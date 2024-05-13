Proost op de bekroonde chef-koks van Oostenrijk
Eten is meer dan voeding; het voedt de ziel, brengt mensen samen en creëert blijvende herinneringen. Het vertelt verhalen en maakt een land en zijn cultuur tastbaar. Koken gaat verder dan het bereiden van maaltijden; het is een ambacht dat kan uitgroeien tot een kunstvorm, een roeping die levens verrijkt.
Oostenrijkse topkoks zijn ware ambassadeurs van culinaire kunst. Met lokale ingrediënten creëren ze meesterwerken die tot ver buiten Oostenrijk bekendheid genieten. Hier stellen we enkele van de beste chef-koks van het land voor, die van Oostenrijk een steeds bekender culinair paradijs maken.
Konstantin Filippou: Mediterraan-Oostenrijkse keuken
"De kunst is om de gast mee te nemen op een culinaire reis," zegt Konstantin Filippou, die verfijnde mediterrane gerechten serveert in zijn twee vestigingen in het 1e district van Wenen, met de beste ingrediënten, waarvan er veel uit Oostenrijk komen. Konstantin Filippou is het 5-sterrenrestaurant van de met een Michelin-ster bekroonde chef-kok met Grieks-Styrische wortels: hier speelt hij vakkundig met contrasten en texturen in wel negen gangen, waarbij vis centraal staat in een compositie die zowel spannend als verrassend is. In O boufés heeft de chef-kok een minimalistische bistro gecreëerd die al drie sterren heeft verdiend. De ingetogen, eerlijke keuken is een perfecte aanvulling op de zorgvuldig samengestelde selectie natuurlijke wijnen waarvan je hier kunt genieten. Proost en smakelijk eten!
"Als het om eten gaat, houd ik altijd het dierlijke aspect in gedachten. Dat betekent dat ik soms wat te veel eet en drink. Je moet ten volle van het leven genieten," zegt Konstantin Filippou.
Drie briljante topkoks uit het oosten van Oostenrijk
Paul Ivić: Pionier van de haute cuisine zonder vis en vlees
Oostenrijks eerste vegetarische 3-sterren chef-kok heeft met zijn restaurant Tian een plek gecreëerd in het 1e district van Wenen, waar hij sinds 2011 de beste regionale biologische groenten, fruit en granen op de kaart zet - "van wortel tot blad". Dit omvat bijna vergeten variëteiten en zeldzaamheden die hij op unieke wijze laat zien: Zelfs worteltoppen en komkommerschillen worden opvallende elementen. Visueel zijn zijn creaties als kleine kunstwerken.
Paul Ivić legt vooral de nadruk op het werken met lokale biologische producenten die duurzaam en in harmonie met de natuur werken. Voor de in Tirol geboren chef-kok gaat het niet alleen om kwaliteit, maar ook om gezondheid en de pure, onvervalste smaak van de natuur - naast vis en vlees. Een bezoek aan Tian is echt een openbaring.
Paul Ivić ziet zichzelf als een "overbrenger van smaakgedreven emotie". Hij is ervan overtuigd dat goed eten de wereld kan verbeteren.
Andreas Döllerer: Schepper van de "Nieuwe Alpenkeuken"
Als je aan Döllerer denkt, denk je direct aan de Nieuwe Alpenkeuken. Deze 5-sterrenchef uit het SalzburgerLand staat bekend om zijn verfijning van de traditionele Oostenrijkse Alpenkeuken. "We zetten de producten uit het Alpengebied centraal en verfijnen ze met moderne technieken," zegt Döllerer. Hier komt de hoogste regionale kwaliteit samen met innovatie. In Restaurant Döllerer worden de authentieke ingrediënten van lokale producenten gevierd. Of het nu gaat om Bluntau forel uit puur bronwater, weiderundvlees, biologische kaas of wilde bessen en paddenstoelen uit het bos, vertrouwen vormt de basis van de samenwerking. Dit leidt tot steeds nieuwe creaties die bewijzen dat gerechten van wereldklasse gemaakt kunnen worden met lokale producten. Döllerer is een pionier van deze creatieve beweging, die terecht steeds meer volgers trekt.
Andreas Döllerer's signature dishes zijn onder andere coquilles uit de Alpen en Bluntaus char. Als je de fijne recepten van de sterrenkok zelf wilt uitproberen, kun je ze lezen in zijn kookboek "Alpine Cuisine".
Ambassadeurs van de Alpenkeuken
Milena Broger: Oostenrijks jonge sterrenchef in Restaurant Weiss
Milena Broger, geboren in het Bregenzerwald, leerde de kneepjes van het vak in Japan, Italië en Denemarken, en stond vier jaar aan het hoofd van de keuken van "Klösterle" in Zug am Arlberg. Nu leidt ze samen met haar man, Erik Pedersen, het stedelijke Restaurant Weiss in Bregenz. Erik was eerder chef-kok bij het gerenommeerde Kadeau in Kopenhagen. Met twee Michelin-sterren is Milena een van de jongste topchefs in de Duitstalige wereld en is ze ook bekend bij het Oostenrijkse televisiepubliek. Bij Weiss serveert zij samen met haar team een verfijnde, Scandinavisch geïnspireerde keuken in zes tot tien gangen. Regionale specialiteiten worden op een pure manier gepresenteerd en bieden heerlijke verrassingen, zoals gekonfijte citroen, bergkaasnoedels, kalfstartaar met gerookte char, en gestoofd lamsvlees. Op zondag kun je er genieten van ontbijt en hamburgers. Milena Broger weet duidelijk wat smaak is.
"Weiss moet leuk en inspirerend zijn en je vol en gelukkig achterlaten. Voor ons en voor jou," zegt Milena Broger. Ze vindt dat koken haar altijd terugbrengt bij zichzelf, zoals ze het zelf zegt. Het is zonder twijfel haar happy place.
Vrouwelijke topchefs uit Oostenrijk
Lukas Nagl: de "visfluisteraar" uit het Salzkammergut
Het feit dat de Bootshaus aan de Traunsee wordt beschouwd als het beste visrestaurant van het land is te danken aan viersterrenchef Lukas Nagl. Hij heeft een opmerkelijk culinair talent voor het werken met waterdieren. Het restaurant in Hotel Das Traunsee is door de "visfluisteraar", zoals de Oberösterreichers liefkozend wordt genoemd, omgetoverd tot een topbestemming voor iedereen die de pure, intense smaken van de lokale wateren wil ervaren. Gerechten bevatten vaak meerforel, rivierkreeft uit de Traunsee, baars of zoetwatermosselen. De Gault Millau chef-kok van het jaar 2023 is ook een meester in fermentatie en hij verwerkt vleesgerechten net zo vakkundig als visgerechten. Zijn ruimdenkende en natuurverbonden keuken is een liefdesbrief aan de culinaire schatten van het Salzkammergut en aan de kookkunst zelf, die hij perfectioneerde onder Heinz Reitbauer bij Steirereck in Wenen.
Lukas Nagl gebruikt het liefst alles van de vissenkop tot de staart: Het orgaanvlees gaat in de visbeuschel (een soort stoofpot), de vislever wordt gebruikt in leverknoedels en van de vissenkoppen wordt een curry gemaakt. Hij fermenteert de afsnijdsels van de vis zelfs tot vissaus.