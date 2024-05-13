Glijd over de goed geprepareerde skipistes en loipes in Stiermarken onder het zachte ochtendlicht en kom in het ritme.

Skiën, ontspannen en genieten

In Steiermark wacht je een heerlijke mix van moderne skigebieden en topkeukens. Van grote skigebieden tot knusse, gezinsvriendelijke plekken – er is voor elk wat wils. Ontspan in rustgevende thermale bronnen, bewonder het charmante winterlandschap en laad jezelf op in gezellige berghutten.

Langlaufen op jouw tempo

Langlaufen in Steiermark is als een dans door de sneeuw. Glijd over bevroren meren, door besneeuwde bossen en langs majestueuze bergen. Terwijl je diagonale passen steeds lichter worden, voel je de vrijheid. In jouw eigen ritme door het witte landschap – een unieke ervaring die ontspanning en energie brengt.