Klein land, grote chef-koks: de dichtheid van charismatische, creatieve topkoks in Oostenrijk is opmerkelijk.

Eten is meer dan voeding; het voedt de ziel, brengt mensen samen en creëert blijvende herinneringen. Het vertelt verhalen en maakt een land en zijn cultuur tastbaar. Koken gaat verder dan het bereiden van maaltijden; het is een ambacht dat kan uitgroeien tot een kunstvorm, een roeping die levens verrijkt.

Oostenrijkse topkoks zijn ware ambassadeurs van culinaire kunst. Met lokale ingrediënten creëren ze meesterwerken die tot ver buiten Oostenrijk bekendheid genieten. Hier stellen we enkele van de beste chef-koks van het land voor, die van Oostenrijk een steeds bekender culinair paradijs maken.