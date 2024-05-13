De mooiste bergwandelroutes
Op de met sparren bedekte toppen kleurt het laatste avondlicht diep rood en geeft het een aangenaam gevoel van warmte. Vermoeide benen lopen de laatste meters naar het restaurant. Op een hoogte van meer dan 2.000 meter zijn de schuilhutten meer dan alleen maar schuilplaatsen - het zijn sociale plekken. Hier ontmoet je andere wandelaars - gelijkgestemden met wie je je ervaringen op de berg kunt delen.
Sommigen hebben de hoge route al meerdere keren bewandeld en houden van de paden die hen van hut naar hut leiden. Hier, op deze kale hoogte, zul je tevergeefs zoeken naar kabelbanen, skipistes of mobiele telefoonontvangst. En dat is precies de reden waarom zoveel mensen ervoor kiezen om op grote hoogte te wandelen. Niets leidt af van de ongerepte natuur. Je kunt het overal zien, voelen en proeven. Zelfs tijdens het diner, dat de hartelijke gastvrouw op je bord tovert met verse ingrediënten van de boerderij van haar ouders.
De Venediger Höhenweg
De charme van wandelen in de bergen
Van het ene moment op het andere word je ondergedompeld in een andere wereld. Zoals op de tweede etappe van de Venediger Höhenweg: het Türmljoch is een tuin van vele kleine stenen torens - elke passerende wandelaar legt een steen op een van de torens en draagt zo bij aan dit grillige landschap. De Großvenediger dringt zich niet op de voorgrond: soms is hij in wolken gehuld of verschuilt hij zich achter zijn voorgebergte, dan weer strekt hij zijn "stompe neus" wolkenvrij de hemel in.
Van hut naar hut
Je hoeft geen berg te beklimmen om hem te leren kennen. Je kunt de Großvenediger in stilte op het hoge pad omcirkelen en er zo dichter bij komen. Neem een pauze bij het Eissee meer, een turquoise juweel tussen steile rotswanden, en voel de stilte. Alleen het fluiten van de marmotten suist door de lucht als je je voeten in het koele water dompelt. Terwijl een gevoel van welzijn zich door je verspreidt, vergeet je alle inspanningen van de dag. En dan is het meteen op naar de volgende ontspannende stop - want de volgende hut is al heel dichtbij.
Tip voor de etappe
Als je niet de hele Venediger Höhenweg wilt wandelen, kun je ook een paar etappes doen. In ieder geval kun je genieten van het uitzicht op de Großvenediger zonder de lange beklimmingen. Vanaf de gemakkelijk bereikbare Johannishütte(2.121 m) heb je een van de mooiste uitzichten op de op vier na grootste berg van Oostenrijk en zijn gletsjerlandschap. Wandeltijd: twee uur vanaf de Wiesenkreuz parkeerplaats in Dorfertal, de route is ook geschikt voor senioren en kinderen. Als je niet kunt of wilt lopen, neem dan de Huttentaxi, rechtstreeks naar de Johannishütte.
De waardin Margit Unterwurzacher biedt veel regionale specialiteiten in een van de oudste hutten in de oostelijke Alpen. Het rundvlees komt van de familieboerderij inPrägratenen in de herfst zijn er lam en wildspecialiteiten. De zuivelproducten komen van regionale producenten en het brood wordt hier nog steeds gebakken.
Als het weer omslaat, kun je vanuit elke hut afdalen naar het dal. Pendeldiensten voor huttentaxi zijn beschikbaar op alle parkeerplaatsen in de vallei.
De Venediger Höhenweg in één oogopslag
Duur: 6 dagen
Etappes: 6 - 7
Lengte: 56,8 km
Hoogtemeters: 3.614 m
Hoogte: 2.000 - 2.500 meter
Startpunt: Parkeergarage Ströden
Eindpunt: Matreier Tauernhaus
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld (deels moeilijk)
De 7 etappes van de Venediger Höhenweg
Etappe 1
Parkeerplaats Parkeergarage Ströden - Essener-Rostocker Hütte (2.208 m)
Langs de idyllische Stoan-Alm in de luwte van grote gletsjers. De hut heeft een unieke ligging!
Wandeltijd: 2,5 uur
Etappe 2
Nieuwe Sajathütte (2.575 m) - Eisseehütte (2.521 m)
Via het Türmljoch (2.791 m) met zijn stenen torentjes omlaag naar de Johannishütte, het basiskamp van veel Großvenediger toppers.
Wandeltijd: 3,5 uur
Etappe 3
Johannishütte (2.121 m) - Nieuwe Sajathütte (2.575 m)
De Sajathütte wordt ook wel het "kasteel in de bergen" genoemd vanwege zijn architectuur. Het ligt te midden van een prachtig bergdecor.
Wandeltijd: 3 tot 4 uur
Etappe 4
Nieuwe Sajathütte (2.575 m) - Eisseehütte (2.521 m)
Een bloemrijk hooggelegen pad naar het rustige Timmeltal. Een omweg naar de Eissee is de moeite waard!
Wandeltijd: 2,5 uur
Etappe 5
Eisseehütte (2.521 m) - Bonn-Matreier-Hütte (2.750 m)
Gemakkelijk, maar altijd langs de rotsachtige bergkammen!
Wandelduur: 3 uur
Etappe 6
Bonn-Matreier-hut (2.750 m) - Baden-hut (2.608 m)
De koninklijke etappe door prachtig hoogalpien landschap. Nu loop je in een halve cirkel om de Großvenediger heen.
Wandeltijd: 4,5 uur
Etappe 7
Badener Hütte (2.608 m) - Alpengasthaus Venedigerhaus (1.689 m)
Via de Löbbentörl (2.770 m) met prachtig uitzicht op de Großvenediger via het schilderachtige gletsjerpad Innergschlöss richting dal.
Wandeltijd: 3 uur
Karwendel Höhenweg
De Karwendel is een bergmassief vol contrasten. Hier wandel je langs alpenweiden, venen, bergbeken, rotswanden, kloven en ravijnen. De Karwendel Höhenweg loopt door het zuidelijke deel van het Karwendelgebergte. Indrukwekkend zijn de wisselingen van uitzicht tussen de Karwendelwildernis en de drukte van het Inntal.
Vanaf het Seefeldplateau loopt de weg door bossen en almen het hooggebergte in. Op de steile weidehellingen van de bergkam leven talrijke dieren zoals gemzen en steenbokken. Met goed zicht kun je met een verrekijker zelfs steenarenden majestueus over de toppen zien zweven of onderweg beschermde inheemse orchideeën zoals de orchidee of de rode bosvogeloog ontdekken.
De nazomer met zijn stabiele weersperioden is een aanrader. De vijf Berghutten bieden overnachtingen, stevige maaltijden en de kans om bij te praten met gelijkgestemden voordat je de volgende dag weer verder gaat.
De Karwendel Höhenweg in één oogopslag
Duur: 6 dagen
Etappes: 6
Lengte: 70 km
Hoogte meters: 9.000 m (4.400 m bergop, 4.600 m bergaf)
Hoogte: 1.130 m - 2.726 m
Startpunt: Station Reith bei Seefeld
Eindpunt: Scharnitz
Moeilijkheidsgraad: moeilijk (zwart bergpad)
Stubaier Höhenweg
Wie de uitdagende Stubaier Höhenweg rond het Stubaital loopt, zal worden beloond met landschappen waar je gewoon blij van wordt. Zoals het uitzicht op de Zuckerhütl, de hoogste top in de Stubaier Alpen, of de Blaue Lacke op de Wilde-Wasser-Weg, die blauw-turquoise gekleurd is door het gletsjerwater. Zachte bergweiden met ruisende beekjes omzomen de route, net als steenvelden met rustige bergmeertjes en uitzicht op gletsjertongen. Welkom in het paradijs!
Als je zin hebt in één of twee etappes van de hoogteloipe, kun je starten vanuit een van de acht Hutten, terug naar beneden in de vallei en met het openbaar vervoer terug naar de startpunten in Neder of Fulpmes.
De Stubaier Höhenweg in één oogopslag
Duur: 8 dagen
Etappes: 7
Lengte: 100 km
Hoogte meters: 8.000 m (4.440 m bergop, 4.230 m bergaf)
Hoogte: 2.880 m
Startpunt: Innsbrucker Hütte (Neder)
Eindpunt: Starkenburger Hütte (Fulpmes) of omgekeerd
Moeilijkheidsgraad: moeilijk
Meer hoogtewandelingen in Oostenrijk
Wandelroute Schneeberg
Op de rondwandeling "Uitzichtparadijs" komen wandelaars meer te weten over de tandradbaan en de verbinding tussen de Schneeberg en het water.
Kalkalpenweg
Op de Kalkalpenweg biedt de etappe door de Dr Vogelgesangkloof een afwisselend natuurgenot. Spits je oren en spot de 80 vogelsoorten
Schladminger Tauern Höhenweg
Het hoogtepunt van deze wandeling is de doorsteek van de "Klafferkessel", het hoogalpiene merengebied met talrijke meren en poelen. Haal diep adem en bewonder!
Salzburger Almenweg
Hier wandelen wandelaars op een hoogte onder de boomgrens. 120 onderhouden berghutten omzomen het pad.volg gewoon het blauwe gentiaan symbool!
Millstätter-See-Höhensteig
Hier loopt het pad over de Millstätter Alpe. Het uitzicht op het meer door de Granaatpoort is balsem voor de ziel.
Karnische Höhenweg
De mooiste etappe, het Vredespad, onthult overblijfselen uit de Eerste Wereldoorlog zoals loopgraven en overblijfselen van bunkers.
Berlijnse hooggebergtetraject
Het Berlijnse hooggebergtepad loopt door het hart van het natuurpark Hooggebergte van de Zillertaler Alpen. Bergwandelaars kunnen hier uitzichten verwachten op het vergletsjerde hooggebergte.
De paklijst voor een overnachting in een hut
Kleding
Hikeschoenen of goede outdoor sandalen
Joggingbroek
T-shirt en sokken
Warm vest of trui
Toiletartikelen
Toilettas met tandenborstel, tandpasta, kleine zeepjes, shampoo en douchegel
Kleine (sneldrogende) handdoek
Diverse
Slaapzak voor in de hut
Hoofdlamp of zaklamp
Zak voor afval
Oordopjes voor een diepe slaap
Hervulbare waterfles