Vorarlberg
Beleef de winter: Skiën, wellness en besneeuwde dalen

De kleinste deelstaat van Oostenrijk schittert in de winter: geprepareerde pistes, geweldige skitochten en volop winterse magie buiten de pistes.

Dompel jezelf onder in alpine levensvreugde

In het westen van Oostenrijk, tussen het Bodenmeer en majestueuze bergen, ligt Vorarlberg – een paradijs voor natuur- en cultuurliefhebbers. Hier vloeien traditioneel vakmanschap en moderne architectuur samen, en overal voel je de warme alpine gezelligheid. ’s Winters transformeren de dalen en bergtoppen in een sprookjeslandschap, perfect voor skiën, sneeuwschoenwandelen en winterse wandelingen.

Genieten van alpencultuur

De levensstijl hier? Authentiek en vol vreugde. Na een dag in de sneeuw smaakt de keuken van Vorarlberg extra goed, met hartige specialiteiten in gezellige berghutten. Geniet van regionale kazen, zoals de beroemde bergkaas, en traditionele gerechten zoals Käsknöpfle. En als de avond valt, biedt het rijke culturele aanbod de perfecte afsluiting van een winterdag vol belevenissen.

Feiten over Vorarlberg
Hoofdstad:Bregenz
Oppervlakte:2.600 km²
Bevolking:ca. 394.000 (vanaf 2024)
Biosfeerreservaat:1
Natuurparken:1
Piz Buin Berg:3312 m

Evenementen in Vorarlberg
Traditionele en moderne hoogtepunten vind je in de Evenementenkalender

Top hoogtepunten

Perfecte hellingen voor skiën en snowboarden

Ongerepte natuur en grenzeloze vrijheid tijdens skitochten

Winterwandelen op besneeuwde paden in de rustige natuur

Langlaufen in rustige, besneeuwde landschappen

Familievakantie in de bergen: Avontuur en gezelligheid

Moderne houten architectuur en tijdloze alpiene bouwcultus

Kaascultuur: Traditie, vakmanschap en plezier

Activiteiten in Vorarlberg

Tours

Kerstsfeer met "Het muzikale geluid van Kerstmis"

Architectenrondleiding langs moderne en traditionele gebouwen

De Arlberg legende

De bakermat van de alpine skisport

Wie op de kaart zoekt, zal verrast zijn: er bestaat niet zoiets als "de" Arlberg. Het bergmassief, gelegen tussen de Lechtaler Alpen en de Verwall, is vernoemd naar de Arlen, ook wel bergdennen genoemd.

Het landschap rond de "Arlberg" wordt beschouwd als de bakermat van het alpineskiën en is een iconische bestemming voor wintersporters over de hele wereld. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw, heeft dit gebied aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van het skiën. Vandaag de dag zijn Zürs en Lech verfijnde toevluchtsoorden voor veeleisende zomer- en wintergasten. Talrijke bekroonde restaurants en unieke hotels bepalen de internationale standaard onder "De Arlberg"

Lech Zürs op de Arlberg

Excursie naar het UNESCO werelderfgoed

Al eeuwenlang leven de mensen hier in harmonie met de natuur, waarbij duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen vanzelfsprekend is. Traditie en natuurbehoud gaan hand in hand, met als doel de biodiversiteit voor toekomstige generaties te behouden.

Regio's

Alpengebied Vorarlberg

Gezinsvriendelijke regio tussen Brandnertal, Bludenz, Klostertal en het Großes Walsertal. Geweldig om te wandelen, fietsen en skiën.

Alpengebied Vorarlberg

Bodensee

Geniet van kunst, dans, muziek en levendigheid aan het Bodenmeer in Bregenz, Dornbirn, Hohenems en Feldkirch. Cultureel hoogtepunt: het Bregenz Festival.

Bodensee

Bregenzerwald

Houten architectuur en vakmanschap vermengen zich met culinaire creativiteit, terwijl de overvloedige bossen volop mogelijkheden bieden voor wandelingen en andere buitenactiviteiten.

Bregenzerwald

Kleinwalsertal

Een wandelparadijs in de Alpen, alleen toegankelijk vanuit Duitsland, bekend om zijn brede scala aan sportieve activiteiten.

Kleinwalsertal

Montafon

Het dal wordt omringd door hoge bergen en biedt charmante bergdorpjes en alpenweiden voor ontspanning, plus skiën, snowboarden en bergbeklimmen.

Montafon

Lech Zürs am Arlberg

Een gerenommeerd skigebied dat bekend staat om zijn exclusieve sfeer, perfect voor zomerwandelingen te midden van bergmeren en prachtige natuur.

Lech Zürs am Arlberg

Steden en plaatsen

Bludenz

Historisch juweeltje in het zuiden van het land, een combinatie van natuur, cultuur en zuidelijke flair.

Bludenz

Feldkirch

Een betoverende middeleeuwse oude stad met kleine steegjes en het historische kasteel Schattenburg.

Feldkirch

Hohenems

De stad heeft een rijke geschiedenis met de ruïnes van kasteel Alt-Ems en het renaissancepaleis.

Hohenems

Dornbirn

Het Rode Huis uit 1639, het marktplein en de St. Martinuskerk zijn historische hoogtepunten.

Dornbirn

Immaterieel UNESCO cultureel erfgoed

Vonkzondag: een vurige traditie in Vorarlberg

Op de eerste zondag na Aswoensdag komt in Vorarlberg een eeuwenoude traditie tot leven: het traditionele vonkenbranden. Met dit ritueel verdrijven de mensen de winter en wensen ze elkaar geluk. Houten torens worden kunstig gestapeld en in brand gestoken, met als hoogtepunt de ontploffing van de met poeder gevulde "vonkenheks" op de top.

In Montafon wordt op Vonkzondag ook "Scheibenschlagen" gevierd. Gloeiende schijven van elzen- en berkenhout worden op hazelaarstokken gelegd en in de duisternis geslingerd, waardoor schitterende lichtbogen ontstaan. Dit vurige feest wordt omlijst door muziek, gezelligheid en heerlijke streekgerechten, zoals de traditionele "Funkaküachli" gisttaart.

Top evenementen

De Gustav

18/10/2024 – 20/9/2024
Messe Dornbirn, Dornbirn

Tijd en ruimte voor goede smaak wordt geboden door de Gustav, een beurs voor design & verwennerij: een feest voor de zintuigen.

De Gustav

Montafon Wintermagie

23/12/2024 – 5/1/2025
Schruns

Deze reeks evenementen maakt van de mooiste en tegelijkertijd meest contemplatieve tijd van het jaar een muzikale belevenis.

Montafon Wintermagie

Wereldbeker Montafon

20/3/2025 – 22/3/2025

Tijdens de wereldbeker van Montafon strijden de profs in spectaculaire races om de FIS Snowboard Cross World Cup op het uitdagende parcours in het skigebied Silvretta Montafon.

Wereldbeker Montafon

Muziekfestival Tanzcafé Arlberg

30/3/2025 – 13/4/2025
Arlberg

Een stijlvolle afsluiting van het skiseizoen met après-ski en veel geluid.

Tanzcafé Arlberg Muziekfestival

Recepten

Austrian Cheese Fondue

Create the perfect cheesy feast at home.

Show recipe

Austrian Cheese Noodles

In this variation of "Käsknöpfle", they are made with savoury mountain cheese.

Show recipe

Unieke plekken om te verblijven

Schwanen: Verfijnde architectuur en duurzaam dineren

Hotel Post: Puristische kamers en holistische regionale keuken

Walliserhof: Waar design en sportiviteit elkaar ontmoeten

Krone: Regionaal houten meubilair en gastronomische keuken

Info over klimaatbescherming

Monumentenzorg: Een synoniem voor duurzaamheid

Monumentenzorg: een krachtig klimaatinitiatief in Oostenrijk

Het behoud van historische gebouwen is van grote waarde voor de klimaatbescherming. Hoe dat werkt?

  • Monumentenzorg bespaart hulpbronnen en voorkomt de inperking van groene ruimtes.

  • Het heeft een sociaal-culturele waarde: behoud van erfgoed versterkt de regio en inspireert bezoekers met historische architectuur.

  • Veel gebouwen zijn gebouwd met lokaal gewonnen, natuurlijke materialen. Bij renovaties wordt de voorkeur gegeven aan deze materialen om de authenticiteit te behouden.

  • Ook draagt monumentenzorg bij aan de bescherming van diverse dier- en plantensoorten.

Kortom, erfgoedbehoud is een belangrijke stap voor ecologische duurzaamheid in Oostenrijk.

Monumentenzorg in Oostenrijk

FAQs

De skigebieden van Vorarlberg staan bekend om hun sneeuwzekere omstandigheden ongeveer tweederde van de regio ligt boven de 1.000 meter. Veel skigebieden liggen tussen 1.400 m en 2.400 m hoogte. Vorarlberg biedt talloze activiteiten in de winter:

Natuurlijke schoonheid en culturele rijkdom ontmoeten elkaar in Vorarlberg en bieden een breed scala aan zomeractiviteiten. Er is voor elk wat wils: natuurliefhebbers, cultuurliefhebbers en avontuurlijke sporters.

Brandnertal: Dit dal in Vorarlberg biedt indrukwekkende bergen, meren en uitgestrekte alpenweiden. Ideaal voor gezinnen en iedereen die op zoek is naar rust en natuurlijke ontspanning.

Kleinwalsertal: Hoewel het geografisch bij Vorarlberg hoort, is het Kleinwalsertal alleen bereikbaar via Duitsland. Het dal staat bekend om zijn alpiene landschap en talloze wandelpaden.

Klostertal: Dit rustige dal biedt een rijke natuurlijke diversiteit en is de toegangspoort tot enkele van Oostenrijks bekendste skigebieden. In de zomer wordt het dal een wandelparadijs door het alpenlandschap.

Großes Walsertal: In dit UNESCO Biosfeerreservaat leven mensen al eeuwenlang in harmonie met de natuur, met duurzaam gebruik van hulpbronnen als vanzelfsprekend. Het reservaat bestaat uit alpenweiden, bossen en bergbeekjes, waar traditie en natuurbehoud samenkomen.

