De kleinste deelstaat van Oostenrijk schittert in de winter: geprepareerde pistes, geweldige skitochten en volop winterse magie buiten de pistes.

Dompel jezelf onder in alpine levensvreugde

In het westen van Oostenrijk, tussen het Bodenmeer en majestueuze bergen, ligt Vorarlberg – een paradijs voor natuur- en cultuurliefhebbers. Hier vloeien traditioneel vakmanschap en moderne architectuur samen, en overal voel je de warme alpine gezelligheid. ’s Winters transformeren de dalen en bergtoppen in een sprookjeslandschap, perfect voor skiën, sneeuwschoenwandelen en winterse wandelingen.

Genieten van alpencultuur

De levensstijl hier? Authentiek en vol vreugde. Na een dag in de sneeuw smaakt de keuken van Vorarlberg extra goed, met hartige specialiteiten in gezellige berghutten. Geniet van regionale kazen, zoals de beroemde bergkaas, en traditionele gerechten zoals Käsknöpfle. En als de avond valt, biedt het rijke culturele aanbod de perfecte afsluiting van een winterdag vol belevenissen.