Steiermark
Geniet volop van jouw wintervakantie met skiën, langlaufen, op de Dachsteingletsjer en in almhutten
Skiën, ontspannen en genieten
In Steiermark wacht je een heerlijke mix van moderne skigebieden en topkeukens. Van grote skigebieden tot knusse, gezinsvriendelijke plekken – er is voor elk wat wils. Ontspan in rustgevende thermale bronnen, bewonder het charmante winterlandschap en laad jezelf op in gezellige berghutten.
Langlaufen op jouw tempo
Langlaufen in Steiermark is als een dans door de sneeuw. Glijd over bevroren meren, door besneeuwde bossen en langs majestueuze bergen. Terwijl je diagonale passen steeds lichter worden, voel je de vrijheid. In jouw eigen ritme door het witte landschap – een unieke ervaring die ontspanning en energie brengt.
Maak kennis met Steiermark
Top hoogtepunten
Tours
Een reis terug in de tijd naar het begin van het skiën. Bezoekers van Haus im Ennstal en Mürzzuschlag beleven plezier op twee ski's.
Regio's
Schladming-Dachstein
Het imposante Dachsteinmassief met zijn gletsjers is het centrum voor skiën, winterwandelen en zelfs fatbiken.
Ausseerland Salzkammergut
De besneeuwde regio biedt talloze mogelijkheden om de winter op een frisse en voorzichtige manier te beleven.
Nationaal Park Gesäuse
Bijna eindeloze bossen, wildwaterrivieren en machtige bergen: Dit is het Gesäuse, een van de nationale parken.
Hochsteiermark
Beleef de natuur tussen Semmering, Hochschwab en de Eisenerz Alpen. De regio is een geheime tip voor gezinnen en mensen die op zoek zijn naar ontspannen skiën.
Murau
Omgeven door de adembenemende Steiermarkse bergen biedt de wintersportregio talloze ski- en snowboard-highlights voor gasten van alle leeftijden.
Erzberg-Leoben
Als de sneeuw de bergen bedekt, komen wintersporters naar Erzberg-Leoben om te skiën, snowboarden, langlaufen en winterwandelen.
Murtal
Skiën, winterwandelen of langlaufen? Vakantie op de boerderij, wellnessvakantie of snelle actie? Alles is mogelijk in het Murtal.
Graz en de regio Graz
UNESCO werelderfgoed, stad van design: Graz is de perfecte mix van creatieve scene, oude stad en futuristische architectuur.
Thermen- en vulkaanland
Waar het borrelt, warmt en stoomt. In zes kuuroorden stromen geneeskrachtige bronnen uit de grond.
Steden en plaatsen
Admont
In Admont vind je de grootste kloosterbibliotheek ter wereld, de stiftskerk en het benedictijnenklooster. Het dient als toegangspoort tot avonturen in het Nationaal Park Gesäuse
Judenburg
Het herkenningspunt van Judenburg is de stadstoren. Vanaf het uitkijkplatform kunnen bezoekers uitkijken over de Murvallei. Binnen bevindt zich het modernste planetarium van Europa.
Leoben
Mijnbouw en Gösser bier: Het 16e-eeuwse Hacklhaus, de middeleeuwse Schwammerlturm toren en de binnenplaats bevinden zich op het hoofdplein naast de Bergmannsbrunnen fontein.
Bruck aan de Mur
Aan de rivier en omgeven door bergen: Bruck, ook bekend als Kornmesserstadt naar het gotische Kornmesserhaus, combineert het stadsleven met de bergen.
Hartberg
Ontspanning en ontspanning: Achter muren met een rijke geschiedenis kunnen gasten stadstuinen verwachten die op de monumentenlijst staan, culturele evenementen en avontuurlijke routes.
Bad Radkersburg
In het zuiden van Steiermark, kun je een historische oude stad verwachten met romantische steegjes en ontspanning in het speciale thermale water van de Parktherme spa.
Cultuur en tradities
Met de eerste sneeuwvlokken vertraagt het leven in Steiermark tot de knusse warmte van een gezellige woonkamer. Maar in deze donkere tijd van het jaar blijven de oude gebruiken springlevend. Met angstaanjagende maskers verjagen de Perchten de duistere winterfiguren. Tijdens de Krampus- en Perchtenoptochten kun je deze unieke, handgemaakte maskers bewonderen.
De adventsmarkten bieden juist een rustige, feestelijke sfeer. Warme glühwein verwarmt je handen, terwijl torentrompetten en koren de lucht vullen met muziek. Rond de kleurrijke kraampjes is het heerlijk verdwalen in de levendige kerstsfeer.
Recepten
Unieke plekken om te verblijven
Beschermen door te gebruiken
Bezoekers hebben niet alleen de kans om zich onder te dompelen in de ongerepte natuur van het "Groene Hart" van Oostenrijk, maar de zeven natuurparken bieden ook een beschermde habitat voor zeldzame planten en dieren: