoogstandjes en heerlijke wijnen - de Donauregio is een overvloed aan geneugten.

Donau-regio

Weense Alpen

Waar de bergen Rax, Schneeberg en Semmering hun hoogte beginnen te verliezen, begint het land van 1000 heuvels: de Bucklige Welt, een magische regio.

Weense Alpen

Waldviertel

Dichte bossen, mystieke rotspartijen, papavervelden en vijvers vormen de achtergrond van de ongerepte, natuurlijke regio Niederösterreich.

Waldviertel

Weinviertel

Wijngaarden zover het oog reikt: De regio van wijnlokalen en kelderstraatjes kun je het beste op de fiets of te voet ontdekken.

Weinviertel

Weense bossen

Een idyllische bosomgeving en toch op een steenworp afstand van de metropool Wenen: de regio met zijn rustieke wijnlokalen inspireerde Ludwig van Beethoven al.

Weense bossen

Mostviertel

Boomgaarden in het noorden en 2.000 meter hoge bergtoppen zoals Ötscher en Hochkar in het zuiden: Een contrast dat zowel plezier als avontuur in gelijke mate belooft.

Mostviertel

Steden en plaatsen

St. Pölten

Jong, modern, barok: De provinciehoofdstad is een bruisende stad met scholen en winkels.

St. Pölten

Melk

De mooie oude stad en het barokke klooster met de beroemde bibliotheek zijn de toegangspoort tot de Wachau vallei.

Melk

Krems aan de Donau

De culturele metropool heeft vele musea en de beste gastronomie van het land.

Krems

Baden bij Wenen

Het charmante kuuroord met zijn barokke oude binnenstad was het zomerverblijf van de adel.

Baden

Retz

Wijn is thuis in de beroemde wijnstad met zijn sprookjesachtige windmolen.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

De middeleeuwse stad met zeven torens heeft een versterkte geschiedenis te vertellen.

Waidhofen

Zwettl

Dit mooie brouwersstadje met zijn authentieke herbergen en schilderachtige oude binnenstad ligt tussen twee rivieren.

Zwettl

Wiener Neustadt

Geniet van de koffiehuiscultuur na een historische wandeling met gids door het stadscentrum.

Wiener Neustadt

Beroemde personen

Oskar Kokoschka: Pionier van het expressionisme

Geboren in Pöchlarn aan de Donau, bleef de beroemde expressionistische schilder altijd verbonden met zijn geboorteland.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: Meester van het internationale modernisme

Egon Schiele, geboren in Tulln, is vooral bekend om zijn vaak bizarre portretten en zijn landschapsschilderijen.

Egon Schiele

Joseph Haydn: Grondlegger van het Weens classicisme

Joseph Haydn, geboren in het kleine dorpje Rohrau, zorgde voor een revolutie in de muziek met zijn muzikale taal in sonates, kwartetten en symfonieën.

Joseph Haydn

Recepten

Apricot Dumplings

These apricot dumplings are a sweet treat that you can serve as a main or a dessert.

Show recipe

Palatschinken - Austrian Pancakes

Enjoy Austria's version of pancakes with apricot jam.

Show recipe

Unieke plekken om te verblijven

LOISIUM Wijn- en kuurhotel in Langenlois

Steigenberger Hotel & Spa in Krems

Huis Loos in Payerbach

Naturhotel Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel

Tips voor klimaatbescherming

Wat kunnen we doen om biodiversiteit te beschermen?

  • Respecteer de natuur. Blijf op gemarkeerde paden en neem je afval mee.

  • Gebruik duurzame mobiliteit. Ontdek het openbaar vervoer of ga met de fiets.

  • Houd rekening met wilde dieren. Observeer dieren vanaf een veilige afstand.

  • Geniet bewust en biologisch. Kies voor lokale en duurzame voeding en producten.

  • Versterk de biodiversiteit. Het beschermen en behouden van biodiversiteit is cruciaal voor het ecologisch evenwicht.

Duurzaam reizen

FAQ

Niederösterreich biedt een breed scala aan wintersporten met skigebieden, sneeuwparken en uitdagende pistes voor ervaren skiërs. De regio beschikt over moderne stoeltjesliften, goed onderhouden pistes en gezellige berghutten voor pauzes. Voor beginners en kinderen zijn er gezinsvriendelijke skigebieden, terwijl gevorderde skiërs kunnen genieten van freeride-plekken en funparken.

Hochkar skigebied
Semmering-Hirschenkogel kabelbanen
Lackenhof-Ötscher skigebied
Wexl Arena St. Corona am Wechsel
Erlebnisalm Mönichkirchen
Annaberg familie skigebied

Niederösterreich is de grootste provincie van Oostenrijk en is onderverdeeld in zes regio's, elk verschillend in locatie, cultuur en economie:

  • Weinviertel: Bekend om zijn wijngaarden.

  • Waldviertel: Gekenmerkt door dichte bossen.

  • Mostviertel: Bekend om zijn appel- en perenboomgaarden en de productie van cider.

  • Industrieviertel: Het economische hart van Niederösterreich, met een sterke industriële sector.

  • Omgeving Wenen/Niederösterreich Centrum: Gebieden rond Wenen met zowel woon- als recreatiemogelijkheden.

  • Donau-March-Thaya Wetlands: Rivierlandschappen langs de Donau en de rivieren March en Thaya.

Als grootste provincie van Oostenrijk, met als hoofdstad St. Pölten, ligt Niederösterreich in het noordoosten langs de Donau - een regio rijk aan cultureel erfgoed en natuurschoon! De alpiene, Pannonische en Noord- en Zuid-Europese invloeden vermengen het landschap tot een harmonieus geheel. Boerenland, bossen, rivierdalen en bergtoppen - deze contrasterende kenmerken geven Niederösterreich zijn unieke karakter. Als belangrijkste wijnbouwgebied van Oostenrijk vind je hier gezellige "Heurige" wijncafés naast prachtige kastelen, burchten en kloosters. Een levendige culturele en kunstscene geeft de historische charme een nieuwe impuls.

Niederösterreich heeft drie UNESCO-werelderfgoederen:

  • Semmering Spoorweg: De meer dan 160 jaar oude Semmeringbahn rijdt regelmatig over het 41 kilometer lange traject van Gloggnitz naar Mürzzuschlag. In 1854 werd het 's werelds eerste bergspoorlijn en in 1998 werd het door UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed.

  • Wildpark Dürrenstein-Lassingtal: Dit wildernisgebied is het grootste overgebleven oerbos in de Alpen en staat sinds 2017 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De beschermde bossen, samen met diverse soorten wilde dieren, planten en schimmels, dragen bij aan het behoud van ecosystemen.

  • De Wachau: Een van 's werelds mooiste rivierdalen en wijnbouwgebieden, de Wachau werd voor het eerst gedocumenteerd meer dan 1.200 jaar geleden. Het is al sinds de vroege Middeleeuwen van economisch belang en het is vandaag de dag nog steeds een van de belangrijkste regio's van Niederösterreich.

De rijke geschiedenis en strategische ligging van Niederösterreich hebben door de eeuwen heen geleid tot de bouw van talloze kastelen en burchten. Deze dienden niet alleen als militaire bolwerken, maar ook als residenties, administratieve centra en symbolen van macht. Vandaag de dag zijn veel van deze kastelen en burchten iconen van het culturele erfgoed en de identiteit van Niederösterreich.

Niederösterreich werd in 996 voor het eerst vermeld als "Ostarrîchi" en bereikte een paar eeuwen later zijn grootste omvang als het aartshertogdom Oostenrijk onder de Enns. Het kreeg uiteindelijk de naam Niederösterreich (ook wel "Neder-Oostenrijk") om het te onderscheiden van Oberösterreich (ook wel "Opper-Oostenrijk"), gebaseerd op de geografische ligging van de twee regio's. In 1920 werd Niederösterreich erkend als een aparte provincie (met uitzondering van Wenen).

