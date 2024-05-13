Vorarlberg
Beleef de winter: Skiën, wellness en besneeuwde dalen
Dompel jezelf onder in alpine levensvreugde
In het westen van Oostenrijk, tussen het Bodenmeer en majestueuze bergen, ligt Vorarlberg – een paradijs voor natuur- en cultuurliefhebbers. Hier vloeien traditioneel vakmanschap en moderne architectuur samen, en overal voel je de warme alpine gezelligheid. ’s Winters transformeren de dalen en bergtoppen in een sprookjeslandschap, perfect voor skiën, sneeuwschoenwandelen en winterse wandelingen.
Genieten van alpencultuur
De levensstijl hier? Authentiek en vol vreugde. Na een dag in de sneeuw smaakt de keuken van Vorarlberg extra goed, met hartige specialiteiten in gezellige berghutten. Geniet van regionale kazen, zoals de beroemde bergkaas, en traditionele gerechten zoals Käsknöpfle. En als de avond valt, biedt het rijke culturele aanbod de perfecte afsluiting van een winterdag vol belevenissen.
Maak kennis met Vorarlberg
Top hoogtepunten
Tours
De Arlberg legende
Wie op de kaart zoekt, zal verrast zijn: er bestaat niet zoiets als "de" Arlberg. Het bergmassief, gelegen tussen de Lechtaler Alpen en de Verwall, is vernoemd naar de Arlen, ook wel bergdennen genoemd.
Het landschap rond de "Arlberg" wordt beschouwd als de bakermat van het alpineskiën en is een iconische bestemming voor wintersporters over de hele wereld. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw, heeft dit gebied aanzienlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van het skiën. Vandaag de dag zijn Zürs en Lech verfijnde toevluchtsoorden voor veeleisende zomer- en wintergasten. Talrijke bekroonde restaurants en unieke hotels bepalen de internationale standaard onder "De Arlberg"
Excursie naar het UNESCO werelderfgoed
Regio's
Alpengebied Vorarlberg
Gezinsvriendelijke regio tussen Brandnertal, Bludenz, Klostertal en het Großes Walsertal. Geweldig om te wandelen, fietsen en skiën.
Bodensee
Geniet van kunst, dans, muziek en levendigheid aan het Bodenmeer in Bregenz, Dornbirn, Hohenems en Feldkirch. Cultureel hoogtepunt: het Bregenz Festival.
Bregenzerwald
Houten architectuur en vakmanschap vermengen zich met culinaire creativiteit, terwijl de overvloedige bossen volop mogelijkheden bieden voor wandelingen en andere buitenactiviteiten.
Kleinwalsertal
Een wandelparadijs in de Alpen, alleen toegankelijk vanuit Duitsland, bekend om zijn brede scala aan sportieve activiteiten.
Montafon
Het dal wordt omringd door hoge bergen en biedt charmante bergdorpjes en alpenweiden voor ontspanning, plus skiën, snowboarden en bergbeklimmen.
Steden en plaatsen
Bludenz
Historisch juweeltje in het zuiden van het land, een combinatie van natuur, cultuur en zuidelijke flair.
Feldkirch
Een betoverende middeleeuwse oude stad met kleine steegjes en het historische kasteel Schattenburg.
Hohenems
De stad heeft een rijke geschiedenis met de ruïnes van kasteel Alt-Ems en het renaissancepaleis.
Immaterieel UNESCO cultureel erfgoed
Op de eerste zondag na Aswoensdag komt in Vorarlberg een eeuwenoude traditie tot leven: het traditionele vonkenbranden. Met dit ritueel verdrijven de mensen de winter en wensen ze elkaar geluk. Houten torens worden kunstig gestapeld en in brand gestoken, met als hoogtepunt de ontploffing van de met poeder gevulde "vonkenheks" op de top.
In Montafon wordt op Vonkzondag ook "Scheibenschlagen" gevierd. Gloeiende schijven van elzen- en berkenhout worden op hazelaarstokken gelegd en in de duisternis geslingerd, waardoor schitterende lichtbogen ontstaan. Dit vurige feest wordt omlijst door muziek, gezelligheid en heerlijke streekgerechten, zoals de traditionele "Funkaküachli" gisttaart.
Top evenementen
De Gustav
Tijd en ruimte voor goede smaak wordt geboden door de Gustav, een beurs voor design & verwennerij: een feest voor de zintuigen.
Montafon Wintermagie
Deze reeks evenementen maakt van de mooiste en tegelijkertijd meest contemplatieve tijd van het jaar een muzikale belevenis.
Wereldbeker Montafon
Tijdens de wereldbeker van Montafon strijden de profs in spectaculaire races om de FIS Snowboard Cross World Cup op het uitdagende parcours in het skigebied Silvretta Montafon.
Recepten
Unieke plekken om te verblijven
Info over klimaatbescherming
Monumentenzorg: een krachtig klimaatinitiatief in Oostenrijk
Het behoud van historische gebouwen is van grote waarde voor de klimaatbescherming. Hoe dat werkt?
Monumentenzorg bespaart hulpbronnen en voorkomt de inperking van groene ruimtes.
Het heeft een sociaal-culturele waarde: behoud van erfgoed versterkt de regio en inspireert bezoekers met historische architectuur.
Veel gebouwen zijn gebouwd met lokaal gewonnen, natuurlijke materialen. Bij renovaties wordt de voorkeur gegeven aan deze materialen om de authenticiteit te behouden.
Ook draagt monumentenzorg bij aan de bescherming van diverse dier- en plantensoorten.
Kortom, erfgoedbehoud is een belangrijke stap voor ecologische duurzaamheid in Oostenrijk.